Dresden

Eine lange Menschenschlange zog sich am Freitagabend am Elbufer entlang. Alle wollten die Fantastischen Vier am Elbufer sehen. Die Deutschrapper aus Stuttgart gastierten im Rahmen der „Captain Fantastic Open Airs 2019“ in Dresden vor rund 12.000 Zuschauern – ausverkauft.

Zur Galerie Die Fantastischen Vier am Elbufer

Von DNN