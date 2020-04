Vor 500 Jahren starb „Sixtinische Madonna“-Maler Raffael

Dresden

Hin und wieder entsteht ein Bild, das unsere ästhetischen Vorstellungen so nachhaltig prägt, dass Kunst und Schönheitsbegriff in eins fallen – und wir uns dessen kaum noch bewusst sind. Raffaels „Sixtinische Madonna“ ist eines dieser Werke. Die immense Popularität der „schönsten Frau der Welt“ – wie die Dargestellte in einer Kampagne der Staatlichen Kunstsammlungen und der Stadt Dresden anlässlich ihres 500. Geburtstages 2012 genannt wurde – können eine aufmerksame Bildbetrachtung auch erschweren, denn blinde Verehrung blockiert.

„Sixtina“ seit 1956 Krönung der Sichtachse

Das mehr als zweieinhalb Meter hohe, berühmteste Bild der Gemäldegalerie Alte Meister ist seit Ende Februar wieder an seinem angestammten Platz zu sehen – jedenfalls war es das für kurze Zeit, weil vorerst bis 20. April sämtliche Museen Corona-bedingt geschlossen sind. Wer schnell genug war, die wiedereröffnete Galerie vor ihrer temporären Schließung zu besuchen, wird die „Sixtina“ kaum verpasst haben, hängt sie doch wieder an ihrem seit 1956 gewohnten Platz: als Krönung in der Sichtachse der den Werken der italienischen Schule vorbehaltenen Raumflucht, jedoch in neuem Prunkrahmen und auf neuer dunkelroter Wandbespannung.

Die „Sixtinische Madonna“ krönt die Sichtachse der den Werken der italienischen Schule vorbehaltenen Raumflucht. Quelle: Dietrich Flechtner

Lümmelnde Engel kamen erst spät dazu

Die Präsentation macht sich den Komplementärkontrast von Rot und Grün zunutze, denn auf Raffaels Gemälde gibt ein geöffneter dunkelgrüner Vorhang den Blick frei auf eine himmlische Vision: Im Zentrum erscheint die Gottesmutter mit dem Jesuskind, begleitet von zwei Heiligen, hinterfangen von hellen Wolken und zartblauen kleinen Engelsköpfen. Maria scheint Christus aus den Weiten des Himmels zur Erde zu tragen. In ihren ernsten Gesichtszügen spiegelt sich das Wissen um die kommende Passion Christi. Links von der Muttergottes kniet demutsvoll der heilige Sixtus, rechts die heilige Barbara. Am Ende des Malprozesses fügte Raffael zwei unten auf der Brüstung lümmelnde Engelchen mit unschuldig-gelangweilten Gesichtern ein. Heute sind sie die wohl bekanntesten Gotteshelfer überhaupt, die weit über die Grenzen der Kunst hinaus Kultstatus erlangt haben und Geschirr, Kosmetikartikel und Esswaren zieren.

Geometrische Klarheit für das Altarbild

Raffaels Komposition besticht durch geometrische Klarheit, die für ein Altargemälde jener Zeit besonders wichtig war. Der Künstler hatte das Werk 1512/13 gemalt, im Auftrag des mächtigen Papstes Julius II. für die Klosterkirche San Sisto in Piacenza, einer Kleinstadt südöstlich von Mailand. Dort hing es über dem Hauptaltar der Kirche, zu der viele Gläubige pilgerten und die das Bild aus einiger Entfernung vom Kirchenschiff aus betrachteten: So sind auf dem Gemälde nur sechs Figuren dargestellt, jeweils angeordnet in Zweiergruppen und im Dreieck, was der Darstellung Stabilität und würdevolle Monumentalität verleiht.

Zugleich wird die Szenerie durch das Schreitmotiv der Madonna belebt. Der Blick von Maria und Christus gilt den Betrachtenden, ebenso wie der auf uns weisende Fingerzeig des heiligen Sixtus, dem Schutzpatron der Familie della Rovere, der der Auftraggeber entstammte. Es ist, als wendeten sich die Dargestellten an jeden Einzelnen mit der Botschaft: Christus ist für dich gestorben, um dich zu erlösen. Damit schafft Raffael im Bild eine Art überzeitlichen dynamischen Stillstand, der auch 500 Jahre nach der Entstehung des Werkes nichts von seiner Kraft eingebüßt hat.

Giulio Bonasone, Bildnis Raffaels, um 1545/50, Kupferstich, Kupferstich-Kabinett, Staatliche Kunstsammlungen Dresden Quelle: SKD

Raffaello Santi wurde 1483 in Urbino im Nordwesten Italiens geboren und lernte zunächst von seinem Vater die Grundlagen des Malerberufs. Wichtiger für seine künstlerische Entwicklung war die Lehrzeit in der Werkstatt von Perugino, wo Raffael die Finessen der Flächenaufteilung einer Komposition, der Landschaftsdarstellung sowie ihre Verbindung mit den Figuren kennenlernte, vor allem aber die einfühlsame Madonnendarstellung. 1504 wechselte er nach Florenz und studierte dort die ältere und zeitgenössische Malerei, bevor er 1508 von Julius II. nach Rom berufen wurde, um die Stanzen, die Privatgemächer des Papstes im Vatikan, mit komplexen Bildprogrammen auszumalen. Daneben entstanden ausdrucksstarke Porträts und seine berühmtesten Altarbilder, darunter die Sixtinische Madonna.

Arbeit für Papst Julius II.

Nach Bramantes Tod wurde Raffael zum Bauleiter der Peterskirche ernannt und überwachte die Ausgrabung der römischen Altertümer. Angesichts dieser prestigeträchtigen Aufgaben waren malerische Höchstleistungen nurmehr mithilfe seiner Werkstatt-Mitarbeiter möglich, darunter Marcantonio Raimondi, der Gemälde Raffaels in Kupfer stach. Neben Dürer und Tizian war Raffael damit der erste, der die neuen Medien zur Vervielfältigung von Kunst bewusst einsetzte.

Der wunderbare Fischzug, Bildteppich nach einem Karton von Raffael, Gemäldegalerie Alte Meister, Staatliche Kunstsammlungen Dresden. Quelle: Hans-Peter Klut

Raffael verdrängt Michelangelo

Als Raffael am Karfreitag 1520 in Rom starb, äußerte Giorgio Vasari, selbst Maler und der wichtigste Kunstkritiker seiner Zeit: „Mit diesem edlen Künstler ist auch die Malerei gestorben, zumindest völlig erblindet.“ Der von Zeitgenossen als „il divino“ – der Göttliche – verehrte Künstler wurde im Pantheon in Rom beigesetzt.

Bald verdrängte er den von Vasari zuvor als Gipfel der Kunst gerühmten Michelangelo. Bis ins 19. Jahrhundert galt Raffael als der größte Künstler überhaupt und seine Werke als kaum zu erreichende klassische Norm. Die Begeisterung kühlte sich nur im frühen 20. Jahrhundert ab, durch die entschieden antiklassisch auftretende Avantgarde und ihre Infragestellung des künstlerischen Kanons.

Zwei Jahre Verhandlungen für die „Sixtina“

Schon dem kunstsinnigen August III., der ein europaweites Netz von Kunstagenten unterhielt und jährlich hunderte Bilder an den Dresdner Hof holte, galt ein Werk Raffaels als unverzichtbar, um gegenüber anderen Herrschern Souveränität und Kennerschaft zu demonstrieren. 1754 endlich wurde die „Sixtina“ nach fast zwei Jahren zäher Verhandlungen für die Dresdner Galerie erworben. Dass August III. bei der ersten Präsentation des Bildes im Audienzsaal mit den Worten „Platz für den großen Raffael!“ den Thronsessel eigenhändig beiseite gerückt haben soll, gehört allerdings in den Bereich der vielen Legenden, die sich um das Bild und ihren Schöpfer ranken.

Aus Anlass von Raffaels 500. Todestag erscheint eine Publikation der Staatlichen Museen zu Berlin, in der die Geschichte der Raffael-Tapisserien erforscht wird. Bis zum Zweiten Weltkrieg waren die Tapisserien im Bode-Museum ausgestellt und gelten seitdem als verschollen. Ab 6. April steht der Katalog „Raffael in Berlin“ auf der Website der Staatlichen Museen zu Berlin kostenfrei zum Download zur Verfügung: www.smb.museum

Von Teresa Ende