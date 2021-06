Dresden

Heute vor 25 Jahren starb einer der großen Einzelgänger der Dresdner Malerei des 20. Jahrhunderts – der von vielen verehrte Theodor Rosenhauer (8. Mai 1901–14. Juni 1996). Seine Bilder sind unverkennbar, so wie der „Alte Bienenvater“ (1958) aus dem Sammlungsbestand des Albertinums. Krustig ist der Farbauftrag, der den gemalten Dingen eine besondere Stofflichkeit gibt. Dominant sind erdige Töne. Akzente setzen Gelb, Blau, auch Rot, ebenso Weiß und Schwarz. Ihm besonders eigen ist das Grau.

Für Rosenhauer war es eine „schöne Farbe“, die aber „sehr schwer zu malen“ ist. In diesem Sinn besonders einprägsam sind die Motive der Lößnitz, wenngleich er auch auf Reisen, etwa in Bulgarien, Portugal oder Griechenland, viel Malenswertes fand. Was die Stillleben betrifft: Kaum einer malte Brote so wie er. Sensibel sind seine Porträts; beispielhaft dafür ist das „Mädchen auf gelbem Stuhl“ (1948).

Rosenhauer, Dorsch-Schüler an der Dresdner Kunstakademie (1920–1924) und ebenso von Robert Sterl und Oskar Kokoschka geschätzt, blieb zunächst offizielle Anerkennung versagt. So wurde 1934 statt seiner, trotz einstimmigen Votums des Akademielehrkörpers, das NSDAP-Mitglied Willy Waldapfel Professor. In den 1940er/50er Jahren dann war seine Kunst DDR-Funktionären nicht „optimistisch“ genug.

Die Situation änderte sich jedoch ab Ende der 1960er Jahre. Der Künstler hatte viele Ausstellungen, erlebte Ehrungen wie die Berufung zum Korrespondierenden Mitglied der Akademie der Künste (1969, ab 1991 Ehrenmitglied), die Verleihung des Nationalpreises 1973 und auch die Teilnahme an der Biennale in Venedig 1988.

Von Lisa Werner-Art