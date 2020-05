Vor 150 Jahren wurde Oskar Zwintscher geboren – Schau in Dresden vorbereitet

Dresden

Am 2. Mai 1870 wurde Oskar Zwintscher geboren: ein eigenwilliger Meister des Symbolismus (damals auch Phantasiekunst genannt), den einzuordnen schon seinen Zeitgenossen schwerfiel. Ein „Außenseiter“ sei er, hieß es, der sich von 1892 bis 1902 auch räumlich abseits der Dresdner Kunst gehalten hatte, als er über ein Jahrzehnt in Meißen lebte.

Otto Dix schätzte Zwintscher und seine Malkunst

1903 aber folgte er dem Ruf in die Residenzstadt, wo er als Professor an der Kunstakademie die folgende Malergeneration maßgeblich mitprägen sollte. Selbst laut tönende Moderne wie Otto Dix wussten den im Stillen schaffenden Oskar Zwintscher und seine Malkunst überaus zu schätzen. Die Jahre bis zu seinem frühen Tod 1916 waren die erfolgreichsten; die Biennale in Venedig 1910 präsentierte 24 Gemälde von ihm in einem eigenen Saal – neben den Bildern von Gustav Klimt.

Anzeige

Im Albertinum sind mehrere Hauptwerke von Oskar Zwintscher im Klingersaal zu sehen, ebenso in der Städtischen Galerie. Mit über 30 Arbeiten besitzen beide Museen den größten Teil seiner erhaltenen Gemälde.

Weitere DNN+ Artikel

Keine gefällige Salonkunst

Zwintscher hat als eigensinniger Bildschöpfer den Geschmack, die Mode und Neuerungen jener Umbruchszeit um 1900 durchaus aufgenommen. Aber er trieb die symbolistischen Ideen nie so weit, dass er eine gefällige Salonkunst schuf. Überladenheit und Décadence blieben ihm fremd. Er war nicht nur ein erstklassiger Porträtist (wie vor allem die Bildnisse seiner Frau Adele aus den Dresdner Museumsbeständen zeigen), sondern brachte auch in die Landschaftskunst seiner Zeit viel Neues ein. Ein beeindruckendes Beispiel ist seine weite Elblandschaft „O wandern, o wandern!“ von 1903. Überaus präzise schildert er, ohne die entfernteren Formen im flimmernden Licht aufzulösen, einen Blick über das Elbtal unweit von Meißen.

Oskar Zwintscher: O wandern, o wandern!, 1903, Albertinum, Staatliche Kunstsammlungen Dresden. Quelle: Repro: Hans-Peter Klut

Über dem in extremer perspektivischer Verkürzung gezeigten Land spannt sich ein leuchtend blauer Himmel, die bis in die Tiefe immer kleiner werdenden Wolken suggerieren beinahe Unendlichkeit: ein stilisiertes Sehnsuchtsbild, das uns bis heute berührt und die Aktualität von Zwintschers Malerei eindrucksvoll unter Beweis stellt.

„ Zwintscher hat nur wenige Landschaften gemalt“, schrieb Franz Servaes 1913. „Aber sie geben gleichsam den lyrisch-musikalischen Grundton zu seinem ganzen Schaffen. […] Sie sind nicht Naturabschriften, sondern muten an wie Rhapsodien über die Natur. Es sind Landschaftsbilder eines echten Phantasiemenschen.“

Dr. Andreas Dehmer und Dr. Birgit Dalbajewa bereiten im Dresdner Albertinum eine umfassende Ausstellung zum Werk von Oskar Zwintscher und seinen Zeitgenossen vor.

Von Andreas Dehmer