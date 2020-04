Vor 150 Jahren wurde Arthur Schurig in Dresden geboren

Dresden

Als Autor war Arthur Schurig ein Spätberufener. Am 24. April 1870 in Dresden geboren, entschied sich der Spross einer altsächsischen Beamtenfamilie nach dem Besuch des humanistischen Gymnasiums zunächst für eine militärische Laufbahn. Er trat in das Dresdner Artillerieregiment ein und quittierte den Dienst 1906 als Hauptmann.

In Dresden, Grenoble, Berlin und Leipzig studierte er Literaturgeschichte und Archäologie, im Dresdner Adressbuch firmierte er nach mehreren großen Reisen später unter den Adressen Maystraße 30 und Kaitzer Straße 42 als „Major a.D., Dr. phil., Schriftsteller, Literatur- und Musikhistoriker“. Den Doktortitel hatte er 1910 mit einer Arbeit über den Schriftsteller Johann Jakob Wilhelm Heinse erworben. Die Dissertation erschien unter dem Titel „Der junge Heinse und seine Entwicklung bis 1774“ 1912 auch im Albert Langen / Georg Müller Verlag.

Enorme thematische Vielfalt

Im folgenden Jahr legte er im gleichen Verlag mit „Seltsame Liebesleute“ seinen ersten Roman vor. Zunächst anonym erschienen, trug erst die 2. Auflage seinen Namen und erhielt den Zusatz „Eine deutsche Amitié amoureuse“. Es ist ein Briefroman, in der die Beziehung zweier Dresdner Adliger, Georg Freiherr von Rockau und Agathe von Uechtritz, die im Rosenhof in Loschwitz lebt, zwischen Liebelei, Liebe und Freundschaft wechselt und auch an Hand von Literatur, so Flauberts „ Madame Bovary“, verhandelt wird.

Schurigs Bücher der folgenden Jahre zeugen von einer enormen thematischen Vielfalt und geben zugleich Einblick in die sächsische Verlagslandschaft der Zeit. Er schrieb Novellen und Erzählungen über Beethoven und Mozart, erzählte von Francisco Pizarro und dem Untergang des Inkareiches, ließ den „Roman von Tristan und Isolde in seiner bretonischen Urgestalt“ auferstehen oder ging in „Godefroi der Gascogner. Eine Epikureade“ dem „verschollenen Buch eines bretonischen Malers“ nach.

Über Leben, Persönlichkeit und Werk von Wolfgang Amadeus Mozart verfasste er eine zweibändige Monografie, über die Hermann Bahr urteilte, sie erzähle „in einem breiten, weit ausholenden, kräftig gelassenen Ton ... das erschütternde Leben dieses einsamsten Menschen“. Im Band „Kleiner Katechismus der Lebenskunst“ versammelt er „Gedanken und Meinungen eines unbebrillten Einzelgängers“ über Eltern, Selbsterziehung, Freunde, Künste bis hin zu Vaterland und Nation, von denen er im Vorwort behauptet, sie seien ihm in Südtirol von einem Autor zugefallen, von dessen Büchern keines „durchgedrungen“ sei, weshalb er sich „aus der Gesellschaft“ zurückzog.

Noch heute erscheinen Schurig-Übersetzungen

Schurigs Bücher wurden in den Leipziger Verlagen Insel, Paul List und Eugen Diederichs ebenso verlegt wie in den Dresdner Häusern von Paul Aretz, Wilhelm Lehmann oder Carl Reißner. In letzterem erschien 1921 eine Studie über Persönlichkeit, Werk und Weltanschauung des indischen Dichters und Philosophen Rabindranath Tagore. Im Vorwort nimmt Schurig darin nicht nur an dessen „im Sommer 1921, geführt von seinem Impresario, unter bengalischer Beleuchtung, bei Trommel- und Paukenschlag“ unternommenen „grotesken Schaufahrt durch Deutschland“ Anstoß und bezeichnet den Nobelpreisträger als „morgenländischen Stern zweiter Größe“. Der ehemalige Militär, noch ganz unter den Demütigungen durch den verlorenen Krieg leidend, polemisiert gegen die Bedrohung des Abendlandes durch „morgenländische Meditation“ und fordert eine größere Beachtung deutscher Autoren.

Bemerkenswert ist das vor allem deshalb, weil Schurigs eigentliche Bedeutung nicht in seinem literarischen Werk, sondern in seiner Arbeit als Übersetzer liegt. Die hatte er schon lange vor seinem Studium begonnen. Arthur Schurig war es, der gleich nach der Jahrhundertwende als Erster Stendhals „Über die Liebe“ oder „Die Kartause von Parma“ ins Deutsche übertrug. Als im Insel-Verlag die gesammelten Werke des französischen Autors erschienen, zeichnete er für die Übersetzung von sechs der acht Bände verantwortlich.

Neben Stendhal, über dessen Leben er auch eine Studie vorlegte, übersetzte er Werke von Honoré de Balzac, Gustav Flaubert, Théophile Gautier oder Prosper Mérimée, darunter dessen als Vorlage zur gleichnamigen Oper dienende Erzählung „Carmen“. Noch heute erscheinen bei Insel, Kindle und anderen Verlagen Werke französischer Autoren in Übertragungen von Arthur Schurig, was sicher nicht nur wirtschaftlichen Überlegungen geschuldet ist. Auch seine Arbeit als Herausgeber spiegelt seine Vorlieben. Neben Werkausgaben französischer Autoren gab er Leopold Mozarts Reisebeschreibungen oder Constanze Mozarts Briefe heraus.

Arthur Schurig starb am 16. November 1929 und wurde im Tolkewitzer Urnenhain beigesetzt.

Von Jens Wonneberger