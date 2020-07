Vor 150 Jahren in Dresden gestorben: Schriftsteller Kurt Martens

Dresden

„Aus München war Kurt Martens nach dem ersten Weltkrieg in die Stadt seiner Vorfahren zurückgekehrt. Diese hatte sich vormals mit der Familie Körner in den ansehnlichen Besitz der Weingärten am Hang des Loschwitzer Höhenzuges geteilt. Nun war nur noch ein Rest der früheren Herrlichkeit vorhanden, ein altes, stets der Ausbesserung bedürftiges Haus, das aber durch seine bevorzugte Lage hoch über der Stadt und einen Garten mit dichtem Buschwerk und mächtigen Bäumen wie geschaffen war, den Geist in Stille für seine Abenteuer zu stärken.“

Erste Erfolge in Leipzig

Das Haus (heute Schillerstraße 24), von dem der Schriftsteller Fritz Diettrich in seinen Erinnerungen schwärmt, hatte Mitte des 19. Jahrhundert der Leipziger Kaufmann, Bankier und Weinhändler Julius Erckel im Schweizer Stil erbauen lassen. Der am 21. Juli 1870 in Leipzig geborene Kurt Martens, Sohn von Erckels Tochter Antonie und dem Juristen Heinrich Oskar Martens, hatte hier einige Jahre seiner Kindheit und Jugend verbracht.

Martens hatte Jura, Staatswissenschaft und Geschichte studiert, nach einer dreijährigen Tätigkeit als Referendar in Dresden und Leipzig war er 1899 nach München gegangen, wo er nicht nur heiratete, sondern bald, wie Diettrich es formuliert, alle „weltanschaulichen Kapriolen“ kennenlernte, eine „Kultur der Dekadenz“ und „Brüskierung des Bürgers, von der eine ganze Dichtergeneration förmlich zu leben schien“.

Erster Erfolge als Schriftsteller hatte Martens schon in Leipzig, vor allem mit dem 1898 erschienen „Roman aus der Décadence“. Zu diesem Zeitpunkt leitete er bereits die Leipziger Literarische Gesellschaft und ermöglichte in dieser Funktion die Uraufführung von Frank Wedekinds „Erdgeist“ im Kristallpalast. In München wird aus dieser Bekanntschaft eine Freundschaft. So widmete Wedekind sein Stück „Schloss Wetterstein“ Kurt Martens.

Der 1909 gegründete Verband sollte Autoren Rechtsschutz gegen staatliche Eingriffe gewähren, was im Fall von Wedekinds Stück freilich nicht gelang, es war bis zur Aufhebung der Theaterzensur 1919 in Deutschland verboten. Die Beziehung zu Wedekind ist auch eines der Themen in der schon in Dresden geschriebenen „Schonungslosen Lebenschronik“, die Martens in zwei Bänden 1921 und 1924 veröffentlichte.

Freiwillige Unterordnung unter Thomas Mann

Martens hatte Kontakt zu Literaten, die sich im „Krokodil“ oder Im Café Luitpold in Schwabing trafen, neben Wedekind etwa Erich Mühsam oder Gustav Meyrink. Er schrieb auch für die Zeitschrift „Der Zwiebelfisch“, die in München von seinem Cousin, dem ebenfalls in Dresden geborenen Hans von Weber herausgegeben wurde. Hans von Weber war Inhaber des Hyperion-Verlages, der 1912 eine Vorzugsausgabe der Novelle „Der Tod in Venedig“ herausbrachte, den Kontakt zwischen Thomas Mann und dem Verleger hatte Kurt Martens vermittelt. Die Freundschaft mit dem späteren Nobelpreisträger, mit dem Martens einen regen Briefwechsel führte, ging auf die Zeit zurück, da Thomas Mann Redakteur beim „ Simplicissimus“ war. Wobei Martens, wie es später bekannte, sich „dem Jüngeren, weil er der Größere und dabei allzu bescheiden war, aus freien Stücken“ unterordnete.

Martens war einer der wenigen, die Thomas Mann in seiner Schwabinger Junggesellenwohnung besuchten und dort die ersten Proben aus den „Buddenbrooks“ hörten. Man fuhr gemeinsam nach Wildbad Kreuth, traf sich im Tölz und am Tegernsee und Martens war es, der Thomas Mann Teile des Stoffs für die im Offiziersmilieu spielende Novelle „Ein Glück“ lieferte, in der er auch zur literarischen Figur wurde. Manns „ Tonio Kröger“ ist Kurt Martens gewidmet, der sich mit einer Widmung seines Novellenbandes „Katastrophen“ revanchiert, aus dem Thomas Mann wiederum Anregungen für den Hochstapler Felix Krull erhält. Die Freundschaft, auf die zwischenzeitliche politische Differenzen zur Zeit des Ersten Weltkrieges einen Schatten warfen, währte viele Jahrzehnte.

Nach zahlreichen Romanen und Theaterstücken, so über Caspar Hauser, legte Martens 1921 den mehrfach wieder aufgelegten Band „Die Deutsche Literatur unserer Zeit“ vor, der in „Charakteristiken und Proben“ Leben und Werk von etwa 60 zeitgenössischen Autoren vorstellte. In Franz Bleis spöttischem wie ironischem Buch „Das große Bestiarium der deutschen Literatur“ heißt es über Martens: „...der steifste Stehkragen, der zu den Vorhemden heutiger deutscher Literatur getragen wird. Marke: never clean“.

Die Schweizer Villa an der Schillerstraße wurde bei den Luftangriffen vom 13. Februar 1945 fast vollständig zerstört. Wenige Tage später, am 16. Februar 1945, nahm sich Kurt Martens in einem Bühlauer Altenheim das Leben. Er wurde auf dem Loschwitzer Friedhof beigesetzt.

Von Jens Wonneberger