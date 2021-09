Von den blinden Irren – „König Lear“ im Staatsschauspiel Dresden

Dresden

So ist das eben, wenn man meint, von seinen Lieben Zuneigung um jeden Preis einfordern zu dürfen. Die Chose geht ordentlich gegen den Baum. Nicht in jedem Fall in so dramatisch umfänglichem Maß wie bei Shakespeares König Lear (Torsten Ranft), aber wer sich im letzten Jahr hauptsächlich auf der heimischen Couch mit drittklassigen Netflix-Serien zugeböllert hat, kann schon mal vergessen, was das Theater eigentlich soll, will und kann. Nur durch die Überhöhung dessen, das als Realität gilt, das wir „das Leben“ nennen, kann es zur klassischen Katharsis auf und vor der Bühne kommen. Und nur deshalb sind ja am Ende „immer alle tot“. Das zu wissen kann durchaus helfen, will man die drei Stunden der Inszenierung unter der Regie von Lily Sykes in Würde durchstehen. Was nicht heißen soll, dass hier Langeweile aufkommen könnte. Trotzdem braucht es eben Geduld und den Willen, zuzuhören. Und mitzuleiden ja ohnehin.

Zuhören und mitleiden

Zu Anfang stehen sie brav aufgereiht an der Rampe, so ein bisschen geordnet nach den verwandtschaftlichen Verhältnissen. Familienaufstellung wird damit aber nicht durchgespielt. Soll heißen: Hier stehen nicht etwa die Guten auf der einen und die Bösen auf der anderen Seite. Bekannt ist ja, dass die Dinge immer viel komplexer sind, als es einem lieb ist. Mit der eigenen Verwandtschaft ist das erst recht so. Also Lear (Torsten Ranft) mit seinen drei Töchtern, Gloster, hier mit Hannelore Koch weiblich besetzt, als Mutter zweier Söhne. Philipp Lux ist der zwischen die Fronten geratende Kent, biegsam, aber nicht zu brechen. Anfangs gibt er den schrägen Diener, dessen charakterliche Stärke erst mit einem Kostümwechsel so richtig sichtbar wird. So blasse Töne stehen einem so aufrechten Kerl einfach nicht.

Der doppelte Konflikt entrollt sich mit einem Hauch von Post-Dramatik, ein bisschen Trash-TV, laut und rumpelig. Alle Beteiligten finden sich in einem kalten, silbernen Raum zusammen, über ihren Köpfen ein Ventilator von respekteinflößenden Ausmaßen. Die Wände des Raumes haben weder Tür noch Fenster. Diese metaphorische Ausweglosigkeit wird im Lauf des Abends schrittweise aufgebrochen, parallel dazu, wie die Dinge der Katastrophe entgegenstürzen. In diesem Raum steht König Lear, ärmlich und erbärmlich versunken in einem viel zu groß geratenen braunen Teddybär-Mantel. Dieser König hat schon vor geraumer Zeit innerlich seinen Hut genommen. Der Wahnsinn klopft schon an die Hirnrinde. Da ist nichts mehr zu machen. Am Ende steht er nur noch in Unterhose da.

Deftige Sprache, drastische Momente

Die Dramaturgie (Christine Besier) erlaubt sich auf dem Weg dorthin enorme Fallhöhen. Direkt neben dem Text Shakespeares stehen Äußerungen wie „Kotze fressender Wichscontainer“. Wer denkt, sprachlich seien so nur Männer unterwegs, wird hier die Ohren anlegen. Und für ganz Feinfühlige gleich noch eine Warnung: Unter Einsatz eines simplen Wasserschlauchs kommt es zu einem drastischen Moment, der in jedem Porno mit Begeisterung beklatscht wird, hier aber durch den nicht zu übersehenden „Machtwechsel“ ziemlich verstören kann. So kann man den Begriff der „Pervertierung“ auch sehen. Das eine ist nicht originell, das andere hätte nicht Not getan. Aber die Sache geht auf, entstehen doch gerade durch solche überspitzten Momente die besten, griffigsten Charakterisierungen. Und bei dieser Inszenierung ist das durchaus sinnstiftend, wenngleich etwas holzhammerartig.

Psychologie der Mächtigen und Irren

Außerdem heißt es ja im Stück „In dieser Richtung liegt der Wahnsinn“. Lear ist nicht der einzige Irre. Das alles ist ein psychologisierendes Panoptikum der Geschlechter. Shakespeare kannte den Menschen. Und dessen Gier nach Macht. Regie und Dramaturgie haben das alles ein bisschen in Richtung der Frauen gedreht, konkret der beiden „bösen“ Töchter Lears, Goneril (Karina Plachetka) und Regan (Agnes Mann). In der Szene der Blendung Glosters, der letzten Schandtat vor der Pause, dürfen sie zu biestiger Höchstform auflaufen. Das Ergebnis ist erschütternd eindringlich.

Wird zu Beginn noch etwas schroff über die Köpfe des Publikums hinweg der Text an die Rückwand des Saals gedrückt, entwickeln sich im Lauf des Abends immer besser die Empfindungen; die feinen Töne in den Figuren, die Wahrnehmungen und Erkenntnisse werden immer deutlicher. Das tut der Sache gut. Dass die Bühne sukzessive unter Wasser gesetzt wird und Gummistiefel das Mittel der Wahl sind, dem zu begegnen, hat eine etwas effekthaschende Wirkung. Das lässt zwar alles noch dramatischer wirken, aber als Zugewinn kann man das nicht direkt lesen. Das hätte es nicht gebraucht.

nächste Aufführungen: 24. & 25. September, 10. & 23. Oktober

www.staatsschauspiel-dresden.de

Von Rico Stehfest