Vom „Projekt zur Sturktur“ – Provenienzforschung in Sachsen

Dresden

Im Koalitionsvertrag von 2019, auf den sich die drei Regierungsparteien geeinigt haben, steht es schwarz auf weiß, dass die Provenienzforschung in Sachsen weiterzuführen ist. Ein darin festgeschriebener Punkt, die Schaffung einer Koordinationsstelle zur Erforschung von Nationalsozialistischem Raubgut in öffentlichen Bibliotheken, ist bereits umgesetzt. Um herauszufinden, was für die Sicherstellung der wissenschaftlichen Aufarbeitung der Sammlungen, sei es aus der Kolonial-, der NS-Zeit oder der DDR, und deren Weiterentwicklung nötig ist, haben die drei Fraktionen der Regierungsparteien CDU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen einen Antrag dazu im Ausschuss für Wissenschaft, Hochschule, Medien, Kultur und Tourismus eingebracht.

Teil dessen war die Anhörung von Sachverständigen. So sprach ein Experte zu jedem der betroffenen Bereiche, die da wären: Staatliche Kunstsammlungen Dresden (SKD), kommunale Museen, Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek (SLUB) sowie öffentliche Bibliotheken. Dazu Fachleute aus Forschung und Lehre. Letztendlich kristallisierte sich als ein Hauptpunkt der Wunsch nach Verstetigung der Provenienzforschung heraus.

„Das kostet unglaublich viel Zeit und bindet Ressourcen“

Bisher ist es so, dass der ganze Bereich der Herkunftsaufklärung von Kunstwerken, Sammlungen oder Büchern, über Förderanträge läuft. Die immer wieder und wieder gestellt werden müssen und dann befürwortet oder eben abgelehnt werden. Ob das das große bekannte Projekt DAPHNE bei den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden betrifft oder kleine Erstchecks und weiterführende Recherchen in einer kommunalen Bibliothek. Das, so die für Provenienzforschung verantwortliche Jana Kocourek von der SLUB, „kostet unglaublich viel Zeit und bindet Ressourcen“. Es komme so nur schwer Kontinuität zustande, und die Fortführung und komplette Aufarbeitung der Bestände sei schwierig. Laufe ein Projekt aus, komme es ebenfalls zur Personalfluktuation. Eingearbeitete, fachkundige Kräfte seien dann wieder weg.

SKD-Generaldirektorin Marion Ackermann bezeichnete es als nötig, vom „Projekt zur Struktur“ zu gelangen. Das bedeutet natürlich auch eine ausreichende Abdeckung mit Personal. Die Sachverständigen berichteten über die oft unglaublichen Mengen an Sammlungsgut, welches untersucht werden müsste. „Zurzeit forschen wir an 2000 Objekten aus Togo, die während der deutschen Kolonialzeit zu uns kamen. Ein riesiger Aufwand“, wie Friedrich von Bose, Leiter Forschung und Ausstellungen Staatliche Ethnographische Sammlungen Sachsen, sagte. Das, so unisono die Sachverständigen, sei in allen Bereichen ähnlich. Und dafür stehe oft nur ein Mitarbeiter zur Verfügung. Wolle man dem eigenen Anspruch gerecht werden, müsse mehr „manpower“ her.

Ein weiterer sehr wichtiger Bereich ist in allen Sammlungen die Einrichtung standardisierter öffentlich und international zugänglicher Datenbanken, die Vernetzungen mit anderen Forschungseinrichtungen ermöglichen. Wie das beim DAPHNE Projekt schon teilweise der Fall ist mit der Errichtung eines sozusagen „digitalen Anbaus ans Museum“.

Mangelnde Lehre im Osten Deutschlands

Ein anderer mehrfach angesprochener Punkt betraf die Lehre. In ganz Ostdeutschland, abgesehen von Berlin, gibt es keine eigenständigen Studiengänge zur Provenienzforschung. Das betrifft nicht nur die universitäre Bildung, sondern auch zum Beispiel die bibliothekarische. „In der derzeitigen Ausbildung gibt es keinen Bereich Provenienzforschung. Das wäre aber sehr wichtig, um schon für diese Forschung zu sensibilisieren“, so Robert Langer, Leiter der Sächsischen Landesfachstelle für Bibliotheken. Hinzu kommt die juristische Absicherung der Untersuchungsergebnisse, was dann beispielsweise die Restitution betrifft.

Die Fragen der Ausschussmitglieder betrafen zumeist das wie die Umsetzung dieser „Wünsche“. Und das hängt wie so oft am Gelde. „Wir brauchen personelle und finanzielle Ressourcen, um vom Flickenteppich wegzukommen“, so Robert Langer.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach der Anhörung wird sich der Ausschuss in nichtöffentlicher Sitzung mit dem Thema weiter beschäftigen und einen Beschlussvorschlag für eine der nächsten Plenarsitzungen erarbeiten. „Und weil es ein Antrag der Koalition ist und so im Koalitionsvertrag festgelegt, wird dieser sicherlich auch durchgehen“, sagt Eric Heffenträger, Leiter der politischen Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit der grünen Landtagsfraktion.

Die Frage aller Fragen ist dann die, wie viel Geld für die Provenienzforschung fließen wird und in wie weit damit der Wunsch nach Verstetigung und mehr Personal erfüllt werden kann.

Von Frank Sühnel