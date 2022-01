Vom Künstler Daniel Rode gestaltete Flaggen wehen in Dresden, Hanoi und Seoul

Dresden

Das Flaggschiff des Heritage Space Hanoi, dem Zentrum für zeitgenössische Kunst in der vietnamesischen Hauptstadt, ist der Month of Art Practice (kurz MAP). Bei dem Projekt kommen Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt nach Hanoi, um dort in einer Art Akademie mit vietnamesischen Künstlerinnen und Künstlern zusammenzuarbeiten und gemeinsam eine Ausstellung zu gestalten.

2017 nahm auch der Dresdner Daniel Rode am MAP teil: Ein Stipendium des Freistaates hatte ihm einen Aufenthalt in Vietnam ermöglicht, über seinen Kontakt zum Goethe-Institut vor Ort stieß er zum Programm. „Das war ein tolles Projekt mit wöchentlichem Programm, Ausflügen und Museumsbesuchen“, erinnert sich der Künstler. „Zu einigen Leuten von dort habe ich weiter Kontakt gehalten.“

Das ist nun vier Jahre her – aktuell kann MAP pandemiebedingt wie so vieles nicht stattfinden. Als Ersatz aktivierte Heritage Space sein Netzwerk aus den vergangenen Jahren, fragte die Künstler an, ob sie Ideen für hybride Projekte hätten. Um die zwischenmenschlichen Distanzen, die sich durch die Einschränkungen in der Pandemie auftun, zu thematisieren, lautet der Titel von MAP 2021 „The White Distance“. Jetzt kann man die Werke, die ohne Corona in einer gemeinsamen Ausstellung zu sehen gewesen wären, auf einer spannend gestalteten Internetseite betrachten.

Darunter ist auch ein Projekt, das Daniel Rode gemeinsam mit der koreanischen Künstlerin Heaven Baek umgesetzt hat: Unter dem Titel „Flags Fly“ wehen in den drei Städten, die die beiden verbinden – Dresden, Hanoi und Seoul, wo Heaven Baek lebt und wirkt – von ihnen gestaltete Fahnen.

Zwei davon aktuell vor dem Goethe-Institut auf der Königsbrücker Straße. Die von Heaven Baek gestaltete Fahne trägt einen stilisierten Wasserfall, Daniel Rode hat seine mit einem Spruch in schwarzen Blockbuchstaben versehen – allerdings ohne Leer- und Satzzeichen und mit scheinbar willkürlichen Zeilenumbrüchen, sodass man auf der flatternden Fahne erst nach einiger Anstrengung lesen kann: „You just have nothing to lose, that’s it“ – also „Du hast nichts zu verlieren, das ist es“.

Damit ähnelt das Design der Flagge einigen Kunstwerken von Daniel Rode: Sätze und Wortgruppen, die durch das kontraintuitive Layout kurz betrachtet werden müssen, bis man sie entziffert und vielleicht verstanden hat. „Ich finde es extrem wichtig, dass es wenigstens eine kleine Hürde gibt. Dass man den Satz nicht einfach so im Vorbeigehen lesen kann, sondern diesen Schritt gehen muss, sich hinzustellen, es sich genau anzugucken“, erklärt Rode. Natürlich könne man das auch lassen. „Aber mir wäre es zu simpel, wenn man das Werk wie beispielsweise eine Reklame sofort verstehen würde.“

Das Layout habe etwas mit der Begegnung von Betrachter und Werk zu tun: „Der Betrachter trifft auf das Werk, und es ist ihm ausgeliefert, der Künstler ist nicht mehr da, er hat seinen Teil schon getan. Durch die erschwerte Lesbarkeit behält die Arbeit noch einen kleinen Augenblick die Oberhand. Es ist wie ein Kräftemessen. Diesen Augenblick finde ich schön, in dem die Arbeit noch kurz Widerstand leistet.“

Im Vordergrund stehe aber die Aussage, nicht das Layout. Rode gefällt es, wenn der Inhalt der Sätze mehrdeutig bleibt. Die Sätze selbst sind jedoch nicht sein eigenes Machwerk: Er sammelt sie nur, schreibt sie auf seine Liste und macht manche von ihnen dann zu Kunst. „Nahezu alle Sätze, die ich aufschreibe, sind Zitate, ich denke sie mir nicht selbst aus. Ich habe mehr Spaß daran, über sie zu stolpern. Ich traue nicht meinem eigenen Erfindergeist, was die Sprüche angeht – ich traue meiner Fähigkeit, solche zu finden, die etwas Besonderes an sich haben, die irgendwie gut sind.“ Trotzdem darf auch die Ästhetik nicht zu kurz kommen: Wenn ein Satz ausgeschrieben nicht gut aussieht, dann könne er ihn in diesem Format eben nicht umsetzen. Auch die Blockbuchstaben ohne Serifen seien einfach eine Vorliebe von ihm, so Rode.

Recht schnell war klar, dass die Flagge ähnlich aussehen sollte. Passend zum Oberthema „White distance“ sind die beiden Fahnen in zurückhaltenden Tönen gehalten. Auch der Text auf der Fahne soll zum Titel passen, sagt Rode: „Ich wollte einen Satz, der es nicht gut sein lässt.“ Dass man nichts zu verlieren habe, könne ja eine extrem positive oder eine extrem negative Aussage sein, der Satz bleibt in der Schwebe, ist nicht greifbar, genauso wenig Heaven Baeks Wasserfall, den die Koreanerin bewusst ohne Fluchtpunkt gestaltet hat. Das Medium hatten sie gewählt, weil eine Fahne in der Öffentlichkeit immer ein starkes Symbol sei: Eine Fahne zu hängen sei schon immer eine Geste gewesen, die darüber hinausgehe, nur ein Stück Stoff zu zeigen.

Während die Kunstwerke vor dem Goethe-Institut wehen, widmet sich Daniel Rode neuen Projekten. Im Frühjahr erscheint sein Katalog. Aktuell hängt außerdem eine seiner Installationen am Neustädter Markt am Baugerüst des historischen Blockhauses, wo ab 2023 das Archiv der Avantgarden einziehen soll. Auch eine weitere Zusammenarbeit mit Heaven Baek ist geplant.

Die Pandemie macht es Künstlern schwer – für Daniel Rode bedeutete sie aber noch etwas anderes als nur Einschränkungen. Vor dem März 2020 steckte er in einer Art Schaffenskrise, wusste künstlerisch nicht genau, wie es weitergehen sollte. Corona setzte alles auf null – ob es davor gut lief oder nicht, war plötzlich egal. Ihm habe das geholfen. „Aber für viele ist das eine sehr schwere Zeit gewesen, Projekte und Jobs fielen weg, man hatte Angst vor der Miete. Vor ihnen habe ich großen Respekt“, betont Rode. Er selbst habe das große Privileg, von der Kunst nicht finanziell abhängig zu sein. Und hat es mit Projekten wie MAP wieder aus dem Tief geschafft.

