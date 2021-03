Volkstheater Bautzen trauert um Schauspieler Götz Schweighöfer

Bautzen

Das Deutsch-Sorbische Volkstheater Bautzen trauert um den Schauspieler Götz Schweighöfer. Der zuletzt freischaffende Künstler starb im Alter von 61 Jahren nach schwerer Krankheit. Das teilte die Bühne am Montag mit.

Er gehörte zu den Protagonisten des Ensembles und werde dem Publikum als „charaktervoller Darsteller und humorvoller Mensch, der mit künstlerischer Hingabe und schauspielerischem Können in vielen Hauptrollen auf der Bühne erfolgreich agierte“, in Erinnerung bleiben.

Der gebürtige Thüringer studierte an der Theaterhochschule „Hans Otto“ in Leipzig und war am Landestheater Eisenach, dem Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin, dem Badischen Staatstheater Karlsruhe, dem Altenburg-Gera Theater sowie ab 2000 an der Bautzner Bühne engagiert.

Er stammt aus einer Theaterfamilie, sein Vater war Intendant, seine beiden älteren Brüder sind Schauspieler – und er war der Onkel von Matthias Schweighöfer.

Von DNN