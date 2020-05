Vita brevis – das Leben ist kurz: Zum Geburtstag von Klaus Drechsler

Dresden

Es ist die lebendig-beseelte, etwas spröde Poesie in seiner Kunst, die den Dresdner Maler, Grafiker und Plastiker Klaus Drechsler auszeichnet. Bäuerliche Architektur, die Natur am Elbhang, Gebirge und Meer, Porträt und Stillleben sind seine Themen, in denen er das Unwiederbringliche dokumentiert und feiert, aber auch beliebte Themen aus dem Kanon der Plastik aufgreift und gestaltet. Im Zentrum seines Tuns steht die Naturbeobachtung mit allen Sinnen auf Streifzügen an den Elbhängen bis in die Sächsische Schweiz, an die Ostsee, allein oder mit Freunden. Neben seinen immer gefüllten Skizzenbüchern liegen griffbereit auch die Schachteln mit hunderten Kurzgedichten, Haiku und Tanka, in denen Drechsler seine sprachliche Seite auslebt.

Das Unisono von Kunst und Natur ist einem Gesamterlebnis geschuldet, neben dem sich Drechsler auch als Feldforscher und Sammler ausweist, der von ethnografischen Artefakten ebenso begeistert ist wie von alltäglichen Dingen und dem lebendigen Blühen der alten sächsischen Kulturlandschaft.

Das Leben ist kurz, die Kunst ist lang

Nun begeht der Künstler seinen 80. Geburtstag mit einer großen Werkschau in der Galerie Himmel. Der zur Ausstellung erschienene Katalog, der wie ein Bild von vorn und hinten gestaltet ist, trägt sinnreich den Ausspruch des Hippokrates, den der römische Philosoph Seneca in seinem Werk „De brevitate vitae“ festhielt: „Vita brevis, ars longa“ (Das Leben ist kurz, die Kunst ist lang). Damit stimmt der Künstler seine Betrachter auf das Anliegen seiner Kunst ein: In ihr zeigt er die Schönheit des Vergänglichen und gibt ein hoffnungsvolles memento mori angesichts des pulsierenden, unzerstörbaren Lebens. Schmerz, Verlust und Trauer sprechen sich in vielen seiner Bilder aus, aber auch die Lust und Feier des Lebens.

Kunst als Mut-Macher

Je schmerzhafter das Leben für Drechsler wurde, desto intensiver und bewusster lebte er es. Drechslers Kunst ist ein Mut-Macher angesichts einer bedrohten Welt, ihr sind neben der Nachdenklichkeit immer auch der Schalk und die Freude einverleibt.

Klaus Drechsler. Quelle: Gabriele Seitz

Klaus Drechsler wurde am 24. Mai 1940 in Oberdammer in Niederschlesien geboren und übersiedelte mit der Familie 1947 in die Oberlausitz. 1961 bis 1966 studierte er an der HfBK Dresden bei Prof. Paul Michaelis und hatte danach dort eine Aspirantur. 40 Jahre bis 2006 war er künstlerischer Leiter des Mal- und Zeichenzirkels Pirna-Sonnenstein e. V. 1990 bis 2006 hatte er einen Lehrauftrag an der TU Dresden. 1991 bis 2005 leitete er den Malzirkel für Behinderte bei der Arbeiterwohlfahrt Pirna-Sonnenstein, 1994 bis 2002 erhielt Drechsler einen Lehrauftrag an der Kunsthochschule. Seit 1996 ist er Ehrenmitglied des Kuratoriums Altstadt Pirna e. V. Im Jahr 2001 wurde ihm der Kulturpreis der Stadt Pirna und Sparkasse Freital-Pirna verliehen. 2002 erhielt er den W.-G.-Paul-Preis (II) für Grafik.

Maler, Tischler, Koch

Fast die Hälfte aller ausgestellten Bilder sind dem Stillleben, der Präsenz der Dinge, gewidmet: Sie sind alle in selbst getischlerte und dezent gestrichene, schlichte Rahmen gefasst. Früchte (wie Melone, Birnen, Quitten, Granatapfel, Kürbis, Äpfel), Knoblauch, Paprika, Fisch, Hummer und das frisch gebratene Spiegelei im Tiegel versprechen Gaumenfreuden des als guter Koch bekannten Malers. Südsee-Maske und Muschel verbreiten exotisches Flair. Hinzugelegt sind Bücher, Weinflaschen, Brot, Phiolen, Messer und Besteck, die auf ein festlich-weißes Tuch gebreitet wurden. Ein buntes Herbstblatt (Ochsenzunge) füllt den Rahmen, schließlich ein fahler Totenschädel mit Hedera helix, ein grabfarbenes natur morte. Spielkarte und Spiegel greifen die uralten Themen der holländischen Stilllebenmalerei mit ihrer verschlüsselten Symbolik auf.

Einige Porträts von Freunden und Bekannten vervollständigen die Schau: Oft sind es alte Menschen am Ende ihres Lebens, mit verhärmten Gesichtszügen, in weißes, schütteres Haar gefasst. Allegorisches drängt sich auf, wenn der Alte unter der Mondsichel seinen Kopf streckt. Die „Eitelkeit“ spreizt sich unter dem Hut einer mondänen Dame. Neben vereinzelten Landschaften („Winternacht am Joseph-Herrmann-Denkmal“) setzt die fein gearbeitete Bronzeplastik Akzente im Reigen Drechslerscher Ausdruckskunst zwischen Januskopf, Schwangerer, der „Letzten Fähre“ und einem komischen, nicht allzu seltenen Vogel namens „Breitmaulwendehals“.

Ausstellung Klaus Drechsler – Vita brevis, bis 18. Juli, Galerie Himmel, Obergraben 8, 01097 Dresden. Tel. 0351-4843578. Mo–Fr 10–18 Uhr, Sa 10–16 Uhr. Im Kabinett: Nadja Poppe – Mondluft. Handzeichnungen

www.galerie-himmel.de

Von Heinz Weißflog