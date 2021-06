Vision String Quartet bei den Dresdner Musikfestspielen

Dresden

Vier junge Männer nahmen auf der Bühne im Stallhof Platz – sympathisch in der Ausstrahlung, mit ehrlicher Begeisterung für ihren ersten Live-Auftritt nach so langer Zeit und voller spürbarem Elan für die Welt des Streichquartetts. Denn hochkarätige Kammermusik blieb es immer, gleich ob es sich nun um das c-Moll-Quartett aus Beethovens op. 18 oder eigene, pfiffige pop- und jazzinspirierte Stücke handelte. Das erst 2012 gegründete Vision String Quartet aus Berlin versteht zweifellos sein Handwerk, gibt nichts auf Oberflächlichkeit und verfügt über sehr eigene Interpretationsansätze.

Frische Auseinandersetzung mit Beethoven

Beethoven hat sich erst 1799 daran gemacht, Streichquartette – op. 18 – zu komponieren, wohl auch aus Ehrfurcht vor Haydn und Mozart. Geprägt von aufbrausender Leidenschaft, auch kapriziös und tänzerisch (Scherzo) kommt es daher. Gerade diese Seite, der Sturm und Drang, fand seine adäquate Entsprechung beim Vision String Quartet. Es gab sehr schöne, feine Linien zu hören (z.B. Kopfsatz), aber auch so manch ruppigen, forschen (zu forschen) Kontrast (Finale).

Alles in allem machte es Freude, der frischen Auseinandersetzung der jungen Leute mit Beethoven zu lauschen und auch für sich selbst diesbezüglich neue Denkansätze zu finden. Was jetzt noch an Gestaltungsintensität fehlt, wird sich bestimmt noch einstellen.

Auch die Stücke aus eigener Feder erwiesen sich schnell als fernab von Beliebigkeit und Popeinerlei. Technisch versiert und inspiriert präsentierte das Vision String Quartet eine besonders vielseitige musikalische Palette. Mit größter Präzision zauberten sie diverse perkussive Elemente und andere Spieltechniken, waren in empfindsamen Pizzikato-Welten genauso überzeugend zu Hause wie bei wahrlich mitreißenden Rhythmen („The shoemaker“). Am Ende ließen sie dann mit Verve und elektrisierender Kraft Hagelkörner herniederprasseln – zum Glück nur musikalisch.

Auf seinem Weg wurde das Vision String Quartet unter anderen von Günter Pichler, dem Primarius des früheren Alban Berg Quartetts, und von Eckart Runge, dem Cellisten des jetzt – leider – auch aufgelösten Artemis Quartetts begleitet – wie schön, dass sich immer wieder junge Musiker dem Streichquartett verschreiben!

