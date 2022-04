Dresden

Überraschendes ist ja immer wieder in der Villa Wigman auf der Bautzner Straße zu erleben, wo der wenige Jahre zuvor gegründete Villa Wigman für TANZ e.V. nun schon seit 2019 sein Domizil hat. Doch gleich drei derart ereignisreiche Tage, wie sie jetzt stattgefunden haben, gefördert von der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen, der Landeshauptstadt Dresden/Stadtbezirksamt Neustadt und der Ostsächsischen Sparkasse Dresden, das ist dann doch etwas sehr Besonderes. Und zugleich auch der markante Auftakt einer Künstlerischen Reihe „zur Erinnerungskultur, um verschiedene Zeitabschnitte der Villa Wigman“ zu beleuchten.

Tanz mit Brüchen

Speziell für diesen Anlass ist unter der künstlerischen Leitung von Katja Erfurth und Julia Amme ein neuer Abend „TANZ mit Brüchen“ entstanden, der in seiner Eigenart und tänzerischen Qualität das Publikum wahrhaft zu überraschen vermag. Mit sehr speziellen Choreografien, durchweg so gut getanzt, dass man es kaum zu beschreiben vermag. Da ist es gewiss auch kein Wunder, dass nun gerade diese Tänzerinnen an diesem so besonderen Ort, in der Villa Wigman, mit schöner Selbstverständlichkeit aufeinandertreffen.

Allein schon der Titel „TANZ mit Brüchen“ assoziiert, dass es bei den Choreografien beileibe nicht um ein opulentes, „geschwätzig“-sprudelndes Geschehen geht, sondern vielmehr um sparsame, sehr persönliche Sichtweisen. Das Solo von Francesca Mommo (entstanden in choreografischer Zusammenarbeit mit Olimpia Scardi) ist erklärtermaßen (und auch sichtbar) inspiriert von Doris Humphreys Arbeit „Two ecstatic Themes“ (1931). Doch deutlich entsteht daraus auch etwas ganz Eigenes, ein sinnlich erfahrbares „Nach-Denken“. Und das macht es spannend, zumal sich dieses mit dieser vielseitigen Tänzerin absolut sehen lassen kann.

Evozierte Bilder mit fantastischer Begleitung

Spannend ist auch das Solo „zeitsprünge“ von und mit Katja Erfurth. Erneut in Symbiose mit Florian Mayer, der sich mit der Sonate für Violine Solo (1927) von Erwin Schulhoff in das Spiel einbringt. Derweil Katja Erfurth (Maske: Sabine Köhler, Kostüm: Magdalene Buschbeck) unglaublich intensiv wie mit einem zweiten Ich über Hände und Körperhaltung erahnen lässt, was diese denkwürdige Gestalt mit sich (und anderen) auszufechten hat, wie etwa Nähe und Distanz, Zuspruch und Ablehnung, Hoheit und Anpassung… Man sieht, hört, nimmt wahr, assoziiert und ist reichlich befasst auch mit den eigenen „Bildern im Kopf“.

Quasi im räumlichen Gegensatz dazu begeben sich Helena Fernandino (von der auch die Choreografie stammt) sowie Hannah Kelly auf ihre ganz eigenen „Wege“. Was zugleich der Titel dieser Arbeit ist, die sich so oder so interpretieren lässt. Die Tänzerinnen schwingen diese Wege geradezu aus im Nachdenken darüber, ob sie nun auch auf den richtigen sind. Und sie bringen ein uraltes Grammophon mit ins Spiel, begegnen, beobachten und trennen sich.

Zum Schluss zeichnet Helena Fernandino mit weißer Kreide eine schwungvolle Skizze auf den dunklen Tanzboden, die (auch ohne Farbigkeit) fast so ein wenig an die kosmischen Entwürfe von Hilma af Klint erinnert. Doch bei diesen Beiden auf der Bühne darf man sich wohl gewiss sein, dass sie weniger an höhere Kräfte glauben. Dann schon eher an sich selbst. Und das ist gut so.

Zum Abschluss der Aufführung kommt mit Choreografie und Tanz Jule Rottluff (bekannt auch als Jule Oeft) ins Spiel, die dem Ganzen eine Art rebellierenden Abschluss gibt, spannungsreich begleitet von Benjamin Rottluff (Komposition und Musik). Die Farbe des Kostüms von Jule Rottluff, aber auch das Intensive, Explosive, Sprunghafte in ihrem Tanz verführt zum Vergleich mit einem bekannten Gedicht von Hilde Domin. Diese spricht vom „zwitschernden roten Vogel hinter den Rippen“. Und wenn man so will, dann hat die Tänzerin mit ihrem eigenwilligen Solo auch einen Sprung ins Freie geschafft.

Erinnerungen an eine große Tänzerin

Mit einbezogen in die Aufführung sind als Performerinnen Julia Amme und Nora Otte, die sich mit Zitaten aus den „Memoiren von und über Mary Wigman“ sowie ihren eigenen Überlegungen dem Publikum zuwenden und dieses dazu anregen, sich selbst ein Bild zu machen von der Tänzerin und Choreografin, deren einstiges Schulgebäude in Dresden nun jenes Domizil ist, das vom Verein Villa Wigman für TANZ e.V. mit allen Rechten und Pflichten genutzt wird. Parallel zu der bereits weit fortgeschrittenen, behutsamen und aufwendigen Sanierung des Hauses.

Dazu gab es übrigens während dieser drei ereignisreichen Tage eine spezielle Führung mit Holm Pinkert, in dessen Obhut das komplizierte Planungs- und Baugeschehen liegt. Er hatte bei dem Rundgang auch mit Hedwig Müller und Patricia Stöckeman nicht zum ersten Mal besonders kundige Begleiterinnen an seiner Seite, die mit allem, was das Haus in seiner historischen Entwicklung betrifft, mit Wohnsituationen oder beispielsweise Arbeitsräumen, bestens vertraut sind, sich hervorragend auskennen im Quellenmaterial.

Zudem haben sie nun in der Villa Wigman in gemeinsamen Vorträgen auch über neuere Forschungsergebnisse zu Mary Wigman in den 1920er Jahren sowie ebenso in der Zeit des Nationalsozialismus gesprochen, belegt und zur Diskussion gestellt mit Auszügen aus Tagebüchern und Briefen.

Von Gabriele Gorgas