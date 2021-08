Coswig

In vornehmer Zurückhaltung, von einem Park umgeben, erhebt sich in Coswig die Villa Teresa – Ebenbild eines großbürgerlichen Lebensstils am Ende des 19. Jahrhunderts. Salons, Wintergarten, ein repräsentativer Festsaal, Parkterrasse – das ist heute wieder so und Ergebnis des nimmermüden Bemühens vom Förderverein und des tätigen Engagements der Stadt Coswig. Aus einem verwilderten, heruntergekommenen Grundstück ist ein richtiges Kleinod geworden und ein Zentrum kulturellen Lebens (auch dieses nur durch den großen Einsatz des Vereins denkbar). Es hat Freude gemacht, über die Jahre an der erfolgreichen Entwicklung teilzuhaben, das mit feiner Hand gestaltetet Ambiente zu genießen, unter den alten Bäumen des Parks zu spazieren oder hier die ersten, blühenden Frühlingsboten zu entdecken.

Flügel seit 2010 Dauerleihgabe in Coswig

Die 1873 errichtete Villa kann ihren kulturellen Anspruch daraus ableiten, dass Eugen d’Albert ab 1891 für ein paar Jahre hier mit seiner damaligen Ehefrau Teresa Carreno sowie den Kindern lebte – ein kurzes Glück. Sein Andenken wird sehr verantwortungsvoll gepflegt, nicht nur durch Erinnerungsstücke, sondern in Verbindung mit kultureller Vielfalt, wie mit Konzerten und Lesungen. Dazu gehört auch der 1898 von d’Albert signierte und eingeweihte Steinway-Flügel #92.001, der bis zu seiner endgültigen Heimkehr nach Coswig ein mindestens genauso wechselvolles Schicksal hatte wie der Komponist.

Er hat ihn spätestens 1931 weggeben, das Instrument wurde auch mal verpfändet, gelangte in den Besitz des Hobbykünstlers und Maßschneiders Willi Flingelli, bog umzugsbedingt aus dessen neuer Wohnung 2003 ins Münchner Stadtmuseum ab und war seit 2010 Dauerleihgabe in Coswig – ein Glanzstück der Villa. Aber der Flügel bedurfte dringend der Generalüberholung, sollte er auch klingend genutzt werden. Nachdem er im April 2019 ins Eigentum des Vereins übergegangen war und es das Spendenaufkommen zuließ, nahm sich die Klangmanufaktur Hamburg des Flügels an. Seit Oktober des vergangenen Jahres wartete man nun sehnlichst darauf, diese instrumentale Kostbarkeit, der Öffentlichkeit präsentieren zu dürfen – ein Ereignis, worauf die Initiatoren sehr stolz sein dürfen. Ein Glück, dass es solche, private Initiativen noch gibt und man es versteht, Sponsoren und die öffentliche Hand mit ins Boot zu holen.

Französisches Flair und klare Strukturen deutscher Geigenkunst

Jetzt war es so weit mit den späten Beethoven-Sonaten op. 109 und 110 und Peter Rösel sowie einem Sonaten-Recital mit dem Geiger Kai Vogler und Frank-Immo Zichner am Flügel. Selbiger beeindruckte durch seinen weichen, ungemein biegsamen Klang, voller Facetten und Wärme, der selbst für diesen eigentlich kleinen Raum wie gemacht schien.

Beide Musiker hatten sich für eine Werkauswahl entschieden, in der sich französisches Flair und klare Strukturen deutscher Geigenkunst gegenüberstanden. 1917 beendete Debussy seine Violinsonate, ein „Beispiel, was ein kranker Mann während des Krieges schreiben kann“. An diesen Zeitpunkt und die Umstände ihres Entstehens will man angesichts des lockeren, improvisatorischen Gestus, der fast unabsichtlich wirkenden Gedankenfülle kaum glauben. Es zeichnete Kai Voglers und Frank-Immo Zichners kultivierten Geschmack aus, dass sie das Werk nicht „übersüß“ musizierten, sondern seine spröden, nach innen gerichteten Seiten betonten.

Erwartungsgemäß war Kai Vogler, der ja nicht nur einen Stammplatz beim bald wieder beginnenden Moritzburgfestival hat, sondern auch am ersten Geigen-Pult der Sächsischen Staatskapelle Dresden in allerbester Erinnerung ist, als brillanter Techniker und gestalterisch den Dingen auf den Grund gehender Musiker zu hören, sondern er befand sich auch in bester Übereinstimmung mit dem hochsensiblen, sorgsam auf dessen Intentionen eingehenden Pianisten Frank-Immo Zichner. Das gilt auch und ganz besonders für César Francks A-Dur-Sonate, ein gehaltvolles, zwischen Hochromantik und Impressionismus pendelndes Schwergewicht der Literatur. Sie gaben ihrer geschmeidigen Wiedergabe Raffinement, Farbigkeit und Leidenschaft, unbeirrt im dramaturgischen Aufbau.

Und schließlich Beethoven nebst seiner letzten Violinsonate, der in G-Dur, die in ihrer Schlichtheit immer wieder verblüfft. Kai Vogler und Frank-Immo Zichner balancierten sie mit viel Einfühlungsvermögen aus, sich gegenseitig anspornend, nicht aufbauschend, genüsslich in den frohgemuten Kopfsatz eintauchend, makellos und beseelt im Adagio und höchst differenziert in den abschließenden Variationen.

Weil es nun einmal so schön war und Musiker wie Publikum es wollten, folgte noch eine Zugabe von leichter Hand: Fritz Keislers unverwüstliches „Schön Rosmarin“.

Von Mareile Hanns