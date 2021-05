Vier Mal Schumann zum Auftakt der Musikfestspiele Dresden

Dresden

Mit einem ehrgeizigen, groß angelegten Projekt haben die Dresdner Musikfestspiele 2021 begonnen – zwar „nur“ per Stream, aber immerhin. Das Dresdner Festspielorchester hatte im Kulturpalast an einem Tag alle vier Sinfonien von Robert Schumann aufgenommen und dafür Daniele Gatti verpflichtet. Den Maestro kennt man in Dresden, z.B. von Konzerten mit der Sächsischen Staatskapelle, und weiß um seine Meriten im Umgang mit dem großen, klassisch besetzten Orchesterapparat.

Streaming ist nicht der Weisheit letzter Schluss

Das Festspielorchester rekrutiert sich zumeist aus Musikern, die ihre Wurzeln in der Alten Musik haben und auch entsprechende Instrumente spielen. Dessen ungeachtet haben sie sich bei den Musikfestspielen auch immer durch gelungene Ausflüge in romantische Gefilde hervorgetan. Die Konstellation mit Daniele Gatti versprach also eine spannende Auseinandersetzung mit dem Romantiker Schumann, neue Impulse und Sichtweisen auf dessen sinfonisches Werk – ein Versprechen, das im Wesentlichen eingelöst wurde.

Freilich war an beiden Abenden aber auch zu registrieren, dass letzte Feinheiten und instrumentale Überraschungen, die das Klangbild dieser speziellen Instrumente z.B. in den Mittelstimmen erlaubt hätte (und die zweifellos vorhanden waren), in ihrer Wahrnehmung zu sehr eine Frage der technischen Möglichkeiten wurden. Live ist eben live und Streaming nicht der Weisheit letzter Schluss!

Lange Zeit herrschten in der Musikerwelt große Vorurteile gegenüber Schumanns Sinfonien. Man warf ihm Schwächen in der Instrumentierung vor. Und auch er selbst musste von seiner geschäftstüchtigen Ehefrau Clara sehr gedrängt werden, bevor er sich (nach einem jugendlichen Erstling) 1841 an seine B-Dur-Sinfonie machte, die „Frühlingssinfonie“ – ein Aufbruch voller Frohsinn und Zuversicht. Drei weitere sollten folgen: im Kampf gegen eigene Krisen und Plagen die C-Dur-Sinfonie op. 61, die mit so manch neuer Wendung und Form schon den Weg zu anderen Welt andeutet. Dann folgte mit der „Rheinischen Sinfonie“ (in der Reihenfolge der Komposition eigentlich seine 4.) im Jahre 1850 ein Opus, in dem sich Schumanns Erleichterung über die neuen Lebensumstände in Düsseldorf widerspiegelte. Ungewöhnlich war, dass er einen fünften Satz einfügte, „feierlich“ überschrieben und ein Meditationspunkt. Schließlich beendete die d-Moll-Sinfonie den Reigen, deren überarbeitete Version von 1853 hier erklang. Schumann verblüffte darin seine Zeitgenossen damit, dass er die eigentlich ganz traditionellen vier Sätze nicht nur thematisch eng miteinander verband, sondern auch deren durchgehende Wiedergabe verlangte.

Ein Schumann-Marathon

Also – ein Schumann-Marathon! Die Zurückhaltung von Dirigenten und Orchestern gegenüber diesen Sinfonien hat sich glücklicherweise längst gelegt. Wenn man bei deren Interpretation mit aller Präzision, Aufgeschlossenheit und Einfühlungsvermögen den genau formulierten Anweisungen des Komponisten folgt, sind sie ein wahrer Hörgenuss. Und in ihrer Leidenschaft für Schumann und dessen sinfonische Hinterlassenschaft taten das Daniele Gatti und das Dresdner Festspielorchester in wunderbarer, überzeugender Weise. Man erlebte bestens differenzierte Klanglichkeit, eine spannungsreiche Gestaltung, die dem sehr unterschiedlichen Charakter der Sinfonien wirklich gerecht wurde.

Da waren der mitreißende Schwung, das instrumentale Aufblühen in den Eröffnungssätzen der Frühlings- und der Rheinischen Sinfonie. Was für eine makellose, biegsame Bläserpracht! Fast leichtfüßig kam das Scherzo der 2. Sinfonie daher. Überhaupt legte Gatti Wert darauf, geschickt zwischen emotionaler Dichte und romantischem Überschwang zu balancieren. Dazu passte auch, dass die Binnensätze von besonderer Frische und Farbigkeit gekennzeichnet waren. Nicht zuletzt faszinierte die konturenscharfe, keinen Akzent auslassende Herangehensweise an die 4. Sinfonie. Als Hörer wurde man von der Glut und der zupackenden Energie förmlich überrumpelt. Schumanns Sinfonien – sehr lebendig, sehr heutig, sehr detailreich und orchestral zwingend ausgeformt.

Von Mareile Hanns