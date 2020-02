2013 hatte Brigitte Schubert-Oustry den Literaturpreis „Hommage à la France“ gestiftet. Nun wird die 1935 in Dresden geborene Journalistin mit der großen Verdienstmedaille Frankreichs ausgezeichnet. Der vierthöchst französischen Orden wird nur in Ausnahmefällen an Ausländer verliehen.