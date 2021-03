Dresden

Musik, Bücher, soziale Projekte – auf vielen Feldern ist die Schwarmfinanzierung in Gestalt von Crowdfunding mittlerweile erprobt. Hinzu kamen in den vergangenen Jahren sogar urbane Projekte, die dem Wohl der Stadtgesellschaft dienen. Was sonst an leeren Kassen oder mangelnder Fantasie scheiterte, kann nun realisiert werden. Die Bandbreite reicht vom inklusiven Kinderspielplatz über den Nachbarschaftsgarten bis zum Kulturzentrum.

Auch der Verein Freunde Dresdner FriedrichstaTT Palast möchte „sein“ Theater nun mittels einer Crowdfunding-Aktion konkret unterstützen. Mag das Haus auch seit Wochen und Monaten geschlossen sein, so waren Künstler und Mitarbeiter des Dresdner FriedrichstaTT Palastes doch nicht untätig. Was möglich war, wurde laut Irina Simon, ihres Zeichens Vorstandsvorsitzende des Vereins, getan: Texte schreiben, Komponieren, Proben unter Hygieneauflagen, Umbauten planen oder erledigen… Nachdem man um Unterstützung in Form von Förderanträgen gebeten hatte, suchte man auch nach anderen Wegen der „Beihilfe“ zum Spielbetrieb. Und so kam der im Herbst vergangenen Jahres gegründete Förderverein ins Spiel, der wie schon zuvor der Freundeskreis von „Breschke & Schuch“ versucht, dem Theater zu helfen, sei’s nun in Sachen Kommunikation oder Organisation.

Ehrenvorsitzender Emmerlich

Die Vereinsmitglieder konnten sogar den Dresdner Entertainer und Sänger Gunther Emmerlich als Ehrenvorsitzenden gewinnen, was der Unterstützung des Vereins und seiner Arbeit mit Sicherheit noch einmal einen Schub verleiht. Nächstes Ziel: Der mittlerweile 19 Mitglieder zählende Verein, der erst jüngst zwei Neue in seinen Reihen begrüßen konnte, möchte im Rahmen der Vorstellung des inzwischen vierten Buches von Emmerlich den Ehrenvorsitzenden gern am 22. April im FriedrichstaTT Palast offiziell in sein Amt „einführen“. Geplant ist ein musikalisch-literarisches Programm, gemeinsam gestaltet mit den Musikern des Dresdner Swingquartetts.

Da momentan aber eben noch nicht gelesen, musiziert und gesungen werden kann, unterstützt Emmerlich erst einmal aktiv die Crowdfunding-Aktion des Vereins, u.a. mit mehreren handsignierten Exemplaren seines neuen Buches „Fortgeschritten. Man muss den Tatsachen ins Auge sehen, auch wenn sie noch so erfreulich sind.“ Auch sonst kommt so mancher Unterstützer in den Genuss eines kleinen „Dankeschöns“. So will Micha Winkler mit seiner Band eine neue CD einspielen – und ein Crowdfunding-Gönner darf bei einem Lied mitwirken.

Die Ausstattung soll verbessert werden

Die Aktion zielt nicht zuletzt auf die weitere technische Ausstattung des Theaters ab. Gerade im IT- Bereich gebe es dort laut Simon vor der Wiederöffnung noch einiges zu tun. Bisher Geplantes konnte einfach aufgrund fehlender Mittel noch nicht umgesetzt werden. Das Projekt läuft bis zum 11. April auf 99Funken. Man freut sich über jede noch so kleine Spende, denn „das vorhandene Budget reicht gerade eben aus, die laufenden Kosten einigermaßen zu begleichen“, wie versichert wird.

Weitere Informationen zum Förderverein, wie auch zum Theater insgesamt, zu aktuellen und neu geplanten Programmen auf der Theaterwebsite.

Von Christian Ruf