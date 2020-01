Urban Priol platzierte in seinem Dresdner Jahresrückblick die Schläge punktgenau

Dresden

Alle Jahre wieder – kommt im Januar der gnadenlose Rückblick Urban Priols auf die vergangenen Monate. Und alle Jahre wieder füllt der kleine, rundliche Mann aus Aschaffenburg – äußerliche Markenzeichen: wirre Haare und wirr gemusterte Hemden – in Dresden den Alten Schlachthof. Zumindest annähernd.

Und er liefert: 90 Minuten bis zur Pause, dann noch einmal eine reichliche Stunde plus eine Mini-Zugabe. Danach sitzt er sofort am Tisch und signiert alles, was ihm gereicht wird. Da nimmt jemand seinen Job ernst! Ganz davon abgesehen, dass er ihn gut macht. Versuchen wir uns mal an einer Definition von Kabarettist – in klarer Abgrenzung zu Comedian: Jemand, der über genügend Wissen und Intelligenz verfügt, um hintergründig zu sein, und über ausreichend komödiantisches und schauspielerisches Talent, um seine Schlussfolgerungen kurzweilig unters Volk zu bringen. Priol erfüllt die Kriterien aufs Feinste.

Kohl , Schröder , Bosbach

Zumindest im ersten Teil fast ohne Blick in seine Unterlagen schlägt er da einen Bogen durch 2019 vom „Dreikäsehochtreffen der FDP“ bis zum Ausblick auf den Brexit, in dessen Folge die Kriminalitätsrate in Frankfurt/Main aufgrund der zu erwartenden Migration von 11.000 Bankern ansteigen dürfte. Baut auch immer mal wieder einen Kalauer ein – etwa vom „Wählerstimmenklau im Grünen Gewölbe“ – und begeistert mit seinen Imitationen bekannter Politiker. Von jetzt auf gleich ist er da etwa in der brummigen Stimmlage Helmut Kohls; minimale Gestik und Mimik vervollständigen den Eindruck, und schon befinden wir uns zurück in der Zukunft – oder beim „Aussitzen als Bewegungstherapie“.

Der erste präzise in Richtung Osten ausgeteilte Schlag landet punktgenau bei der CDU in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die sich beschweren würden: „Was? Noch so lange warten?“, wenn es um die Frage einer Koalition mit der AfD geht. Überhaupt, die AfD...: „Eine Partei, die braun ist und besser schweigen sollte, hält ihren Parteitag in Braunschweig ab. Manches kann man sich nicht ausdenken!“

Wer sich TV-Talkshows erspart, hat vielleicht schon den rheinisch-bergischen Singsang Wolfgang Bosbachs vergessen – kein Problem, nach zwei Sätzen Priols steht er einem vor Augen. Ebenso wie Gerhard Schröder mit seinem Macho-Gehabe. Der Ex-Kanzler in seiner Rolle als Gazprom-Profiteur hat einige Auftritte im Programm.

Der ambitionierte aktuelle Verkehrsminister ist eigentlich eine viel zu einfache Beute für richtigen Kabarettisten, andererseits kann man ihn nicht ignorieren, den Scheuer Andi. Schließlich spricht er nicht nur 60 Prozent der Deutschen, sondern auch fast der gesamten Welt den gesunden Menschenverstand ab, wenn er meint, dieser spräche gegen ein Tempolimit.

„Was ist, wenn der Denkzettel irgendwann zum Aktenordner wird?“

Fast schon vergessen, Urban Priol erinnert daran: Im Zuge der Ölkrise der 70er-Jahre verkleinerten die Autofirmen ihre Modelle mit der Begründung, große, schwere Spritfresser seien dem Kunden nicht mehr zu vermitteln. „Dem Kunden“, der angeblich heute nach gigantomanischen SUVs verlangt.

Der Applaus, als Priol meint, man könne ja Teile Sachsens an Donald Trump verkaufen, bleibt zunächst etwas verhalten, erst nachdem er konkrete Orte fernab Dresdens aufzählt, wird er stärker. Herr Ratzinger findet Erwähnung, der die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche der 68er Bewegung zuschreibt. Und natürlich kann gar nicht oft genug daran erinnert werden, dass unsere „Klimakanzlerin“ weder als Kanzlerin noch als Umweltministerin wirklich etwas getan hat, um Maßnahmen gegen die Erderwärmung durchzusetzen. Und dass sie noch zu Beginn 2019 zwischen den Zeilen unterstellte, Greta Thunberg sei von irgendwelchen finsteren Mächten gesteuert.

„Was ist, wenn der Denkzettel irgendwann zum Aktenordner wird?“, lautet die Frage, mit der man sogenannte Protestwähler eventuell zum Nachdenken bringen kann. Oder auch mit dem Kalauer von der Löwin im Leipziger Zoo, die ihre Jungen auffrisst, weil sie ihnen ein Leben im Osten als Afrikaner ersparen will.

Dass die „Umweltsau“ aus dem WDR-Kinderchor-Liedchen eine Frau zwischen 50 und 60 ist und nicht das arme 90-jährige Muttchen, das Intendant Tom Buhrow danach hingebungsvoll verteidigte, überhaupt niemand aus der Generation, die „ Deutschland aufgebaut hat“, wie es die vor Wut schäumende Netzgemeinde danach krakeelte: auf den Punkt. Besser noch, an der Stelle nachzuhaken und zu fragen, wie das mit dem „Aufbauen“ denn überhaupt gewesen sei. War davor denn nichts? Und hatten nicht vielmehr die meisten jener Aufbaugeneration mit hoch erhobener Hand ihrem Führer zugejubelt?

Einziger Kritikpunkt an diesem Rundumschlag: Die Schlusspassage, die sich mit Ursula von der Leyens neuer Rolle als EU-Kommissarin beschäftigt, der Wunschtraum einer großen Rede von ihr. Ganz so schlecht war ihre Rede zur Ankündigung eines Green Deals nun nicht. Alles nicht ideal, und was in der Realität daraus wird, bleibt abzuwarten, aber zumindest steht eine richtige Forderung im Raum.

Von Beate Baum