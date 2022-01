Uraufführung von „Walks Looking“ am projekttheater Dresden

Dresden

Spiel mir das Lied vom Blackout: Im Neustädter projekttheater geht es stringent in eine Zukunft, in der entlaufende Androiden in Menschenform ihre Knechtschaft nach dem großen Stromausfall beenden wollen. Die Chancen sind tendenziell aussichtslos, waren aber nie besser, denn die Krone der Schöpfung selbst ist hier schon moralisch wie körperlich arg ausgelaugt und vegetiert dezimiert in einer Phase nach jeder zivilen Aura. Ein bevorstehender Elektronensturm wird die poröse Atmosphäre dermaßen durchwirbeln, dass alle Kommunikationskanäle – in dieser Zeit nach Glasfaserkabeln an der letzten Milchkanne – ausfallen werden. Ein Quintett in der wilden Wüste, drei bewaffnete Menschen – zwei für Kopfgeld, einer im Eigentümerauftrag – jagen zwei beseelte Roboter mit einer Mission. Diese sind mit dem von ihrem Erfinder programmierten Geheimcode auf der erlösenden Flucht und werden kurz vorm Ziel, einem mythischen Plateauberg, auch erwischt …

Just ein Jahrhundert nach Karel Capeks „R.U.R.“ drehen Christiane Guhr und Stephan Zwerenz als Autoren von „Walks Looking“ den Spieß der drohenden Roboterplage, die keine Menschen mehr zu brauchen glauben, rum. Es ist bereits das 15. Stück im nunmehr 13. Jahrgang der Frei-Spieler-Kollektiv-Genese rings um Regisseurin Guhr, in Dresden geboren und seit 2008 zurück. Seit 2009 sorgen sie gemeinsam immer wieder für erstaunliche Theaterabende, für die in der gesamten Region passende Vergleiche fehlen, weil sowohl Ansatz als auch Reflektionstiefe selten und die Spielkultur über gewöhnliches Amateurtheater hinaus geht. Diesmal – aber das braucht man vorher nicht zu wissen – beruft man sich auf zehn Filme und vier Bücher als Quellen der Inspiration. Auch dass das Zieljahr erst 2150 sein soll, ist eine gewagte These, aber beim Genuss irrelevant.

Uraufführung gelingt erst im dritten Anlauf

Denn wie Guhr und ihr Dramaturg Zwerenz hier für ihre geneigte Fangemeinde eine Anknüpfung quasi als lose Fortsetzung zu den bisherigen Werken finden – zum Beispiel im Spiel von Paul Schneider und Steffen Dille, hier wie da klug und sensibel versus stark und brutal – erstaunt. Wie seit seinem Debüt im „Pfänderspiel“ hat Paul Förster als markanter Darsteller eine tragende Rolle. Er ist prädestiniert für echte Männer, also Bösewichte oder einsame Kämpfer – so wie jüngst (also 2019) für den Fightclub-Tyler. Auch hier ist es der Storytreibende, der in Form des Agenten der Tyrell Cooperation alle vier auf dem Kieker hat – nur gewinnt diesmal die holde Weiblichkeit in Form von Rosa Klug, damals als vermeintlich naive Marla die einzig Normale im Terrorgeflecht, hier als gesuchte wie auserwählte Androidin namens Sam in Menschengestalt den Kampf. Wie und um was, gehört nicht verraten, denn die Verhandlungen um Folgetermine mit dem projekttheater laufen.

So gelingen auch in dieser Uraufführung, die eigentlich im Februar 2021 im Labortheater und später nochmal Ende November im projekttheater ihre Premiere feiern sollte, im dritten Anlauf per doppelt ausverkaufter Doppelvorstellung spielerisch durchaus achtzig packende Minuten, auch wenn Auf- und Abtrittsmöglichkeiten, aber auch Spielfläche und technische Möglichkeiten begrenzter sind. Vielleicht war die 13. Edition namens „Zone 13“, als neben den Romanen „Picknick am Wegesrand“ und „Eine Milliarde Jahre vor dem Weltuntergang“ von Boris und Arkadi Strugazki auch „Solaris“ von Stanislaw Lem sowie die Verfilmungen „Stalker“ und „Solaris“ von Andrei Tarkowski als Inspirationen dienten, philosophisch anregender und waren die jüngsten „Weltraumaffen“ von 2019 – auf Grundlage von Chuck Palahniuks Roman „Fight Club“ und dem Manifest von Ted Kaczynski, dem hyper-intellektuellen UNA-Bomber – in der visuellen Kraft zwischen gefühlt anderthalb Tonnen Altpapierpäckchen als Bühnenbild etwas stärker.

Auffällig ist, dass nach den drei Verbliebenen aus der „Zone 13“, die das handlungstreibende Trio in den „Weltraumaffen“ gaben, nun gar ein Quartett weiterspielt – und Laura Kluge als ausgebuffte Kopfgeldjägerin Asimov ein gelungenes Debüt im nunmehrigen Quintett ermöglicht.

So endet auch diese abstrakte Reise in die Zukunft nach empathischem Finale in herzlichem Applaus und vielen angeregten Gesprächsrunden. Zu Recht: Das Theaterjahr 2022 hat einen ersten Höhepunkt, der trotz rasanter Techno-Entwicklungen aufgrund der Fragestellung über den Unterschied zwischen Post- und Transhumanismus garantiert auch in fünf oder zehn Jahren noch ergreifen würde (wenn es dann noch leibhaftiges 4-D-Theater gibt), für den es sich lohnt, den Spielplan im projekttheater im Auge zu behalten. Aber nicht nur ob der Kollektiven Frei-Spieler, sondern auch weil Ute Raabs Regiearbeit „Rausch: Der Trinker“ nach Falladas 16-Tage-Roman von 1944 (4. & 5. Februar) sowie Sybille Bergs „Matrix II“ als Inszenierung von Arne Retzlaff (3. bis 5. März) hier laufen – so uns Ommi nicht zu dolle krommt.

