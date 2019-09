Uraufführung in Dresden: „Mit der Faust in die Welt schlagen“

Dresden

Mit der Uraufführung der Romanadaption von Lukas Rietzschels „Mit der Faust in die Welt schlagen“ startet das Dresdner Staatsschauspiel heute in die neue Spielzeit. Regie führt dabei die gebürtige Amsterdamerin Liesbeth Coltof. Vor der Premiere zu ihrem ostdeutschen Regiedebüt unterhielt sich deshalb Andreas Herrmann für die Dresdner Neuesten Nachrichten zwischen zwei Proben mit der dynamischen Niederländerin.

Frage: Für Sie als internationale Theatermacherin die Schlüsselfrage des Romans zuerst: Was ist für Sie Ihre Heimat, was ist Ihr Land?

Liesbeth Coltof: Heimat ist für mich dort, wo die Leute sind, die ich liebe. Ich reise für meine Arbeit ziemlich oft und lebe in vielen Städten und anderen Ländern. Es ist toll hier in Dresden – und letzte Woche sind gute Freunde hierhergekommen, das ist schon Heimat. Es hängt einfach an den Leuten und an der Sprache. Ich habe zwar ein tolles Haus in Haarlem, aber dem bin ich nicht verhaftet, obwohl ich gern da bin und es nicht verlieren möchte.

Liesbeth Coltof findet an einem 12-Stunden-Probentag am Kleinen Haus eine halbe Stunde zum Gespräch. Quelle: Andreas Herrmann

Empfinden Sie kein Heimweh?

Nicht besonders oft. Als Kind hatte ich einmal starkes Heimweh. Da war ich acht Jahre und in einem Pfadfinderlager für Mädchen bei Maastricht. Es gefiel mir dort nicht, und wir schliefen auf einem Dachboden mit Leiter. Im Schlaf bin ich die Leiter runter und wollte nach Hause laufen. Zum Glück hat mich jemand dabei gesehen – ein kleines Mädchen im Pyjama mit Koffer mitten in der Nacht ... Man hat mich geweckt und zurückgebracht. Das war mein stärkstes Heimweherlebnis.

„Im Theater kann man Sachen diskutieren, die sonst nicht gehen.“

Was brachte Sie zu Ihrem Wunschberuf ans Theater?

Die Themen, die mich mit 14 Jahren beschäftigten, fanden nirgends Gehör: nicht bei den Eltern, Lehrern oder Mitschülern. Keiner wollte zuhören oder über meine Themen reden. Warum ist das so, warum dies anders? Warum sind einige glücklich, andere unglücklich? Dann war ich in einer Theatergruppe an unserer Schule, und wir spielten ein Jugendstück, in dem es um Suizid ging. Natürlich spielten wir das als Existenzialisten in schwarzen Kleidern. Da stand ich dann auf der Bühne im Scheinwerferlicht: Plötzlich hörten alle gebannt zu und klatschen danach sogar noch Beifall. Das fand ich toll!

Im richtigen Leben sagten die sonst zu dir: ‚Halt Deine Klappe!‘ Aber vom Podium herab hörten sie plötzlich alle zu. Das war eine wichtige Erfahrung: Im Theater kann man Sachen diskutieren, die sonst nicht gehen. Und das empfinde ich noch immer so.

Damals waren Sie Darstellerin, heute sind Sie Regisseurin. Was war dazwischen?

Erst kam natürlich eine Theaterschule, aber eher pädagogischer Natur. Das war 1974 in Utrecht. Dort haben wir nach einem Jahr schon die erste Theatergruppe gegründet und viel im ganzen Land gespielt. Auch nach dem Studium spielten wir weiter zusammen – wir hatten zwar kaum Geld, aber tourten durchs Land. Und haben zwischendurch oder nebenher immer gearbeitet – bis ich irgendwann genug verdiente und Profi war.

Ihr Land hat ein etwas anderes Theatersystem als wir?

Ja, es gibt nur drei große Bühnen als Gesellschaften in Amsterdam, Rotterdam und Den Haag, aber mit viel geringerem Etat und weniger festen Leuten im Ensemble. Es gab damals durch die kulturelle Revolution ganz viele freie Theatergruppen. Ich habe da auch alles gemacht: nicht nur Spiel und Regie – ich war auch Autorin, habe Bühnenbilder und Kostüme entwickelt und mich um Licht- und Tontechnik gekümmert. Ich bin auch unseren ganz großen Laster gefahren. Mehr und mehr wurde ich dann zur Regisseurin, studiert habe ich es nie.

Keine Ausreden mehr

Was war denn Ihre erste Regiearbeit, auf die Sie richtig stolz waren?

Oh, da muss ich bisschen nachdenken ... es war wohl 1981 oder 1982 in Amsterdam: „Iphigenie in Aulis“, wo Agamemnon seine eigene Tochter opfert, um die Flaute zu überwinden, damit sein Heer zur Schlacht nach Troja kann. Die haben wir vollständig aus der Sicht des Kindes gemacht: Was denkt ein Mädchen, wenn der Vater zu ihm sagt, dass es sich opfern muss? Sie sagt ja auch: ‚Das tue ich für Dich!‘ Wir haben alles umgedreht, um die Frage nach dem Sinn stellen zu können: Warum sind Kinder so loyal zu ihren Eltern? Das war ein Erfolg, es war das erste Mal in Holland, dass ein Erwachsenenstück komplett aus Kindersicht geboten wurde.

Dann wurden Sie Intendantin am Kinder- und Jugendtheater?

Ja, das war in dieser Zeit. Es war ein kleines Haus mit erst anderthalb, später nur einer Million Jahresetat – mit 21 Leuten, aber die meisten nicht in Vollzeit.

Wie ereilte Sie nun der Ruf nach Dresden?

Ich kenne den Intendanten Joachim Klement über das europäische Theaternetzwerk ETC, in dem auch meine Gesellschaft schon dreißig Jahre lang Mitglied ist. Wir treffen uns zwei Mal pro Jahr. Er wollte mich schon in Braunschweig engagieren, aber ich konnte zeitlich nicht. Erst jetzt habe ich mein Theater an einen jungen Regisseur übergeben, da gab es nun keine Ausrede mehr. Und er sagte: ‚Jetzt!‘

Und warum just diese Uraufführung?

Er gab mir den Roman zu lesen und fragte mich, was ich davon hielte. Ich fand es traurig und berührend, aber fragte ihn danach, warum er für diesen Stoff eine Ausländerin haben wollte. Er antwortete, dass ich vielleicht andere Fragen stelle, weil ich von der festgefahrenen Diskussion frei bin und neue Bilder finde.

„Ich finde das Ende an diesem Buch brutal, aber toll.“

Die Spielfassung entstand gemeinsam zu dritt – also mit Autor und Dramaturgin?

Ja, wir drei – also Lukas Rietzschel, Julia Weinreich und ich – saßen mehrfach beisammen, um uns zu beraten. Ich kam drei Mal nach Dresden, sie zwei Mal nach Amsterdam. Es gab keine Kontroversen, vielmehr standen Fragen im Vordergrund: Was tun mit dieser Erzählung? Und wie bringen wir diese wunderbare prosaische Sprache auf die Bühne?

Das Prosaische daran sind ja aber eher die Beschreibungen, die Dialoge sind doch recht spartanisch ...

Genau. Aber wir wollten natürlich keinen Erzähler, sondern es in Bühnenhandlung umsetzen. Wir werden also die Beschreibungen den Figuren in den Mund legen: Als Dialog, Monolog oder auch als Publikumsansprache.

Sie müssen ja die Romanpersonage etwas reduzieren?

Naja, eigentlich fallen nicht viele weg, einige wurden zusammengelegt. So sind die Neonazis jetzt nur noch drei, da werden die Textpassagen anders zugeteilt. Auch hat jeder der beiden Brüder in der Kindheit nur noch je einen Freund zur Hand, die dann all das erleben. Letztlich habe wir sehr viel beibehalten!

Szene aus „Mit der Faust in die Welt schlagen“ nach dem Roman von Lukas Rietzschel in einer Spielfassung von Lukas Rietzschel. Quelle: Sebastian Hoppe

Wie dramatisieren Sie denn den heiklen Schluss im 13. Kapitel des dritten Buchs?

Das verrate ich nicht!

Sie inszenieren zum ersten Mal im Osten Deutschlands – fallen Ihnen Unterschiede auf?

Zu Holland natürlich, zu Westdeutschland kaum. Eine Sache finde ich hier sehr schön: Dass man hier jeden Abend die Sitzreihen mit Tüchern abdeckt. Einfach, weil es Tradition hat. Diese Sorgfalt finde ich sehr berührend und habe das noch nirgendwo gesehen.

Man verlässt das Buch relativ ratlos – raten Sie dem Autor, die Geschichte fortzusetzen?

Ich finde das Ende an diesem Buch brutal, aber toll. Sicherlich ist es unbefriedigend. Doch das ist genau unsere Situation: Es gibt keine leichten Antworten. Lukas wird sicher an diesem Thema dranblieben. Und wir fangen jetzt, nach dreißig Jahren, mal an, drüber nachzudenken, was da eigentlich geschah. Aber: Ich empfehle Künstlern nie etwas! Sie müssen selbst entscheiden und es mit vollem Herzen tun.

Die Uraufführung heute im Kleinen Haus 1 ist ausverkauft (eventuell Restkarten an der Abendkasse), weitere Vorstellungen am 18. & 27. September sowie 8. & 25. Oktober

Von Andreas Herrmann