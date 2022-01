Uraufführung in Dresden: „Ich fühl’s nicht“ im Kleinen Haus

Dresden

Kann man eine Graphic Novel, wie hieß das gleich auf Deutsch?, kann man eine Sprechblasen-Bildergeschichte, die die Schlagworte Erotik, Gegenwartsliteratur, Humor, LGBTQIA+, Liebe und Sachbuch bedient, als Theaterstück bringen? Nein. Frau kann. Katrin Plötner (Regie) und Svenja Käshammer (Dramaturgie) haben es getan, am Dresdner Staatsschauspiel läuft Liv Strömquists 2020 erschienenes „Ich fühl’s nicht“. Die schwedische Politikwissenschaftlerin hat gerade erst mit ihrer gezeichneten Kulturgeschichte der Vulva „Der Ursprung der Welt“ die Comic-Welt aufgemischt und schon nachgelegt mit punkig-witziger, der Jugend aufs Maul geschauter Aufklärung in Sachen Verliebtheit, Bindungsangst, Machtspielchen, Beziehungen mit und ohne Herz.

Zur Uraufführung am vergangenen Sonnabend gab es viel Gelächter, Gekicher und Zwischenapplaus, nicht nur vom Insider- und Premierenpublikum, sondern auch von Neunt- und Zehntklässlern eines Schulprojekts der Theaterpädagogin Dorothee Paul. Sie bekundeten hinterher, wie toll sie die Musik (Johannes Hofmann), den Gesang der Schauspieler, die fantasievolle Kostümierung (Johanna Hlawica) und das Bühnenbild (Bettina Pommer) fanden. Stärkstes Bild: rollschuhlaufende Delfine im Sonnenuntergang als Sinnbild für „romantische“ Liebe. Und inhaltlich?

Theoretische Analyse, Philosophie und große Literatur

Stecken jede Menge theoretische Analyse, Philosophie und große Literatur in der hübschen Verpackung. Mit und ohne herrlich alberne Masken oder Schwimmhilfen schreiten, stöckeln, rutschen, winden sich, klettern und fallen die sieben Akteure durch ein Labyrinth aus den verwirbelten Riesenbuchstaben von HAPPILY EVER AFTER (glücklich bis an ihr Ende) und sammeln, gewürzt mit selbstironischen Kommentaren und animierender Direktansprache, einen wildbunten Geschichten- und Liederstrauß zusammen: Boulevardklatsch über den gefühlsarmen Leonardo DiCaprio, kluge Sprüche von Platon und Lou Andreas-Salomé, auch Beyoncé und Kierkegaard kommen zu Wort, Gestalten aus der griechischen und indischen Mythologie.

„HAPPILY EVER AFTER“ (glücklich bis an ihr Ende) dominiert das Bühnenbild. Quelle: Sebastian Hoppe

Viel Platz erhält die Soziologin Eva Illouz, die eine neue Form des Patriarchats unter spätkapitalistischen Marktbedingungen definiert hat, das Frauen aufgrund tickender biologischer Uhr emotional verfügbarer hält, während Männer aus der Ernährerrolle in die des coolen Typen wechseln, der länger wartet, um seine Freiheit und den von Familie unabhängigen Status zu genießen.

Dass Zurückgewiesene und Verlassene mit gleicher Münze zurückzahlen und ihre Emotionen unterdrücken, um den Schmerz zu überwinden, sei auch keine Lösung, meint Strömquist. Warum nur ist Liebe manchmal einfach „futsch, schnief“? Für Licht am Ende des Tunnels sorgen Erich Fromm und der kleine Prinz als Apostel einer aus Konsumzwang und Narzissmus befreiten Liebe, die sich wieder der Magie von Zufall und Verzauberung ausliefert, ja, auch dem Risiko aussetzt, ungerecht gespiegelt, verletzt oder abgelehnt zu werden. Der Schluss-Song kommt von Ton Steine Scherben: „Halt dich an deiner Liebe fest!“

