Das Bühnenbild ist schlicht gehalten. Eine gewaltige Mauer aus schwarzen Steinen misst die volle Höhe und Breite des Bühnenraums und begrenzt diesen nach hinten. Nur an einer Stelle sind ein paar Steine herausgebrochen und geben den Blick frei auf das, was dahinter liegt – das Wasser.

Und darum soll es auch gehen in dem gleichnamigen Theaterstück von Kathrin Röggla, das nun nach einer krankheitsbedingten Terminänderung im Kleinen Haus des Staatsschauspiels Dresden seine Uraufführung hatte: „Das Wasser“. Die einen haben zu viel davon, die anderen zu wenig. Und obwohl Dürre und Überschwemmungen als Symptome des Klimawandels längst nicht mehr zu ignorieren sind, sich immer wieder und immer öfter in unsere Wahrnehmung drängen, schauen wir doch tatenlos zu. So der Grundtenor des Stücks, das im Auftrag des Staatsschauspiels entstand.

Floskeln, Schuldzuweisungen und scheinheilige Betroffenheitsbekundungen

Dass die 1971 in Salzburg geborene Kathrin Röggla in Vorbereitung auf ihre Arbeit mit Aktivisten, Öko-Initiativen, Unternehmern und Umweltbeamten in Dresden und dem sächsischen Umland sprach, wird nicht nur an der Vielzahl der Aspekte deutlich, anhand derer das Stück das Thema Klimawandel durchdekliniert. Oft scheint es, als wären die Aussagen (oder besser: Ausreden) ihrer Gesprächspartner wortwörtlich übernommen worden.

Floskeln, Schuldzuweisungen und scheinheilige Betroffenheitsbekundungen reihen sich aneinander, mal als absurdes Stimmen-Wirrwarr von Menschen, aus deren Kostümen Hemdsärmel und Rüschen quellen wie aus hastig gepackten Koffern, mal als Monolog von Geschäftsmännern und -frauen im Anzug. Die überraschende Komik dieser Szenen liegt in der Erkenntnis, dass wir das alles so schon mal gehört haben. Wie eine unliebsame Aufgabe wird die Verantwortung abgewälzt – von heute auf morgen, von den Laien auf die Wissenschaft, von den Alten auf die Jungen, von den Privatverbrauchern auf die Wirtschaft, von den Bürokraten auf die nächsthöhere Ebene... Wer ist am Ende schuld?

Röggla reflektiert die Frage nach der Verantwortlichkeit leitmotivisch an der Bibelgeschichte von Jona und dem Wal. In dieser wird Jona von Gott befohlen, sich nach Ninive zu begeben und den bösartigen Bewohnern der Stadt ihren Untergang zu verkünden. Jona will sich vor dieser Verantwortung drücken und reist mit dem Schiff in die entgegengesetzte Richtung. Zur Strafe wird er von einem Wal verschluckt. Auf der Bühne wird Ninive zum Damoklesschwert des steigenden Wasserpegels, das drohend über uns schwebt.

„Das ist kein Video, das passiert jetzt in echt“

Doch die Figuren auf der Bühne sind nicht die einzigen, die sich fragen müssen: Sind wir im Bauch des Wals? Verweise auf das Hochwasser in Dresden und die Weißeritz, die vom Rinnsal zur reißenden Flut wurde, müssten bei vielen im Publikum Erinnerungen wachgerufen haben. „Das ist kein Video, das passiert jetzt in echt“, heißt es treffenderweise im Stück.

„Das Wasser“ schwingt die Moralkeule mehr als energisch, aber gleichmäßig; es bietet Satire, die in jede Ritze der Gesellschaft vordringt. Die Darsteller werden dabei zu Karikaturen der Rechtfertigung: Christine Hoppe gibt die heuchlerische Unternehmensleiterin genauso überzeugend wie die handlungsohnmächtige Familienmutter. Und Philipp Lux, der leider krankheitsbedingt die Uraufführung verpassen musste, wird vom Regisseur Jan Gehler höchstpersönlich ersetzt – der überzeugt.

Allen Darstellern gelingt die Verkörperung eines anspruchsvollen Wechselbades der Gefühle, das durch die existenzielle Bedrohung des Klimawandels hervorgerufen wird, von Hoffnung über Hochmut und Wut zu Verzweiflung, Ignoranz und Melancholie. Beeindruckend und bedrückend zugleich ist das große Finale, in dem die „Frau mit Zukunft“ (Marlene Reiter) einsehen muss, dass sie eine Frau ohne Zukunft ist. Nach dieser letzten Szene wird es dunkel und still. Und wir ahnen, dass wir mitten im Bauch des Wales sitzen, bevor die Lichter wieder angehen für einen langen und wohlverdienten Applaus.

Von Josephine Bewerunge