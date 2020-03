Unter Vorbehalt: Wie Dresdner Kultureinrichtungen mit Veranstaltungsverbot umgehen

Dresden

Mit dem seit Donnerstag in Sachsen geltenden Verbot von Events mit mehr als 1000 Besuchern gehen die Veranstalter in Dresden unterschiedlich um – vor allem je nach Größe ihrer Zuschauerräume.

Lange Nacht der Theater: unsicher

Völlig unsicher ist zum Beispiel die für Sonnabend geplante Lange Nacht der Theater. „Wir sind dabei, in der Intendantenrunde darüber einen Konsens herzustellen“, sagte Gertrud Aringer, Sprecherin des Staatsschauspiels, am Mittwochabend. Lediglich die Semperoper habe unter den beteiligten Häusern eine Platzkapazität von mehr als 1000, könne das aber natürlich einschränken. Noch sei keine endgültige Bewertung getroffen, sagte Aringer. Das Staatsschauspiel selbst geht derzeit aber davon aus, sowohl im Schauspielhaus als auch im Kleinen Haus weiterzuspielen. „Natürlich unter behördlichem Vorbehalt.“

Kulturpalast : Voraussichtlich Komplettabsage

Der Kulturpalast wird dagegen voraussichtlich „alle Veranstaltungen im Konzertsaal“ bis auf weiteres absagen, hieß es am Mittwoch auf DNN-Anfrage. Mit einem rechtlich verbindlichen Erlass durch die zuständige Gesundheitsbehörde werde am Donnerstagmorgen gerechnet.

Semperoper: Aussage am Donnerstag

Die Semperoper will sich ebenfalls erst im Lauf des heutigen Tages konkret äußern, wenn der Erlass, der vom Gesundheitsministerium ergeht, vorliegen soll. „Nach der internen Abstimmung werden wir die weitere Vorgehensweise bekanntgeben“, teilte Sprecher Oliver Bernau mit.

Kunstsammlungen: Museumsbetrieb läuft weiter

Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden sehen sich hingegen nicht von der Regelung betroffen. „Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen stehen bei uns derzeit nicht an“, schrieb SKD-Sprecher Stephan Adam in einer Mail. Der Museumsverbund stehe in engem und ständigem Austausch sowohl mit der zuständigen Gesundheitsbehörde als auch dem Staatsministerium für Kultur und Tourismus. „Weder gibt es vom Gesundheitsamt eine Anordnung noch seitens des Ministeriums eine Weisung, den Museumsbetrieb einzustellen.“

Dresdner Museen: weiter geöffnet

Auch bei den Museen der Stadt Dresden soll der Erlass den Betrieb nicht beeinträchtigen. „Wir haben das ausführlich diskutiert im Haus, sehen zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber keinen Grund, die Museen zu schließen“, sagte Sprecher Richard Stratenschulte.

Staatsoperette: Spielbetrieb ohne Einschränkung

Bei der Staatsoperette hieß es pragmatisch-optimistisch: „Das Verbot betrifft uns nicht, da wir nur über 700 Plätze verfügen.“ Karten können gegen eine Gebühr getauscht werden, aber nicht mehr am Vorstellungstag. Gäste aus dem Ausland, die nicht anreisen könnten, erhalten eine völlige Rückerstattung.

Landesbühnen: spielen wie geplant

An den Landesbühnen Sachsen war das Echo ähnlich. „Wir spielen wie geplant“, sagte Sprecherin Petra Grubitzsch. Das Stammhaus in Radebeul hat rund 400 Plätze.

TJG: Abwägungen laufen noch

Das Theater Junge Generation verwies darauf, als städtische Einrichtung noch Rücksprache mit den Ämtern halten zu müssen, bevor eine Entscheidung falle. „Wir werden das als Kinder- und Jugendtheater ganz besonders abwägen“, sagte Sprecher Norbert Seidel.

Andere Veranstalter wie die Frauenkirche oder die Kreuzkirche ließen die DNN-Anfrage am Mittwoch unbeantwortet. Auch die Stadt selbst gab keine Auskunft.

Humorzone : nimmt’s gelassen

Die am Mittwoch eröffnete Humorzone nahm alles dagegen – natürlich – mit Humor. Die einzige Veranstaltung mit mehr als 1000 Menschen ging nämlich schon am Mittwochabend im Kulturpalast über die Bühne, mit Torsten Sträter. Der Erlass über die Absagen gilt aber erst seit Donnerstagmorgen. „Wir haben innerhalb der Humorzone keine weiteren Veranstaltungen über 1000 Besucher, somit findet alles regulär statt, sofern keine weiteren behördlichen Anweisungen dagegen sprechen“, hieß es deutlich erleichtert in einer Pressemitteilung.

Großveranstaltungen komplett absagen?

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) hatte vorgeschlagen, Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern wegen der Corona-Krise abzusagen. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach kritisierte dieses Vorgehen. „Die Großveranstaltungen sollen abgesagt werden, nicht auf 1000 beschränkt. Wenn das Schule macht, muss die Grenze deutlich reduziert werden“, twitterte Lauterbach am Mittwoch und sprach von einem „verantwortungslosen Vorgang“.

Das Gesundheitsministerium verteidigte dagegen die empfohlene Höchstgrenze und verweist darauf, dass Länder wie Frankreich oder die Schweiz ebenfalls die Zahl von 1000 Personen als Richtwert nehmen. Doch europaweit unterscheidet sich der Umgang mit einer solchen Höchstgrenze stellenweise recht stark.

Von Torsten Klaus