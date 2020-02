Ulricht Wickert mit „Dresdner Reden“ im Schauspielhaus

Dresden

Nach ersten Lebensjahren in Japan und einem Schulaufenthalt in Paris habe er nach Abschluss seines Studiums in den USA beschlossen, zurückzukehren in seine Heimat, nach Deutschland. Ins Land seiner Muttersprache. „Sprache ist die Heimat, die ich auch mitnehmen kann“, lautet die erste Definition, die Ulrich Wickert, einer der profiliertesten deutschen Journalisten, am Sonntagvormittag bei seiner Dresdner Rede im ausverkauften Schauspielhaus formuliert.

Mit viel Wissen breitet der Kosmopolit seine Überlegungen aus, schafft kluge Verknüpfungen, spricht Klartext. So ist durchgängig von der AfD nur die Rede in Zusammenhang mit „anderen rechtsradikalen Vereinigungen“, attestiert er dem Heimat- und Identitätsbegriff jener Partei Rückwärtsgewandtheit. „Heute muss es um einen modernen, der Zeit angemessenen Begriff gehen.“

In Teilen hat Wickert die gleiche Rede am 3. Oktober im Sächsischen Landtag gehalten; hier wird sie eingebettet in einen größeren Kontext. So schlägt er den Bogen von der Sprache zu einem unsere Identität prägenden „kritisch erarbeiteten Wissen um die Geschichte.“

Identität ist nichts Statisches

Stets habe er die Franzosen für ihr Bekenntnis zu ihrer Identität bewundert und sich etwas Vergleichbares für die Deutschen gewünscht – war sich jedoch dabei immer dessen bewusst, wie leicht so etwas missbraucht werden kann, wie stark es von vielen abgelehnt wurde und wird. Aber es gäbe nun einmal jenseits der bürokratischen Identität, die durch die Daten in unserem Personalausweis definiert wird, eine, die sich aus dem Wissen um die eigene Herkunft speist. „Wurde deshalb nicht auch die Religion erfunden? Damit wir sagen können, wir stammen von Adam und Eva ab?“

Aber natürlich ist Identität nichts Statisches, sondern entwickelt sich durch die Wahrnehmung der eigenen Innen- und Außenwelt stets weiter. Und zur deutschen Identität gehört nun einmal auch die Zeit von 1933 bis 1945.

Als er in seinen 20ern gewesen sei, habe er im Ausland stets die Formulierung gebraucht: „In meinem Pass steht deutsch.“ Allein, niemand habe diese Distanzierung wahrnehmen wollen. Erst im Laufe der Jahre habe er gelernt, mit dieser historischen Identität zu leben, ohne sie als persönliches Stigma zu begreifen. Für jemand wie Gauland und dessen Äußerungen zum Nationalsozialismus, so Wickert, schäme er sich.

Zweifel am eigenen Land

Der Zweifel am eigenen Land, er müsse nicht in Selbsthass kippen. „Die Deutschen sind heute geschichtsbewusster, vielleicht demokratischer als jedes andere Volk.“ Das hätten wir Willy Brandts Kniefall im Warschauer Ghetto, aber auch Helmut Kohls Einordnung Deutschlands in den europäischen Kontext zu verdanken.

Die „Staatsbürgeridentität“, sie ist gekoppelt an die Idee des „Verfassungspatriotismus“, ein Begriff von Dolf Sternberger, der von Jürgen Habermas verbreitet wurde. Wickert sieht in diesem Begriff den Widerspruch, dass die Verfassung für universale ethische Werte steht und Patriotismus für die Treue zu einer Nation. Vor allem aber, und hier liegt die große Bedeutung seiner Rede, zeigt er auf, warum jener Verfassungspatriotismus in Ostdeutschland schwer greifen konnte. Schließlich habe die DDR mit Beitritt zur BRD das Grundgesetz annehmen müssen. Sämtliche Überlegungen einer neuen gemeinsamen Verfassung wurden verworfen. „Menschen sind nicht nur vernunftgelenkt.“

Dennoch, damit schließt Wickert seine Überlegungen, müsse der erste Satz des Grundgesetzes, „Die Würde des Menschen ist unantastbar“, als Handlungsmaxime über allem stehen. Denn was bleibt, ist der „Wunsch nach einem humanen Staat“. Und er bringt Merkels Satz „Wir schaffen das!“ damit in Verbindung, ebenso wie Montesquieus Überzeugung: „Ich bin aus Notwendigkeit Mensch und aus Zufall Franzose.“

Von Beate Baum