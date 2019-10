Überall lauern Gefahren – „Ich und Du“ auf der Studiobühne der Landesbühnen

Radebeul

Puppenspiel, Figurentheater hat für viele eine schöne Anziehungskraft. Zumal wenn die Fantasie herausgefordert, die Geschichte gut erzählt ist und die Gestalten Charakter besitzen. Zu Beginn der Premiere von „Ich und Du“ im Studiotheater der Landesbühnen Sachsen, eine Aufführung für Besucher ab 5 Jahren, stimmt noch alles. Und es sind Themen angesprochen, die letztlich jeden betreffen, egal welchen Alters. Zum Beispiel Angst oder Spaß haben, sich einigeln, Abenteuer suchen, Freundschaft, Verlust, Verständnis.

Durchblick erst zusammen

Für den verzagten Ziggy lauern die Gefahren überall. Da wird das Mobiliar (Ausstattung: Nora Schruth) aufgetürmt zu einem Wall, den keiner überwinden soll, geht der Blick ständig gen Himmel, ob nicht irgendwie ein Stein geflogen kommt. „Du kannst nicht nur Spaß haben. So ist die Welt nicht.“ Das sagt Ziggy zu seinem Freund Doodle. Dieser hingegen wagt schon eher etwas, ist neugierig und unternehmungslustig. Aber er will Ziggy nicht verlieren, macht mit beim Wandbau und stellt zudem immer wieder Fragen.

Das Besondere an dieser Aufführung mit dem Text der erfolgreichen Theaterautorin Ingeborg von Zadow ist, dass nicht zwei Darsteller Ziggy und Doodle spielen, sondern die Puppenspielerin Kora Tscherning den einen wie den anderen quasi in der Hand hat. Aus einem Hausschuh hervorgekrempelt und einer langen Stoffdose (oder etwas in der Art), beide jeweils einäugig und recht kurios (Puppenbau: Alina Illgen).

Warum sie jeweils nur ein Auge haben? Sicher auch, weil sie erst zusammen den „Durchblick“ bekommen und mit vereinten Sichtweisen gewissermaßen gut ausgestattet wären. Also dabei vielleicht den Mittelweg finden zwischen steter Gefahrensuche und einer gewissen Gelassenheit.

Das steckt in der Geschichte drin und erzählt von Gegensätzen, die sich ja bekanntlich anziehen sollen. Doch Doodle zieht sich irgendwann beleidigt zurück und Ziggy sucht ihn. Mit Erfolg. Ende gut, alles gut? Immerhin „schweben“ sie vereint mit dem Luftballon durch den Raum. Doch da ist schon so manches ins Stolpern geraten, was zu Beginn doch noch stimmig war. Und die Premierenbesucher (die Jüngsten, Jüngeren, Halbjungen und nicht mehr ganz so Jungen) haben das auch wahrgenommen.

Handys als Störenfriede

Wobei zappelnde Kinder, die ständig danach fragen, wann es denn nun endlich zu Ende ist, an sich schon nichts Außergewöhnliches sind. Und ebenso wenig „Kontakt“-Pannen, bei denen irgendein Handy irgendwelche Störungen verursacht. Da könnte man dann die Musik vielleicht einfach mal improvisieren? Ist sicher etwas schwierig – die Spielerin hat ja nur zwei Hände. Oder aber der Regisseur Armin Peterka lässt sich dazu etwas einfallen. Dann hätte auch der Einlass weniger Stress, wo extra auf die Handy-Gefahren hingewiesen werden muss.

Wie auch immer. Theater ist eben live! Und das mit allen Risiken und Freuden, die dazu gehören. Kleine Pannen haben da eher selten großen Schaden angerichtet. Dann schon eher Fragen von Spannung und Abwechslung. Etwas mehr Bewegtheit in der wahrhaft textintensiven Inszenierung von etwa 50 Minuten wäre sicher für alle gut gewesen. Und Kora Tscherning – allgegenwärtig in Stimme, Spiel und Szenerie – schafft das garantiert.

nächste Aufführungen: 19.10., Beginn 16 Uhr, 25.10., 10 Uhr, sowie am 27.10., 11 Uhr, 28./29. 10, Beginn jeweils 10 Uhr, Studiobühne der Landesbühnen Sachsen

www.landesbuehnen-sachsen.de

Von Gabriele Gorgas