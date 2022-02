Über Rabenmütter und andere: Performance „Raven“ in Hellerau

Dresden

Die Dresden Frankfurt Dance Company und das Societaetstheater Dresden präsentieren in Kooperation mit Hellerau am 4. und 5. März das Berliner Kollektiv still hungry mit der Zirkus-Performance „Raven“. Das Gastspiel wird als Ersatzprogramm für den Ballettabend „Premonitions of a Larger Plan“ gezeigt, dessen Premiere aufgrund von Erkrankungen im Ensemble auf den 25. Mai verschoben wurde.

Enorme Anforderungen an Mütter

„Raven“ ist preisgekrönter zeitgenössischer Zirkus auf der Suche nach Befreiung von dem sozialen Druck der Mutterschaft. Angelehnt an den deutschen Begriff der „Rabenmutter“ zeichnen die Performerinnen ein Bild komplexer Gefühlsgegensätze. Mit Akrobatik und Tanz, Bewegung und Sprache setzen sie sich mit den unterschiedlichen Herausforderungen ihrer eigenen Mutterschaft auseinander. Dabei dürfen Fehler nicht nur sichtbar gemacht werden, es darf auch herzlich über sie gelacht werden.

„Raven“ ist auch der Vorgeschmack auf das Zirkustheater-Festival „Empire of Fools“, das vom 17. bis 26. Juni vom Societaetstheater präsentiert wird.

Von DNN