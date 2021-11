Udo Lindenberg kommt 2022 nach Dresden – Online-Vorverkauf ab Mittwoch

Dresden

Nach Stadien- und Arenen-Touren mit mehr als einer Million Zuschauern mussten die Fans lange darauf verzichten, Udo Lindenberg live zu sehen. Ihr Warten soll am 24. Mai 2022 ein Ende haben, wenn Lindenberg in Schwerin seine Tour „Udopium Live“ beginnt. In 13 Städten wird er vom Mai bis Juli unterwegs sein.

„Die verdammte Pandemie hat uns allen auch die geplanten fetten Panik-Partys geklaut. Aber jetzt ist endlich wieder alles klar – wir sehen uns wieder!“, kündigt der Künstler seine Tournee an.

Am 18. Juni 2022 führt sie ihn um 20 Uhr auch nach Dresden ins Rudolf-Harbig-Stadion. Tickets sind ab dem heutigen Mittwoch 11 Uhr über eventim.de und ab Freitag an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Von DNN