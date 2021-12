Dresden

Natürlich war das jüngste Symphoniekonzert der Sächsischen Staatskapelle Dresden ganz anders in der Semperoper geplant. Der Coronaumstände wegen wurde das Publikum wieder aus dem Saal verbannt, ein reines Radiokonzert daraus gemacht und das Programm geändert. Erst die Besucher der – hoffentlich – nächstjährigen Salzburger Osterfestspiele werden in den Genuss der 7. Sinfonie von Schostakowitsch kommen. In Dresden blieb es zumindest russisch.

Labsal für Ohren und Herz

Auch das spannende Debüt des 1977 in Nordossetien geborenen Dirigenten Tugan Sokhiev am Pult der Kapelle konnte stattfinden. Und das ist ja immerhin ein Lichtblick in diesen stummen Zeiten. Zudem war das klingende Ergebnis so gut, dass man das Konzert schon deshalb als Labsal für Ohren und Herz einstufen kann und muss.

Vom ersten Ton an war klar, dass es Sokhiev nicht erst lernen musste, wie das mit russischer Mentalität und Gefühlslage ist, mit der sehr spezifischen musikalischen Welt eines Borodin und eines Tschaikowski. Er hat das sozusagen im Blut. Er ließ sich mitreißen und riss selber mit – ein Weg, den die Staatskapelle hörbar gern mitging. Leidenschaft, Inbrunst, Hingabe, großen Gesten, gepaart mit gestalterischem Tiefsinn und unbestechlicher Ausdruckskraft – das offerierte Tugan Sokhiev in voller Schönheit, als wolle er einen Blick in die russische Seele gewähren.

Borodin und Tschaikowski

Den Anfang machte mit Alexander Borodins „Fürst Igor“ ein russisches Heldenepos aus dem 12. Jahrhundert. Dankenswerterweise hatte sich Sokhiev nicht für die sattsam bekannten Polowetzer Tänze daraus entschieden, sondern für die Ouvertüre. Achtzehn Jahre lang befasste sich Borodin, der ja nur ein Hobbykomponist neben einem „richtigen“ Beruf (Chemiker) war, mit seiner Oper. Noch bevor sie fertig war, erlag Borodin einem Herzinfarkt. Die Ouvertüre, ein sich aus dunklen Tiefen entwickelndes, farbenfrohes, temperamentvolles Genrebild, vollendeten Freunde nach vorliegenden Skizzen. Sokhiev und die Kapelle stellten sie als üppiges, vielgestaltiges Kaleidoskop vor, voller Vitalität.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit emotionalen Abgründen und immer währenden Selbstzweifeln kannte sich Peter Tschaikowski aus („Schreiben für wen? Weiterschreiben? Lohnt kaum“). Auch seine 5. Symphonie e-Moll op. 64 ist ein Spiegelbild dieser resignativen, mit dem Schicksal hadernden Lebenseinstellung. Ganz und gar klassisch im Aufbau, ist sie vor allem eines, ein weit gefächertes Seelendrama. Sokhievs Lesart der Symphonie faszinierte vor allem durch ihre aufwühlende Emotionalität, ihre Direktheit im Ausdruck und Intensität. Das war Tschaikowski fernab allen Plüschs und aufgesetzter Sentimentalität. Und Sokhiev bewies viel Sinn fürs Detail, lockerte den massigen Gestus des Werkes mit viel Geschick in subtiler Manier auf. In dieser Interpretation wirkte Tschaikowskis 5. Symphonie ganz und gar nicht monströs.

Konzertkrone für die Bläser

Der Dirigent und die Staatskapelle zauberten einen schattierungsreichen Klangteppich, warteten namentlich in den Ecksätzen mit hochdramatischer Kraft und prächtig ausgekosteten Kontrasten auf. Wie entfesselt stürmte das finale Allegro vivace dem abschließenden Höhepunkt entgegen. Dem besonderen Reiz des hier zwischen innerer Zerrissenheit und Charme pendelnden Walzertraums konnte man sich nicht entziehen. An allen Orchesterpulten wurde Herausragendes geleistet, wurden stupende Technik und Gestaltungswillen unter Beweis gestellt.

Doch wenn ich in diesem Konzert eine Krone zu vergeben hätte, so erhielten sie die Bläser: In blühender Tonschönheit erklang etwa Robert Oberaigners Klarinette (z.B. einleitendes Andante im Kopfsatz). Und so fein austariert, so betörend schön und zwingend wird man das berühmte Hornsolo dolce con molto espressione im 2. Satz, wie es Robert Langbein spielte, wohl nicht gleich wieder hören.

Sendetermine: Dienstag ab 20.05 Uhr auf MDR Kultur & MDR Klassik

12.1.2022 ab 20.03 Uhr auf Deutschlandfunk Kultur

Von Mareile Hanns