Tschechows „Kirschgarten“ im Staatsschauspiel Dresden

Dresden

Er ist ein guter alter Bekannter an deutschsprachigen Theaterbühnen: Anton Tschechow. Und ähnlich wie bei seinem norwegischen Zeitgenossen Henrik Ibsen überwiegt in der inszenierten Tragikomik des Russen üblicherweise gleichfalls das dramatische Element. Selbst in „Der Kirschgarten“, Tschechows letztem Stück.

Die Erwartungshaltung vor der Dresdner Premiere war entsprechend. Sie wurde vom Regisseur Andreas Kriegenburg, der auch das Bühnenbild entwarf, und einer zehnköpfigen Schauspieler-Mannschaft (die diese Bezeichnung verdient) jedoch kunstvoll ausgekontert. Angelehnt an den Autor selbst, der einst ein „sehr komisches“ Stück versprochen hatte.

Das deutet sich bereits in der Auftaktsequenz mehr als nur an, in der vor allem der Kaufmann Lopachin ( Oliver Simon) und das Dienstmädchen Dunjascha ( Karina Plachetka) mitten in der Nacht und immer wieder einnickend auf die Ankunft der Herrin Ranewskaja (Anja Laïs) warten, die nach fünf Jahren in Paris wieder in die russische Provinz zurückkehrt, um das Gut doch noch aus dem Sumpf der Geldsorgen zu ziehen.

Schon da beginnt Plachetkas Dunjascha den Flirt mit dem Publikum, der sich fortsetzen wird. Und auch der Buchhalter Jepichodow ( Viktor Tremmel) hat seinen Auftritt, in dem er sein Unglücksrabendasein kurz erklärt (das aber später eben nicht auf clowneske oder gar klamaukige Art ausgebeutet wird). Das Komödienhafte bleibt ein wichtiger roter Faden dieses Abends, ohne jedoch Tschechows Figuren zu verraten, indem sie lacherheischend an der Rampe verbraten würden.

Die Bühne wirkt wie das helle Gegenstück einer Höhle

Die Bühne ist klein, weiß, eng, aber nicht klaustrophobisch. Sie schafft in dieser Form auf der großen Spielfläche einen intimen Raum, der nicht gemütlich wirkt, trotzdem heimelig – wie das helle Gegenstück einer Höhle. Das Weiß, das auch die dominierende Kostümfarbe ( Andrea Schraad) ist, nimmt den nicht gezeigten Kirschgarten, der in voller Blüte steht, so überall mit hin. Er steckt sozusagen in jeder Pore der Inszenierung.

Ranewskajas Eintreffen wird zum Tumult. Parallele Dialoge, Umarmungen, Aufwartungen, Müdigkeit. Und die Mahnung Lopachins, dass das verschuldete Gut und damit auch der geliebte Kirschgarten demnächst versteigert werden könnten. Doch das will keiner so recht hören. Eine Verweigerung, die ihren Preis fordern wird.

Lopachins Triumph (er wird Gut und Garten schließlich ersteigern) ist da schon absehbar. Simon gibt seiner Figur Züge weit über den des Neureichen hinaus, selbst wenn Lopachin schon eingangs stolz darauf verweist, Geld wie Heu zu haben. Er betont seine bäuerliche Herkunft, die Leibeigenschaft von Vater und Vorvater, deren Analphabetentum. So wird er, der zum Kaufmann geworden ist, zur Personifizierung dafür, dass sich die Dinge geändert haben – und weiter ändern werden.

Der zweite Teil steigt in die Nachwehen eines Festes ein. Die Gäste sind auf der Suche nach Neigen in einem Haus, in dem längst alles zur Neige gegangen ist. Danach vollziehen sie immergleiche Schrittkombinationen rund ums Leergut, während der alte Diener Firs ( Hannelore Koch) mit dem Gläsertablett das Geviert umrundet, als gäbe es Kilometergeld. Die Figuren bewegen sich ähnlich denen einer aufgezogenen Spieluhr – diese Assoziation bedient Dunjascha, die dazu das Grammophon immer wieder neu ankurbelt.

Das von Tschechow ausgebreitete Beziehungsgeflecht bleibt dabei – bis auf eine Ausnahme – das von losen Enden. So wird Lopachin Ranewskajas Adoptivtochter Warja ( Henriette Hölzel) keinen Antrag machen, auf den sie schon seit zwei Jahren wartet. Auch Dunjascha und Jepichodow finden nicht zusammen. Nur für Ranewskajas Tochter Anja (Eva Hüster) und den ewigen Studenten Trofimow ( Simon Werdelis) scheint es eine gemeinsame Zukunft zu geben.

Schwelgen in Vergangenheit, Negieren der Gegenwart

Die Gutsherrin dagegen flieht zurück Frankreich. Sie will in Paris bleiben, bis das Geld endgültig ausgegeben ist. In einer langen Abschiedsszene begegnen sich alle herzensgut, obwohl im Hintergrund kurz schon die Äxte zu hören sind. Schließlich ist der Bühnenabgang wie ein zufälliges Verwehen.

„Die Zukunft war früher auch besser“, lautet ein Karl Valentin zugeschriebener Satz. Er umfasst das Dilemma der Familie Ganew/Ranewskaja, die ein Schwelgen in ominös, aber nachvollziehbar verklärten Vergangenheitsbildern der Auseinandersetzung mit einer realen Gegenwart vorzieht. Deshalb wird der Kirschgarten draufgehen. Und nicht, weil kein Geld mehr da ist.

Das große allegorische Ganze, Tschechows Hymnus auf die Lapidarität der Vergänglichkeit, bleibt in dieser Bearbeitung unangetastet bestehen. Ein gelungener Balanceakt. Wenn es so etwas gibt wie eine zarte Groteske, dann ist es Kriegenburgs „ Kirschgarten“.

Theater muss, soll überraschen – das tut es hier. Russische Erdenschwere, angeleichtert, ohne zu verflachen. Einzig die beiden aktuellen Bezüge in Monologen von Anja und Trofimow erscheinen übertrieben. Ansonsten hat dieser Tschechow Spaß gemacht. Ein Satz, von dem der Rezensent glaubte, dass er nie geschrieben würde. Der lange Beifall lässt vermuten: Das Publikum sah das ähnlich.

Von Torsten Klaus