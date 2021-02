Trotz allem: Dresdner Philharmonie spielt Gedenkkonzert zum 13. Februar

Dresden

Einsame Musiker auf der Bühne vor einem leeren Riesensaal – was für ein absurdes Bild. So frustrierend die Atmosphäre für die Dresdner Philharmonie und ihren Chefdirigenten Marek Janowski im Kulturpalast auch und gerade am 13. Februar gewesen sein mag, alle waren glücklich, dass dieses für das Dresdner Selbstverständnis so traditionsbehaftete, ja existenzielle Konzert überhaupt stattfinden durfte. Das Publikum musste diesmal vor allem mit einer zeitversetzten Rundfunkübertragung zufrieden sein, schmerzlich das Live-Konzert vermissend.

Angemessene Tempi und Kontrastreichtum

Die Dresdner Philharmonie ließ sich nicht beirren und bot ein Gedenkkonzert voller Würde, Ernsthaftigkeit und musikalischer Größe. Reine Instrumentalwerke bestimmten das Programm. Mit Anton Weberns Orchesterfassung des Bach’schen Ricercar a 6 und den „Metamorphosen“ von Richard Strauss bildeten zwei Werke die Klammer, die jeweils für das Resümee eines Lebens stehen. In der Mitte erklang Mozarts „kleine“ g-Moll-Sinfonie KV 183. Er schrieb sie als 17-Jähriger nach seiner dritten Italienreise, in Salzburg, als er den Wunderkindstatus abstreifen und sich neuen Aufgaben zuwenden musste, auch kompositorisch. Diese Sinfonie in einer Tonart, die für Mozart Resignation, Leidenschaft und Schmerz bedeutete, zeigt, welche ausgeprägte tonschöpferische Meisterschaft der früh vollendete Musiker schon zu diesem Zeitpunkt beherrschte.

Anzeige

Die Philharmoniker und Marek Janowski vertieften sich mit Vehemenz und höchster Sensibilität in die differenzierte, sehr unterschiedliche Gefühlswelt der Sinfonie. Janowski hatte sich für recht flüssige, angemessene Tempi und Kontrastreichtum entschieden. Und so stürmten die Ecksätze kraftvoll dahin, breitete sich das dunkle Schattenreich des Andantes in aller Behutsamkeit aus, zog das burschikose Menuetto, in welches das Trio der Holzbläser (stellvertretend sei die wieder betörend aufspielende Oboistin Undine Röhner-Stolle genannt) wie ein Lichtstrahl fiel, in seinen Bann. Janowski hatte keinen Sinn für Oberflächlichkeiten, sondern nur für genau dosierte Ausdrucksstärke – natürlich!

Das Kultur-Update der DNN als Newsletter Theater, Musik, Tanz oder Ausstellungen – wir wissen, was läuft. Das wöchentliche Update zur Kultur in Dresden jeden Dienstag direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

1747, also drei Jahre vor seinem Tod, stellte sich Johann Sebastian Bach der Aufgabe, ein vom preußischen König vorgegebenes Thema mit „einer ordentlichen Fuga zu Papier zu bringen und hernach in Kupfer stechen zu lassen“. In dem sich daraus entwickelnden „Musicalischen Opfer“ bewies Bach noch einmal seine kontrapunktische Genialität. Anton Webern ließ sich bei seiner Orchestrierung des sechsstimmigen Ricercars 1935 von der „Klangfarbenmelodie“, wie sie Anton Schönberg 1911 einführte, inspirieren. Er fächerte die Themen in verschiedene, auf einzelne Gruppen übertragene Bestandteile auf, erzeugt durch die Verwendung von Dämpfern, Streichersoli, Pizzicati eine faszinierende Farbigkeit. Marek Janowski und die Philharmoniker offerierten ein untrüglich-sicheres Gespür für die ausgeklügelte Kolorierung der kontrapunktischen Anlage des Stücks, musizierten intensiv und in wundervoll abgestufter Nuanciertheit. Dafür war die an allen Punkten reich vorhandene orchestrale Meisterschaft die beste Grundlage.

Schwelgerisch und fesselnd bis zuletzt

Im März 1945 notierte Richard Strauss auf die letzte Seite der Partitur der „Metamorphosen“ die Worte „In Memoriam“. Dresden, München, Wien – alle seine Wirkungsstätten gab es nicht mehr. Zurückhaltend als Studie für 23 Solostreicher hatte der greise Strauss ein zutiefst berührendes Alterswerk geschaffen, einen Abgesang auf die alte Welt, changierend zwischen Hell und Dunkel, in schier unendlich vielen, mehr oder weniger deutlichen Farbabstufungen. Am Ende zitiert er unvermittelt das Trauermarschthema aus Beethovens 3. Sinfonie, so den schmerzlichen Eindruck noch verstärkend. Wichtig für die Wiedergabe des stetig fließenden, sich unaufhörlich vorwärts bewegenden Werkes ist, dass die interpretatorische Herangehensweise aller Beteiligten absolut ausgewogen und durch nichts unterbrochen wird. Sonst droht es zu zerfallen und seinen besonderen Reiz zu verlieren.

13. Februar Am 13. Februar gedenken die Dresdner der Zerstörung ihrer Stadt im Zweiten Weltkrieg. Jedes Jahr instrumentalisieren aber auch Rechte den Gedenktag für sich. Infos, Termine, Meinungen – Unser Themenspecial zum 13. Februar

Das passierte hier selbstverständlich nicht. Denn was den Philharmonikern und Marek Janowski gelang, wirkte organisch gewachsen, klanglich dicht, auch schwelgerisch und fesselnd bis zum allerletzten Ton.

Das Konzert gibt es zum Nachhören unter mdr-klassik.de und

mdr-kultur.de

Von Mareile Hanns