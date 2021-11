Chemnitz

Richard Wagner ist zwar in Leipzig und nicht in Chemnitz geboren. Ebensowenig hat er hier, sondern in Dresden das Orchester geleitet oder gegen die Obrigkeit revoltiert. Das Opernhaus der Stadt kann gleichwohl für sich in Anspruch nehmen, auch eine sächsische Wagner-Hochburg zu sein. Mit kontinuierlicher Werkpflege und entsprechender Kompetenz der Robert Schumann Philharmonie, deren GMD Guillermo Garciía Calvo bekennender Wagnerianer ist. Der jüngste „Ring“ von vier Regisseurinnen war spektakulär. Elisabeth Stöppler ist dabei eine geradezu feministische „Götterdämmerung“ gelungen. Nicht aufgesetzt, sondern ergreifend.

Nonplusultra-Werk mit rauschhaften Nebenwirkungen

Jetzt hat sie „Tristan und Isolde“ inszeniert. Dieses Nonplusultra-Werk, vor dessen rauschhaften Nebenwirkungen bekanntlich schon der Komponist gewarnt hat. Dabei bleiben Stöppler, Annika Haller (Bühne) und Gesine Völlm (Kostüme) ziemlich dicht beim Librettisten Wagner. Es gibt (was heutzutage schon außergewöhnlich ist) tatsächlich im ersten Akt ein Schiff, im zweiten einen königlichen Salon und im dritten einen Ort der Kindheit Tristans.

Das Schiff ist allerdings ein U-Boot auf Tauchstation. Mit schlichten Kojen im Mannschaftsdeck und der Kommandozentrale oben drüber, samt latent übergriffiger Mannschaft (Choreinstudierung: Stefan Bilz). Der Salon hat ein Format, das Wagner selbst bevorzugt hätte. Riesige Wintergartenfenster, ein Schreibtisch für den Hausherrn, Sitzlandschaften mit genügend Munition für eine kleine Kissenschlacht in der denkbar unvorsichtigsten Liebesnacht. Tristans Rückzugs- bzw. Sterbeort ist sein Kinderzimmer. Mit Rambo- und Rockyplakaten, Holzschwertern, Modell-U-Boot und Segelschiff. Kinderträume vom Soldatenleben. Nebenan das Schlafzimmer mit den toten Eltern. Dem nach der Zeugung verstorbenen Vater und der nach der Geburt verstorbenen Mutter. Hinter einem schwarzen Vorhang als ein Teil von Tristans Seele. Liebe kann er sich nur mit oder im Tod vorstellen, Todessehnsucht ist Teil seiner Identität.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Stöppler sieht hier so genau hin, wie sie bei Isolde zuhört. Deren Todessehnsucht bei der Überfahrt speist sich aus anderen Quellen. Weil sie nicht anders kann, als den Mann zu lieben, der ihren Verlobten erschlagen, den sie geheilt und in den sie sich dann verliebt hat. Selbsthass oder Verzweiflung, weil ausgerechnet dieser Mann sie dem König als Braut zuführen will? Da wo Stöppler auf den ersten Blick fast schon konventionell die Geschichte erzählt, hinterfragt sie mit einer offensiv ausgefeilten, psychologisch lotenden Personenführung zugleich die Motivation ihrer Helden. Beim Zusammentreffen von Tristan und Isolde bei der Überfahrt brodeln die Leidenschaften in beiden so stark, dass es gar keines Liebestrankes bedarf, damit der Funke zündet. Der Blick auf die Ampulle wirkt wie ein Placebo.

Isolde ist Leidenschaft pur

Wenn sich Isolde zu Beginn des zweiten Aufzugs vor dem Aufbruch des Königs und seines Gefolges zur fingierten Jagd geradezu provozierend daneben benimmt, ist es ein Ausbruch von Verzweiflung. Auch der ausführliche Dialog von Tristan und Isolde ist vor dem „O sink hernieder, Nacht der Liebe“ ein kontroverser Diskurs, bei dem sie mehr auf die Liebe im Leben hofft und er davon überzeugt ist, dass die nur im Tode möglich ist. Tristan steigert sich so in seine Todessehnsucht und steht so neben sich, dass er gar nicht mehr mitbekommt, dass sich König Marke in seiner Ansprache über seine Gefühle für Tristan völlig vergisst und ihn sogar küsst, nachdem er sich geradezu geoutet hat.

Isolde ist Leidenschaft pur und deshalb auch vor der elementaren Verzweiflung am Ende nicht gefeit. Rein äußerlich bleibt sie nach dem Liebestod, dessen Verklärung den Überlebenden des Massakers am Ende verschlossen bleibt, am Leben. Aber so, wie die Tür von Tristans Kinderzimmer (also des Gefangenseins in dessen Lebenstrauma) für sie verschlossen bleibt, bricht sie allein und schluchzend zusammen.

Geglückte Mischung aus Theaterzauber und psychologischem Deutungsehrgeiz

Calvo und die Robert-Schumann-Philharmonie steuern aus dem Graben nicht nur lustvoll ihre Wagnerkompetenz bei, sondern folgen durchweg der Szene in ihrer geglückten Mischung aus Theaterzauber und psychologischem Deutungsehrgeiz. Dass diese geerdete Deutung, die mit Erfolg versucht, immer wieder hinter die Fassade zu blicken, auch als extreme Liebesgeschichte zu packen vermag, liegt am exzellenten Ensemble. An Sophia Maenos Brangäne von ganz eigener Persönlichkeit und mit einem Oddur Jonsson, der als rauhbeinig humpelnder Militär beginnt und zum sensibel fühlenden Freund wird. Mit Alexander Kiechle, der die emotionale Zerrissenheit dieses jungen, eigentlich Tristan liebenden Königs glaubwürdig verkörpert. Oder mit Till von Orlowsky als steifem Intriganten Melot.

Eine Sensation aber sind Stéphanie Müthers Isolde und Daniel Kirchs Tristan. Sie mit einer Leidenschaft und Präzision, er mit einer langsam in den Wahnsinn und dann Tod taumelnden Emphase. Beide mit einer (fürs dankbare Publikum) atemberaubenden Kondition und Textverständlichkeit. Die Mär, dass es keine Wagnersänger mehr gäbe, widerlegt diese Produktion im Kleinen wie im Großen!

Nächste Vorstellungen geplant: 28.11.; 27.2. und 1.5.2022

https://www.theater-chemnitz.de/

Von Joachim Lange