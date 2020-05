„Kulturschock“ – Eine alternative Sicht auf die deutsche Vereinigung

Dresden

Kapitalismuskritik ist längst wieder in. Selten aber kommt sie so scharf und konsequent daher wie bei Yana Milev. Sie beleuchtet die gar nicht mehr so junge deutsche Vergangenheit, speziell im deutschen Osten. In ihrem Buch „Das Treuhand-Trauma“ untersucht die Soziologin, was beim Ende der DDR mit den Bürgern zwischen Binz und Bad Berka passierte. Es geht um die „Spätfolgen der Übernahme“, wie es im Untertitel heißt. Das Buch ist eine gnadenlose Abrechnung und setzt dem Narrativ von der Alternativlosigkeit des Vereinigungsprozesses vor 30 Jahren eine alternative Sichtweise entgegen.

Milev, Jahrgang 1964, ist in Leipzig als Tochter eines bulgarischen Arztes und einer Dolmetscherin geboren und aufgewachsen. Sie hat in der DDR einiges durchgemacht – Hochschulverbot und „Bewährung“ in der Produktion, Observierung und Verfolgung. Das hindert sie nicht, sachlich aufzulisten, welche Werte im Zuge des Treuhand-gesteuerten Vereinigungsprozesses insbesondere nach dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik vernichtet wurden – 8300 volkseigene Betrieben und Kombinate, 1700 Zeitungen und Zeitschriften, 217 Theater, 805 Kinos... Eine logische Folge der „neoliberalen Annexion“, wie es die Autorin nennt.

Ein Kahlschlag für den Osten

Von Anfang an sei es den Bonner Politikern um den Anschluss der DDR gegangen und nicht um einen Zusammenschluss gleichberechtigter Partner. Sie spricht vom „Anschluss“, wie eins der Kapitel überschrieben ist. Zumindest zu Beginn dessen, was heute offiziell als friedliche Revolution bezeichnet wird, habe die Mehrheit der DDR einen reformierten Sozialismus gewollt. Was nach der Vereinigung geschah, war „Klassenkampf“, eine neue Landnahme sozusagen. Das Ergebnis, befindet Milev, war ein Kahlschlag, von dem sich die neuen Bundesländer bis heute nicht erholt haben. Dazu listet die Autorin sämtliche Betriebe auf, die die Treuhandanstalt, die noch unter der Übergangsregierung von Hans Modrow gegründet wurde, liquidiert wurden – vom VVB Altrohstoffe Berlin bis zum Volkseigenen Wohnungskombinat Leipzig.

Für die Ostdeutschen, die sich zu DDR-Zeiten nicht so nannten, ein „ Kulturschock“, der bis heute anhält. Weil mit dem Verlust von Betrieben und Arbeitswelt eben auch Heimat und Zusammengehörigkeitsgefühl verschwanden. Eine These, der viele ehemaligen DDR-Bürger zustimmen dürften und die im Westen nur sehr bedingt auf Verständnis stößt. Weil die Wiedervereinigung dort vor allem als einzigartige Erfolgsgeschichte gesehen wird, was sie sicher auch war.

Yana Milev geht es aber um eine sehr andere Sichtweise der Ereignisse vor allem in den 90ern. Die Deutungshoheit dieser für den Osten existenziellen Geschichte müsse den Ostdeutschen wiedergegeben werden. Das ist angesichts des medialen Mainstreams eine Herkulesaufgabe. Yana Milev hat einen fundierten Vorstoß in diese Richtung unternommen.

Von Nikos Natsidis