Trettmann: Die volle Dröhnung Autotune im Schlachthof Dresden

Dresden

Trettmann ist mit seinem neuen gleichnamigen Album auf Tour und machte am Montagabend auch in Dresden Station. Im Alten Schlachthof ließ der Künstler aber zunächst auf sich warten, anders als der erste 1,90-Meter-Mann vor uns – der uns aber nicht die Sicht versperren konnte, da es ohnehin nicht viel zu sehen gab.

Grund dafür: eine technische Störung. Die zog sich hin, auf der Bühne herrschte buchstäblich noch Funkstille. Das Publikum scharrte mit den Füßen und vertrieb sich die Wartezeit mit hopfenhaltigen Getränken, die Stimmung kippte allmählich in Ungeduld. Der Support in Gestalt von Joey Bargeld war offenbar kurzerhand aus dem Programm gekippt worden, das verbreitete sich lauffeuerartig unter den wartenden Fans. Trotzdem startet auch Tretti mit Verspätung erst um 20.50 Uhr – und bot mit „Du weißt“ von Beginn an die volle Dröhnung Autotune.

Schaum vor dem Mund

Weiter ging’s mit „Bye Bye aka Delicious“. Um Trettmanns Kopf wickelte sich inzwischen eine Art Handtuchturban, der dort für den Rest des Konzertes verweilen sollte, später dann aber noch mal – it’s magic! - die Farbe wechselte. Unter Einsatz von viel Strobo und Lichtcubes fackelte der in Leipzig lebende Rapper ein schwarz-weißes Feuerwerk der Bühnenshow ab und nahm die Fans mit auf eine Reise in eine Welt voller Kitschkrieg und natürlich Trettmann.

Über „ New York“ ging es in den Chemnitzer Plattenbau, wo „Grauer Beton“ im Zentrum der Erinnerung steht. „Gottseidank“ brachte dann auch angemessene Feierstimmung, meine Begleitung hatte Schaum vorm Mund. „Knöcheltief“ stand sie zum Glück zwar nicht darin, aber für „Fünf Minuten“ (im Original mit Cro und Annenmaykantereit) hatte man zumindest den Eindruck. Mit „Stolpersteine“ leitete Tretti dann wieder zurück auf’s neue Album um.

Nach „Nur noch einen“ und „Nie sein wie du“ passierte dann nach nur einer Stunde etwas Unerwartetes: Das Konzert fand sein vorläufiges Ende. Für die Zugabe gab der Rapper dann zwar noch mal Alles und es kam Bewegung in die Massen, trotzdem folgte um 22 Uhr der letzte Song des Abends.

Verhallt in der Konzerthalle

Vielen Fans stand die Irritation ins Gesicht geschrieben – auch wenn an einem Montagabend sicher niemand böse ist, wenn er nicht allzu spät die heimische Schlafstätte erreicht, so kommt einem das Konzert in der Gesamtschau dann doch etwas kurz geraten vor. Gemessen vor allem an der doch unerwartet langen Wartezeit und dem fehlenden Support – was auf der Bühne übrigens auch mit keinem Wort thematisiert oder gar entschuldigt wurde.

Abgesehen von der Dauer gab es dann vor allem sehr viel Autotune, was man natürlich mögen muss, gerade wenn es sich über den gesamten Abend zieht. Insgesamt verlor der großartige Künstler Trettmann, dessen offensichtliche Stärke das Clubkonzert ist, ein bisschen in der großen Konzerthalle. Abgeliefert hat er dennoch – und kann ja auch nichts für die etwas unglücklichen Begleitumstände.

Von Kaddi Cutz