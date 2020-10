Dresden

Die Sopranistin Adele Stolte gehörte in den sechziger und siebziger Jahren zu den bekanntesten deutschen Konzertsängerinnen. Neben Leipzig war Dresden die Stadt, die in ihrem künstlerischen Wirken einen großen Platz einnahm. Vor allem die Dresdner Kreuzkirche wurde der Ort, in dem ihre Stimme oft zu hören war. Die Kreuzkantoren Rudolf Mauersberger und Martin Flämig versicherten sich immer wieder ihrer Mitwirkung in Oratorien- und Kantatenaufführungen. Am 26. September ist Adele Stolte mit 87 Jahren in Potsdam verstorben.

Schönheit und Lauterkeit der Stimme

Das Sopran-Solo „Ich habt nun Traurigkeit“ in Johannes Brahms‘ „Ein deutsches Requiem“ war eine ihrer ersten Partien, die sie Anfang der Sechziger in der Kreuzkirche unter dem Dirigat von Mauersberger sang. Selten hörte man solch ein überirdisch schönes Trösten voller Innigkeit in der Empfindung, Klarheit in der Stimme und im Ausdruck. Doch das Werk Bachs wurde zum wichtigsten Begleiter des sängerischen Lebens von Adele Stolte, die mit dem Potsdamer Kirchenmusiker Wolfram Iwer verheiratet war.

Die Einspielung der Matthäuspassion mit dem Leipziger Thomanerchor, dem Dresdner Kreuzchor sowie dem Gewandhausorchester unter der Leitung der beiden Mauerberger-Brüder Erhard und Rudolf war eine der ehrgeizigsten Projekten der DDR-Schallplattenfirma Eterna. Adele Stolte gehörte neben Peter Schreier und Theo Adam zum herausragenden Solistenensemble. Nicht nur die Schönheit und Lauterkeit, mit der sie ihren Sopran einsetzte, wurde zum Erlebnis, sondern auch die Gefühlstiefe. Kurt Masur, mit dem sie die legendäre Schallplattenaufnahme der Bach-Kantate „Jauchzet Gott in allen Landen“ bewerkstelligte, sagte über die Sängerin: „Wenn sie erschien, ging die Sonne auf“.

Ergreifende Anti-Kriegsbotschaft mit der Staatskapelle

Eine ganze Reihe von Schallplatten- und Rundfunkaufnahmen bezeugen, dass Adele Stolte das Konzertrepertoire von der Barockmusik bis zu Werken des 20. Jahrhunderts beherrschte. Kreuzkantor Martin Flämig und andere Kirchenmusiker sowie Dirigenten Dresdens schätzten ihre Stimme und Musikalität, mit denen sie auch zeitgenössischen Kompositionen Glanz verlieh. Unvergessen ist ihre Mitwirkung bei der DDR-Erstaufführung von Benjamin Brittens War-Requiem, einer ergreifenden Antikriegsbotschaft, mit der Dresdner Staatskapelle unter der Leitung von Kurt Sanderling am 13. Februar 1965 in der Martin-Luther-Kirche.

Natürlich sang Adele Stolte nicht nur im sächsischen Raum. Ihre Konzertverpflichtungen führten sie durch die gesamte DDR, nach Westdeutschland und ins Ausland. Nach 1990 war sie Gesangsprofessorin an der Universität der Künste Berlin.

Von Klaus Büstrin