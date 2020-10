Döbeln

Die Woche fängt ja gut an, dachte sich der Herr, als am Montag alles wüst und leer war. Also legte er los, trennte zunächst das Flüssige vom Festen, regelte dann zudem am Himmel die Beleuchtung, kreierte anschließend an Lebewesen, was kreucht und fleucht, „dann aber sind wir ihm irgendwie unterlaufen“, wird in dem Stück „Träume!“ konstatiert, das am Sonnabend im Theater Döbeln Premiere hatte.

Die Wunder der Schöpfung und die Wunden, die der Mensch ihr schlägt

Sechs Schauspieler agieren – weitgehend unter Einhaltung der Abstandsregeln, was die Sache aber nur äußerst selten statisch macht – auf der Bühne. Gekleidet sind sie nahezu identisch, rein optisch wirken die vier Frauen mit ihrer schwarzen Melone jeweils wie Wiedergängerinnen von Sally Bowles aus dem Film „Cabaret“, die beiden Männer hingegen wie eine Art Pan Tau-Verschnitt. Anna Bittner, Franka Anne Kahl, Farina-Liza Tollewski, Susanna Voß, Martin Ennulat und Ralph Sählbrandt erzählen, wobei der/die eine den Satz der vorhergehenden Person gelegentlich nahtlos weiterführt, allerlei fantastische Geschichten. Verhandelt werden nahe und ferne Welten, wie sie in „ Star Trek“ auch die Besatzung der Enterprise erkundet, insbesondere werden aber die Wunder der Schöpfung wie auch die Wunden, die der Mensch ihr schlägt, erörtert.

Das stark religiös wie philosophisch angehauchte Stück ist mehr oder minder eine Kombination von Motiven zweier Werke. Den einen Grundbaustein bildet das Buch „Die Tage, die ich mit Gott verbrachte“, das der ob seiner schelmisch hingetupften Satiren von vielen verehrte Journalist und Autor Axel Hacke 2016 verfasste und in dem es im Kern um die eine große Frage geht, die viele Menschen immer wieder beschäftigt: Warum ist die Welt kein besserer Ort – könnte es sein, dass Gottes Allmacht überschätzt wird?

Zweiter Grundbaustein ist die Erzählung „Der Traum eines lächerlichen Menschen“ des russischen Literaten Fjodor Michailowitsch Dostojewski, in der darüber spekuliert wird, ob eine Welt ohne Sünden und Probleme überhaupt erstrebenswert ist. Annett Wöhlert hat aus beiden Werken ein bühnentaugliches, sich zum runden Ganzen fügendes Gesamtkunstwerk gestrickt, sie führte auch Regie.

Vom Geistesblitz bis zur Binsenweisheit ist es nur ein kleiner Schritt

Fünf Minuten braucht es, bis man als Zuschauer durchblickt, wie der Hase in dieser immer wieder mit ungemein sinnlich-poetischen Bildern aufwartenden Inszenierung läuft, die restlichen 55 Minuten verfolgt man gebannt dieses surreale wie poetische Nachdenken über Leben und Tod, Schöpfungsallmacht wie -ohnmacht und nicht zuletzt über unser generelles Gottesverständnis. „Gott ist einer, an den die Leute glauben, aber auch nur an den, den sie sich erfunden haben“ heißt es einmal, was ebenso eine gewisse Sprengkraft birgt wie die aufgeworfene Frage, wie man nur eine Welt erschaffen könne, „deren Kern die Gleichgültigkeit ist?“ Oder ist es vielleicht nicht doch hilfreich, allen Schicksalsschlägen trotzig mit einer großen, in der Inszenierung mit einer im Chor angestimmten „Eeeeegaaaaal-Egal-Egal“-Kanonade zu begegnen? Auf alle Fälle wurde offenbar vom Menschen auch viel Großartiges geschaffen, was man als Zeugnis dafür werten kann, dass eben nicht alles egal ist. Letztlich liegt alles am Menschen, er ist Herr seiner eigenen Entscheidungen, weshalb Gott auch begeistert ausruft: „Wahnsinn! Was ihr alles aus dem gemacht habt, was nur ein Entwurf war!“

Vom Geistesblitz bis zur Binsenweisheit ist es an dem Abend oft nur ein kleiner Schritt, mitunter kann das, was nach Bibelzitat klingt, als Kommentar zum Heute verstanden werden, etwa wenn vom „Kampf um Abgrenzung“ die Rede ist oder mit unüberhörbarem Unterton gewarnt wird: „Es treten Gerechte auf!“ Abschließende Antworten auf Sinn- und Existenzfragen vermeidet man klugerweise, auch was des Menschen Sehnsucht nach einer Sinngebung des scheinbar Sinnlosen in Gestalt von Kriegen und sonstigen Katastrophen aller Art angeht.

Was die Zukunft betrifft, spricht jedenfalls einiges dafür, dass sich das bewahrheiten wird, was der im vergangenen Jahr mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnete Fotoreporter und Umweltschützer Sebastião Salgado einmal in einem Interview in der FAZ versicherte, nämlich seine im Theater-Programmheft abgedruckte Beteuerung: „Wenn unsere Spezies untergeht, weil die Ressourcen verbraucht sind, wird der Planet sich davon erholen. Da bin ich mir sicher. Die Evolution ist eine höhere Intelligenz.“

nächste Vorstellungen: 24.10. im Theater Döbeln / 28.11 & 10.12 im Theater Freiberg

www.mittelsaechsisches-theater.de

Von Christian Ruf