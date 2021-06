Tom Quaas inszeniert Tim Schreibers „Funny Fears“ im Soci Dresden

Dresden

Der Donnerstagabend hatte etwas von der guten alten denkwürdigen Kulturzeit: Vier Premieren, darunter zwei große Sommerspektakel in Katzensprungnähe im Bautzener Ortenburghof und im Amphitheater am Senftenberger See zerrissen das Kritikerherz samt -kalender. Der Dresdner Theaterfan wurde allein vom Societaetstheater doppelt neu bedient: 90 Leute saßen bei der ersten großen Kooperationspremiere mit „Jedermann“ in der Theaterruine St. Pauli im gastlichen Hecht, 41 im großen Saal des Barocktheaters, weil der Garten nicht wetterfest genug erschien.

Das volle Premieren-Programm

Hier, bei Tim Schreibers Solo „Funny Fears – Odyssee eines Clowns“, war vermutlich der herzlichste Abend mit langem Applaus, einem ewigen Rosenreigen, gediegener Premierenfeier, schräg-gepflegter Liveband als Umrahmung, voll besetzer Außengastronomie ringsum, gediegener Illumination von Sonne, Mond und Elektrik.

Warum dieser kurze Rundumblick als Einordnung wichtig ist? Weil freie Künstler bis vor kurzem noch am härtesten litten – und ihre neuerweckte Spielfreude ansteckend wirkt. So auch diese hier von Schreiber und seinem Regisseur Tom Quaas, der übrigens eigentlich just bei den Burgfestspielen Meißen in der Landesbühnen-Inszenierung den Jedermann selbst geben und zuvor auf St. Pauli seinen neuen „Faust hoch Zwei“ hätte präsentieren wollen.

Nun also „Funny Fears“, eine sehr persönliche autopoetische Neuerfindung Schreibers, zudem ihm Peter Andreas die Musik komponierte und eigens mit Streichquartett einspielte. Der Dresdner Jahrgang 1978 ist sicher der bekannteste Eleve der Mimenbühne Ralf Herzogs, spielt seit 2003 Soloprogramme und ist seit 2009 im Theaterzirkus von Tom Quaas verwurzelt. Zudem macht er Kindertheater, Workshops, als Oralneurotiker oder mit Olaf Schubert auch Comedy – und nennt sich schlicht „Mime“.

Nach der Pause ein Bruch

Nun also mutig das nächste Solostück nach einem Jahr Vorbereitung, in dem er anfangs aus der Blase in die Welt schlüpft und als Kind die Welt erkundet. Ein riesiges Buch fällt vom Himmel: Tom Quaas’ als Off-Stimme erklärt ihm diverse Begriffe aus der Enzyklopädie der Menschheit, so den Sinn von Koffern als Bombe. Die erste Liebe wird mit Koch- und Sexintervallen schnell routiniert, aber fruchtbar. Nach der Pause ein Bruch – die erste Hälfte wird aus umgekehrter Perspektive in Windeseile wiederholt. Das Publikum, per Schild mit „Publikum“ verdoppelt, schaut nun von hinten zu, der Mime wirkt verhetzt wie Woyzeck. Der Beruf als vierte Lebensstation wird im schweißtreibenden Stressmodus als alltägliches Chaos (statt Kunst) persifliert. Mählich erschließt sich das Ziel der Reise: Familienfrust samt Lebenskrise, Krankheit und Tod – sieben Lebensschritte, eher brückenlos als Prozess (statt einzelnen Akten) zu sehen, werden hier poesievoll und charmant in hoher spielerischer Präzision und ohne verbale Botschaft geboten.

Wandelbarer ist Schreibers Mimik, die in Windeseile von harmlos-infantil gen todernst schwankt. Dreimal vermag er, sein Publikum drastisch zu schockieren, wie es nur Theater kann, jedes Mal holt er es versöhnend zurück. Auch seine sieben abschließende Variationen über Todesoptionen verbleiben schwebend auf der Ebene der Ironie und verfallen nicht in Sarkasmus.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Neben sensiblem Umgang mit Licht und genauen Toneinsätzen fällt die wohlüberlegte Ausstattung auf der dunklen Bühne mit zwei schwarzen Seitenwänden und etlichen roten Utensilien auf.

Das Alter Ego im Koffer, eine artgerechte Schreiberkopie, bastelte ihm Sabine Köhler höchstselbst. Mit all diesen Ingredienzen entsteht ein warmer Zweistundenabend – der weiße Clown mit roter Rundnase, schwarzen Tanzschuhen und Käppi, später mit offenem Haupthaar, spielt mit Ballons, Bällen und Publikum, mutiert dabei weder zum garstigen Kaspar, noch ist er Hofnarr. Er bleibt bei sich, spielt seine Geschichte – bis zum lustigen Tod als Ende.

nächste Vorstellungen: 26. Juni (20 Uhr) im Societaetstheater, am 3. Juli (19 Uhr) im Theater Meißen, am 23. Juli (20 Uhr) Festwiese Großenhain.

Von Andreas Herrmann