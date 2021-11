Pirna

„Ein Walzer kann nur die Erfindung eines Mannes sein – so kann er eine Frau führen und gleichzeitig auf ihr herumtrampeln“, flötet Tom Pauls in seinem Pirnaer Theater nonchalant, als er in seinem neuen Stück „Ilse Bähnert – Die lustige Witwe geht in die Operette“ mal wieder seiner ungemein populären Bühnenfigur Gestalt verleiht.

Ilse Bähnert ist bekennende Liebhaberin der Operettenkunst, die immer dann besondere Blütezeiten erlebte, wenn es den Menschen nicht so gut ging. In der Operette konnten die Menschen ihren Alltag vergessen, so auch die Bähnert, deren Erinnerungen an frühere Zeiten bei allen nostalgischen Anflügen nicht uneingeschränkt positiv ausfallen, schon gar nicht, wenn sie an ihren verstorbenen Herbert denkt, der bekanntlich ertrank – und zwar im Alkohol.

In der ersten Szene der Inszenierung von Irina Pauls sieht man, wie die seit Jahren konstant 80 Jahre alte Witwe zu einer Melodie aus der „Fledermaus“ tänzelt, wobei die Musik knistert und knarzt, als hätte die Bähnert den „Sender Gleiwitz“ eingestellt, aber es ist eine Grammophon-Platte, die da „rauscht“. Nun mag es in der „Fledermaus“ von Johann Strauß „Glücklich ist, wer vergisst“ heißen, aber Pauls hat nichts vergessen und führt als Bähnert plaudernd und singend, auf eine ganz eigene, meist erheiternde, hier und da aber auch berührende Weise durch die Geschichte der leichten und beschwingten Operette.

Kurzweilige Kalauer und Tiefsinnniges

Pauls setzt einmal mehr auf das witzige Bonmot, die süffisante Schnurre, den kurzweiligen Kalauer, ob er nun die „Christel von der DHL“ ankündigt oder nüchtern konstatiert, dass zu DDR-Zeiten schon deshalb kein Soldat einsam am Wolgastrand stehen konnte, wie es in Lehárs „Der Zarewitsch“ heißt, weil die russischen Soldaten „ja alle hier waren“.

Aber Pauls wäre nicht Pauls, wenn er seiner fidelen sächsischen Seniorin nicht auch das eine oder andere Tiefsinnige in den Mund legte. Über einzelne Momente darf man streiten. Bei Österreichern dürfte Schnappatmung einsetzen, wenn der 1891 in Linz geborene Tenor Richard Tauber als „alter Sachse“ apostrophiert wird. Das zeugt von einer gewissen Chuzpe. Aber schlitzohrig war die für den einen oder anderen Tabu- und Hausfriedensbruch bekannte Bähnert ja schon immer.

Da Pauls in erster Linie Mime ist, hat er sich für die schwierigen Gesangspassagen Unterstützung geholt. Da ist zum einen die Sopranistin Jana Büchner, deren Gesang die nur über eine sehr tiefe „Alt“-Stimme verfügende Bähnert so bezaubert, dass sie dem Publikum zwinkernd versichert: „Da sieht die Netrebko nur die Rücklichter!“. Zum anderen darf der Tenor Sebastian Fuchsberger zeigen, was er an Gold in der Kehle hat. Und da ohne Musik alles nichts ist, wie wir seit Mozart wissen, darf sich Holger Miersch am Flügel ausleben, was er vortrefflich tut und sich auch von der einen oder anderen Fopperei Pauls’ nicht aus der Ruhe bringen lässt.

Es sind auf den Festplatten der Erinnerungen gespeicherte Sehnsuchtsmelodien, die Pauls & Co mit Mut zum großen (Schmacht-)Gefühl zu Gehör bringen.

