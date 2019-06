Dresden

Nur kurz nach dem letzten Gong: Plötzlich ist er da. Tom Pauls kommt auf die Bühne, und schon geht es los. Er plaudert über die sächsische Sprache – sein Spezialgebiet – und belustigt seine Zuhörer mit Variationen von „äh“ und der vielseitigen und recht unterschiedlichen Bedeutung dieses Kürzels, je nach Aussprache. Ein humorvoller Beginn des Abends in der ausverkauften Garde, der unter dem Motto steht: Tom Pauls feiert 50. Bühnenjubiläum.

Dass er nicht nur mit der Sprache gut umgehen kann, zeigt der Kabarettist und Schauspieler immer wieder mal, indem er auch musikalische Ausflüge unternimmt. Mit Mario Meusel vom Duo 2Hot bearbeitet er das Schlagzeug, und mit Christian Schöbel spielt er Klavier. Doch das wirkliche Musik-Highlight folgt erst später, als er eine Reise in seine Jugendzeit unternimmt, sich eine schwarze Perücke und ein passendes Seventies-Outfit überzieht und dann mit der E-Gitarre um den Hals los rockt. Mit Liedern zwischen Beatles, Beach Boys und Deep Purple.

Eine scheinbar bisher unerfüllte Leidenschaft des Tom Pauls ist das Tanzen. Mit Sängerin Beate Laas zeigt er den Lipsi, wobei ihre Bewegungen dabei einen Hauch eleganter wirken als seine. Und nachdem er sich als Ilse Bähnert mit Professor Jörg Wachsmuth mit einem Waffelbecherchen Eierlikör alle Hemmungen weggetrunken hat, antwortet sie (Ilse) auf seine Frage: „Willst du mich heiraten? Oder wollen wir tanzen?“ nach nur kurzem Nachdenken: „Tanzen geht. Aber ich führe – ist ja klar!“

Dank Pauls erfahren wir auch, dass die Hits vieler Weltstars in der Sächsischen Schweiz entstanden sind, wie „Ain’t No Sandstein“ von Bill Withers oder auch der „Sandstein-Reggae“ von Laid Back. Immer wieder wird gesungen, gespielt und so mancher Gag eingeflochten. Mit einem Augenzwinkern verkauft Tom Pauls Fakten, die offensichtlich nur schwer überprüfbar, aber sehr unterhaltsam sind. Je mehr sich die Sonne gen Horizont neigt, umso mehr spielt die Musik eine Rolle. Wieder die Beatles: „Here Comes The Sun“, Billy Joels „Moving Out“, und zum Finale erklingt Sinatras „My Way“ als „Heimweh“. Zu den funky Klängen von Kool & The Gang kommen noch einmal alle Mitwirkenden auf die Bühne.

Tom Pauls liefert mit Unterstützung seiner Gäste eine runde, abwechslungsreiche und kurzweilige Jubiläumsshow unter freiem Himmel, zeigt dabei viele seiner Facetten, arbeitet mit den Feinheiten der sächsischen Sprache, unterhält mit musikalischen Klassikern und drückt allem seinen sehr persönlichen Stempel auf. Dann mal auf die nächsten 50 Bühnenjahre!

Von Andreas Weihs