Tilo Esche serviert im Senftenberger Amphitheater ein witziges Molière-Stück

Senftenberg

Schon eine satte Woche vor Sachsens theatralem Frühlingserwachen Ende Mai startete die Neue Bühne Senftenberg in ihrem Amphitheater ein volles Sommerprogramm am Stadtsee – für stringente Autofahrer schneller erreichbar als die Frischluftbühnen in Rathen, Freiberg, Kriebstein oder Bautzen und dazu mit gediegenem Badespaß garniert.

Die funktionale und direkt am Ufer gelegene Bühne – eine klassische Arena römischer Natur und komplett wie luftig überdacht, wie man es von der Waldbühne Jonsdorf und dem Parktheater Plauen kennt – bietet nach einer tollen „Dreigroschenoper“ vor zwei Jahren und dem Komplettausfall im Sommer 2020 nun wieder eine erste echt große eigene Produktion nach einem Dreivierteljahr Pause an und serviert per „Ärztin wider Willen“ und urst quirligem Schauspielsextett einen frivolen Sommerspaß gegen trüben Krisenmodus, der dem Spaß bei der Uraufführung anno 1666 im Pariser Palais Royal nicht nachstehen dürfte.

Das ewig egozentrische Rollenspiel des Franzosen

Tilo Esche hat sich 355 Jahre darauf des Problems der Genderei als vermeintliche Waffe gegen Diskriminierung angenommen und Molières Lustspiel leicht ins Weibliche überdreht – so hat hier die Martine die Axt und mehr Lust auf Zoff und Suff, während sich ihr Herrlicher namens Sganarell, eigentlich asozialer Holzfäller, um den Haushalt kümmert. Auch Nachbar Robert und der zu behandelnde Géronte sind hier einfach Frauen, während die Liebe von Lucinde, Tochter der Géronte, zu Léandre, ihrem Liebhaber, stilecht bleibt. Dafür wird aus Haushälterin Jaqueline ein schöner Jacques, und Robert Eder spielt als anglophoner Diener Valére gleich den Text von des Haushälterin Ehemann, hier als Lucca eine Art lispelnder Rabe per rotfingrigem Handschuh, mit.

Das Originalrollenspiel muss man für den Genuss dabei gar nicht kennen, denn das ewig egozentrische Rollenspiel des berühmten Franzosen, der angeblich auf der Bühne in der Hauptrolle seines eingebildeten Kranken starb, funktioniert geschlechtergerecht auch wunderbar umgekehrt: Esra Maria Kreder übernimmt hypersportlich neben Axt auch Schnapsflasche, Gummihammer und diverse quasi-lateinische Brachialdiagnosen, ihr Ehemann kann da nicht mithalten – weckt aber in der Doppelrolle als Jaques kühl ihre (ungestillte) Begierde. Marianne Helene Jordan spielt die bezahlende Géronte mit enormer Stimmkraft, während Sara Simons und Leon Haller als wuscheliges, leicht verqueres Liebespaar und Robert Eder mit trockenem Humor punkten. Außerdem wird dazu ab und an ein Livesong eingestreut – oft bekannte Hits und selbst gespielt.

Heißer Sommer mit verschiedenen Programmen

Ausstatter Mike Hahne, mit detailreichen Kostümen aufwartend, baut dazu einen großen, runden Holzzuber mit Teichrosen vor die Bühne, in den Kreder, Breuer und auch Jordan tapfer reinfallen und weiterspiele. Vier Vorstellungen dieser rasanten wie erfrischenden Show folgen sofort nach der kurzen wie gestaffelten Sommerpause des Ensembles ab 19. August en bloc.

Die Spielpläne in Senftenberg haben sowieso die generelle Unterscheidung in „draußen“, „drinnen“ und „unterwegs“. So kann das Theater rasch kleinere Musikprogramme von unterwegs nach draußen legen und ohne großen Aufwand den Amphisommer bereichern. So wie mit „Country Crash“ oder „Mein Jahr ohne Udo Jürgens“ – beides allerdings keine expliziten Premieren, sondern Repertoire. Beim Crash (wieder am 15. August und 4. September) geht es – ebenso in Regie Esches – um ein musikalisches Battle zwischen alternden Schlager- und Countrystars, deren Agenturchef Udo sie zum gemeinsamen Auftritt zwingt. Für „Mein Jahr ohne Udo Jürgens“ (13. August) hat der Senftenberger Dirk Girschik nach dem gleichnamigen Roman von Andreas Maier eine Theaterfassung für Erik Brünner geschrieben – dieser wird als Chansonnier am Klavier von Narine Mardoyan begleitet.

In der Kernferienzeit warten fürs Publikum und den großen Campingplatz zwischen Stadt und Amphitheater durchaus gute Musik, bekannte Kabarettisten und Programme anderer Künstler. So kommen das Leipziger Central-Kabarett nicht ohne ihren Mundschutz (16. Juli), aber auch Zärtlichkeiten mit Freunden (5. August) sowie Mandy Partzsch und Erik Lehmann per Paarshit (23. Juli) zu schönen Sommerabenden in perfekter Logistik. Auch die Dresdner Medlz mit ihren Lebenssoundtrack (7. August) und Kurt Schlossers Bergsteigerchor (mit „Berge, Schnee und Sonnenschein“) reisen zum Sonntagskaffeechorkränzchen (18. August) hier an, während Andreas Dresen & Band samt Alexander Scheer auf Gundermanns Pfaden (6. August) sowie Axel Prahls Inselorchester (29. August), aber auch Keimzeit (3. September) schon bei etlichen fix im Terminkalender stehen dürften.

Letzte Spielzeit von Intendant Manuel Soubeyrand

Über die nachfolgende neue Spielzeit ab September ist hingegen noch nicht allzu viel bekannt. Diese wird die letzte des nach acht Jahren scheidenden Intendanten Manuel Soubeyrand sein, der vor einem Jahr seinen auslaufenden Vertrag nach einem erfülltem, gesamtdeutschem Theaterleben nicht noch einmal verlängern wollte. Sein Nachfolger wird Daniel Ris, Leverkusener Jahrgang 1965 und derzeit noch Intendant der Burgfestspiele im rheinland-pfälzischen Mayen, der sich bei der fünfköpfigen Findungskommission unter 31 Kandidaten durchsetzen konnte.

Eine erste Drinnen-Premiere findet sich schon jetzt im Netz. Diese liefert Alice Aspers ab 11. September fürs Rangfoyer: „Noch ein Martini und ich lieg unterm Gastgeber“ ist ein eigener, komödiantischer Monolog über die „Königin von New York“, besser bekannt als Dorothy Parker, die (der Legende nach) als Theaterkritikerin vor rund einhundert Jahren mit Hemingway stritt, mit Capote soff und mit Fitzgerald schlief – sie wird von Catharina Struwe gegeben. Bis dahin tobt hier – durchaus mit Anleihen von Ostseefeeling am Strand von Großkoschen und samt allabendlichem Sonnenuntergang im westlichen Windradwald – noch ein heißer wie dichter Sommer. Standesgemäß beendet mit Zapfenstreich am 12. September (16 Uhr) – ein Blasmusikfeuerwerk Lausitzer Musikvereine.

Nächste Vorstellungen von „Ärztin wider Willen“ im Ampitheater Großkoschen vom 19. bis 22. September; Internet:www.theater-senftenberg.de

Von Andreas Herrmann