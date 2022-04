Thomas Steller leitet jetzt das Dresdner Stadtmuseum

Seit 1. April übernimmt Dr. Thomas Steller in Elternzeitvertretung die Leitung des Stadtmuseums Dresden. Bis Ende 2022 wird er Frau Dr. Christina Ludwig vertreten. Anschließend werden beide das Stadtmuseum Dresden bis Mai 2025 nach dem Prinzip des Shared Leadership führen.

Thomas Steller studierte Kulturwissenschaften und Europäische Kultur- und Kunstgeschichte in Frankfurt an der Oder und Rom. Promoviert an der Bielefeld Graduate School in History and Sociology, führte ihn seine berufliche Karriere an die Stiftung Domäne Dahlem – Museum für Konsum- und Ernährungsgeschichte in Berlin, wo er ein Volontariat absolvierte und als Assistent des Direktors tätig war. Im Anschluss daran übernahm er die Leitung der Abteilung Museum und Bildung bei der DKB STIFTUNG für gesellschaftliches Engagement.

Dresden als vertrautes Umfeld

Dresden ist für den in Berlin lebenden Museumsmann ein vertrautes Umfeld. Aufgewachsen in Radebeul, promovierte er über das Deutsche Hygiene-Museum; Studienaufenthalte führten ihn nach Rom an die Universität La Sapienza und an das Department of History an der Johns Hopkins University, Baltimore, in den USA.

„Ich stehe für ein modernes nutzer:innenorientiertes Museumsverständnis und Teamorientierung. Ich möchte mit meiner Arbeit dazu beitragen, dass das Stadtmuseum und die Hausmuseen mit ihren diversen Angeboten zur Auseinandersetzung und Verständnis unserer heutigen Lebenswelt und ihrer Herkunft beitragen und so die bekömmliche Gestaltung unserer Zukunft befördern. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team des Stadtmuseums und des Museumsverbundes zur Geschichte meiner Heimatstadt. Ich bin sehr gespannt darauf, jeden Einzelnen und jede Einzelne in seinen Aufgabengebieten in den kommenden Wochen kennenzulernen.“

