Dresden

Er ist niemand, der nach Schlagzeilen giert. Sie sind ihm einfach so übergekommen. Spätestens nach der gefeierten „Salome“-Premiere, die Thomas Guggeis im März 2018 für Christoph von Dohnányi an der Berliner Staatsoper übernahm, ist er international bekannt geworden. Dabei ist der heutige Staatskapellmeister der Staatsoper Berlin eher ein stiller und nachdenklicher Künstler, wie er auch im DNN-Gespräch mit Michael Ernst verriet. Mit der Sächsischen Staatskapelle Dresden probt er jetzt in der Semperoper für die Wiederaufnahme des „Freischütz“.

Frage: Wie hat es sich angefühlt, die lange verstummte Sächsische Staatskapelle wieder zum Klingen zu bringen?

Thomas Guggeis: Man spürt den großen Hunger nach Musik. Die Stimmung war fantastisch. Wir haben zwei Orchesterproben für Webers „Freischütz“ absolviert, was seit der Neuproduktion nicht mehr passiert ist, weil die Musiker hier dieses Stück ja geradezu im Blut haben. Aber es war schon besonders, diese riesige Lust am gemeinsamen Musizieren zu fühlen. Da gab es viel positive Kommunikation und eine große, mich sehr freuende Bereitschaft, auch Neues auszuprobieren.

Neues beim „Freischütz“? War die Kapelle im Lockdown etwa „eingerostet“?

Naja, wir haben uns anfangs ein bisschen zurechtgeruckelt. In den beiden Proben hat die Besetzung gewechselt, darum hab ich gebeten, damit möglichst viele Kollegen dabei sein können. Der „Freischütz“ ist ja ein Musizierstück, da kann man wechseln, um das Silber wieder abzustauben und glattzupolieren.

Ihr Kapell-Debüt gaben Sie Ende 2019 mit einem Aufführungsabend. Wie erleben Sie die Kapelle nun als Opernorchester?

Man spürt, es ist dasselbe Orchester, da überträgt sich eine gewisse Auffassung, wie Klang funktioniert. Bei Webers „Freischütz“ ist das stärker als bei Mendelssohn spürbar, denn das Orchester hat ein hohes Stilbewusstsein und seinen Klang, den ich nie ändern wollen würde.

Dennoch ist es mein Ziel, die Artikulation zu schärfen, um Kontraste herauszuarbeiten, wie sie für solch eine romantische Oper extrem wichtig sind. Da gibt es keinen Wohlfühlklang, das kann liebevoll samtig und schön sein, dann aber auch wahnsinnig bissig und böse. Für ein Orchester mit solch einem Klangideal mag es vielleicht unbequem sein, aber die Bereitschaft ist da, das auszuprobieren. Das Ideal stellt sich ein, wenn der Urinstinkt wieder zum Vorschein kommt.

„Der Text ist manchmal furchtbar abstrus.“

Webers „Freischütz“ spaltet mitunter, entweder man liebt diese Oper oder kann nichts mit ihr anfangen. Wie stehen Sie dazu?

Der „Freischütz“ ist ein Meilenstein der Musikgeschichte, selbst wenn einem das Stück selbst gar nicht gefällt. Der Text ist manchmal furchtbar abstrus. Aber die Art und Weise, wie Weber die einzelnen Nummern behandelt, welche Frakturen und Farben es da gibt, wie mit Modulationen umgegangen wird, das klingt, wenn gut gearbeitet, wie zeitgenössische Musik.

Wir wissen, was Wagner von Weber gestohlen hat. Doch ohne diesen Grundstein würde es dessen musikalische Revolution gar nicht geben. Viele haben ein Problem damit, dass der „Freischütz“ so deutschtümelnd daherkommt. Dabei ist es ein Stück über ein Individuum unter gesellschaftlichem Druck, gerade im etwas Biedermeierlichen hat das auch eine Gefährlichkeit. Das ist so außergewöhnlich neu komponiert, wird zum Schluss wahnsinnig bedrohlich – wo sollte man diese Nuancen herauskitzeln wenn nicht gerade hier bei der Sächsischen Staatskapelle?

Das Orchester musste zuletzt lange schweigen, wieso war in Berlin so viel mehr möglich als hier in Dresden?

Mit entsprechenden Abstandsregeln durften wir proben, aber große Produktionen wie Wagners „Tannhäuser“ sind auch dort abgesagt. Sachsen hat halt leider mit sehr hohen Infektionszahlen für Schlagzeilen gesorgt, ich verstehe, dass der Druck da so groß war, die Bremse zu ziehen. Es ist viel schwerer, aus so einer Situation wieder herauszukommen, als da reinzugeraten.

Auch in Berlin gab es kritische Stimmen gegen Proben und Streamings zu einem Zeitpunkt, als es hieß, alles einzustellen, was nicht unbedingt notwendig ist. Inzwischen sind wir in konstruktiven Gesprächen, haben Testkonzepte entwickelt, dadurch ist vieles möglich geworden.

Wie einflussreich ist eigentlich Ihr Mentor Daniel Barenboim für Sie?

Er ist wahnsinnig herzlich, man fühlt sich in dreierlei Hinsicht sehr wohl bei ihm. Da gibt es natürlich die Möglichkeit, von seiner Erfahrung und seinen Leistungen als Chefdirigent der Staatskapelle Berlin zu lernen – diese Durchdringung von Musik, seine Probenarbeit, der Stil, die Interpretation und die Klangkultur. Dann gibt es diese unglaubliche Förderung, die ich erfahren habe, um meinen eigenen Weg machen zu können, dass er dieses Einspringen bei der „Salome“ ermöglicht hat, das geht ja nicht ohne Fürsprache beim Orchester. Dass er mir die Möglichkeit gibt, zu gastieren und anderswo Erfahrungen zu sammeln – und mir zugleich eine riesige Unterstützung am Haus gewährt, wo ich ein großartiges Repertoire dirigieren darf, das er ja sonst nicht aus der Hand gibt.

Thomas Guggeis ■ 1993 geboren in Dachau ■ studierte Physik und Dirigieren in München ■ Dirigierstudium auch in Mailand ■ ab 2016 Assistenz von Daniel Barenboim an der Staatsoper Unter den Linden Berlin ■ sorgte dort 2018 für Aufsehen, als er nur wenige Stunden vor der „Salome“-Premiere für Christoph von Dohnányi einsprang, der sich mit Regisseur Hans Neuenfels überworfen hatte ■ 2018-2020 Kapellmeister der Staatsoper Stuttgart ■ dirigierte bereits zahlreiche namhafte Klangkörper ■ mehrfache Zusammenarbeit auch mit dem Boulez-Ensemble ■ seit 2020 Staatskapellmeister der Staatsoper Berlin

Drittens kommt sicher auch sein humanistisches Verständnis des Dirigentenberufs dazu, das sind philosophische Implikationen, die er mit seinem Diwan-Orchester und der Said-Akademie praktiziert. Er nimmt sich auch Fragen an, die über Graben und Proben hinausgehen.

„Man möchte so gern diese Freude an der Musik wieder teilen.“

Wie sind Sie bis jetzt ganz persönlich durch diese schwierige Zeiten gekommen?

Den ersten Lockdown konnte ich nutzen, um viel zu lesen, was nicht so direkt auf ein Stück und auf meine Arbeit hinzielt, aber für die Kunst von Bedeutung ist. Der zweite war dann schon schwerer, aber ich fühle mich privilegiert und hatte das Glück, in dieser Spielzeit immerhin acht Vorstellungen dirigieren zu können. Denn die Arbeit an Partituren ersetzt nicht, den Klang des Orchesters zu spüren. Eine gewisse Balance zwischen dem Lernen zu Hause und der Praxis muss schon sein. Ich freue mich über jeden Input, denn sonst bleibt man stehen.

Abgesehen davon, dass ich auch gern mal wieder ins Theater gehen möchte, sorge ich mich um unabhängige Projekte. Den Stadttheatern wird nichts passieren, da ist die Hemmschwelle zu groß. Aber kleine Bühnen sind in Gefahr. Das macht mir Angst.

Was uns allen fehlt, ist diese Symbiose aus Komposition, Aufführenden und Hörenden. Man möchte so gern diese Freude an der Musik wieder teilen.

Webers „Freischütz“ soll voraussichtlich im Mai wieder aufgeführt werden, ob szenisch, halbszenisch oder konzertant stand zu Redaktionsschluss noch nicht fest.

Von Michael Ernst