Ihre neuen Songs sind als Pop-Schlager deklariert. Was zeichnet Ihre heutige Musik aus und worin sehen Sie den Unterschied zu Modern-Talking-Hits?

Das ist gar nicht so ein großer Unterschied. Es sind beides Pop-Produktionen. Der Unterschied liegt nur darin, dass die neuen Songs deutsche Texte haben und die Lieder damals auf Englisch waren. Diese Klassifizierungen will ich aber auch gar nicht vorgeben, denn jeder Mensch empfindet Musik anders und hat seine eigenen Grenzen. Kurz gesagt: Es sind Pop-Produktionen mit deutschen Texten.

Lebensbejahende, positive Texte

Was macht Ihre Musik besonders?

Weil ich sie singe. Es ist ein Mix aus mehreren Faktoren: Es ist meine Interpretation, meine Art zu singen und es sind die lebensbejahenden, positiven Texte. Aber das, was bei jedem Künstler einzigartig ist, ist seine Stimme – so auch bei mir.

Thomas Anders ist nur Ihr Künstlername. Eigentlich heißen Sie Bernd Weidung. Warum haben Sie sich damals für diesen Namen entschieden?

Den Namen habe ich bekommen, als ich im Musikgeschäft anfing. Vor 50 Jahren stand ich zum ersten Mal auf der Bühne. Vor 40 Jahren habe ich meinen ersten Schallplattenvertrag unterschrieben. Der Produzent meinte damals, dass es besser sei, wenn ich einen sofort verständlichen Namen habe. Dann kamen wir auf Thomas Anders. Im Grunde war es auch eine gute Fügung, denn Thomas Anders lässt sich im Englischen fantastisch aussprechen. Mit meinem bürgerlichen Namen hätte das nicht funktioniert. Thomas Anders klingt schon internationaler.

Songs müssen auch zum Alter passen

Inwiefern sind Sie an der Songauswahl beteiligt? Legen Sie Themen für Ihre Songs fest?

Ohne meine Zustimmung kommt kein Song auf das Album. Thematisch sollen die Songs positive Aussagen haben, zum Teil auch ein bisschen philosophisch und nachdenklich sein. Sie müssen zu meinem Alter passen. Mit Mitte 50 kann ich bestimmte Sachen einfach nicht mehr singen. Meine allererste Single, mit dem Titel Judy, hatte den Text: „16 Jahre alt bist du, 16 – und alt genug, dass du weißt, was du tust, wenn du mich küsst.“ Also so etwas kann ich heute natürlich nicht machen. Alle Titel müssen glaubwürdig und authentisch sein.

Spezielle Themen, die Ihnen persönlich im Kopf herumschwirren, kommen nicht auf das Album?

Wenn mich Themen beschäftigen, spreche ich mit den Textern. Beim letzten Album „Pures Leben“ beschäftigte mich etwa das Thema Frau und Mutter. Es gibt so viele Frauen, die ihre Kinder großziehen, und das Leben rauscht einfach so an ihnen vorbei. Daraus ist der Text zum Song „Träume“ entstanden. Es geht um die Botschaft, seine Träume trotz Alltag nie zu vergessen und an ihnen festzuhalten.

Das Thema Achtsamkeit und Selbstliebe ist in aller Munde. Wie stehen Sie dazu?

Achtsam sollte jeder Mensch sein. Auf sich achten, in sich hinein hören, um herauszufinden was für einen selbst gut ist und was nicht. Es ist wichtig, sich selbst zu respektieren: Wie können Sie andere Menschen von sich begeistern, wenn Sie sich selbst nicht mögen?

Zum Komponieren fehlt die Zeit

Welche Rolle spielte das Thema in Ihrer Laufbahn?

Eine große und wichtige Rolle. Alle Künstler haben etwas von einem Narzissten in sich, sonst könnten Sie den Beruf nicht ausüben. Ein Musiker muss sich schon selbst mögen, um das auch auf der Bühne zu verkörpern. Wenn jemand als graue Maus auf die Bühne kommt, wird er vom Publikum weggefegt. Aus ihm wird nie ein Dinosaurier des Showbiz.

Haben Sie Spaß am Komponieren? Können sich Ihre Fans auf eigene Lieder freuen?

Mir fehlt ein bisschen die Zeit. Ich arbeite gerne mit anderen Musikern zusammen, aber ich bin nicht so sehr der Typ, der gerne alleine im Studio sitzt. Dafür bin ich zu unruhig. Ich bringe lieber meine Ideen ein. Dafür stehe ich auch zu gerne auf der Bühne. Das ziehe ich dem Komponieren im Studio vor.

Dieter Bohlen gehört dazu

Langes wallendes Haar, spezielle Kleidung, ein androgynes Erscheinungsbild. Was denken Sie, wenn Sie sich heute Fotos aus den 80ern anschauen? Modische Sünde oder nach wie vor salonfähig?

So würde ich mich heute natürlich nicht mehr anziehen. Wir haben uns damals aber auch nicht so viele Gedanken darüber gemacht. Aber geht es nicht jedem so? Wenn wir uns Führerscheinbilder von früher ansehen, sind wir doch alle froh, dass wir nicht mehr so aussehen. Bei mir ist es nur präsenter, da ich damals schon in der Öffentlichkeit stand und heute immer wieder mit diesen Bildern konfrontiert werde.

Im Buch „Nichts als die Wahrheit“ Ihres ehemaligen Bandkollegen Dieter Bohlen kamen Sie nicht gut weg. Es führte zu einem Gerichtsstreit. War Ihr Buch „100 Prozent Anders – Mein Leben und die Wahrheit über Modern Talking, Nora und Dieter Bohlen“ eine Art Revanche?

Nein. Es ist meine Autobiografie. Ich werde meine Vita nicht aufgrund von Dieter Bohlen verändern. Wenn ich eine Autobiografie schreibe, gehört das Thema einfach dazu.

Wie blicken Sie heute auf die „ Modern Talking“-Zeit zurück?

Wir haben eine ganze Generation geprägt. Nicht nur musikalisch, sondern auch die Öffentlichkeit. Ich bin glücklich, dass „ Modern Talking“ in den Köpfen der Leute noch immer so präsent ist.

Von Maria Sandig