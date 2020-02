Theaterkollektiv missingdots mit „Land ohne Worte“ in Hellerau

Dresden

„Uns war klar, dass so eine Namensänderung immer etwas heikel ist.“ Julia Amme, freie Schauspielerin und einer der führenden Köpfe des Künstlerkollektivs missingdots, erklärt, was dahinter steckt. In der Vergangenheit firmierte das Kollektiv unter dem Namen Theater La Lune. Was so aber eigentlich gar nicht stimmt.

Neue Formate, offene Herangehensweisen

Julia Amme war Teil davon, aber nachdem ihre Mitstreiterinnen Julianna Herzberg und Veronika Steinberg Dresden den Rücken zugekehrt hatten, ergab sich bereits 2016 auch für sie die Frage, wie der weitere Weg aussehen könnte. An ihrer Seite war damals auch schon die Regisseurin Katja Heiser. Mit ihr bildet sie jetzt den festen Kern des offenen Kollektivs. Von einer bloßen Namensänderung kann also gar nicht direkt gesprochen werden.

Der neue Name bezieht sich auf Fehlstellen im Druck, wenn die Farbe nicht fehlerfrei auf das Papier übertragen wird. Diesen Leerstellen widmet sich die Gruppe mit immer wieder wechselnden Künstlerinnen und Künstlern mit einer Art Recherche-Theater. „Dabei werden wir nicht immer unbedingt eine Schauspieldramaturgie im herkömmlichen Sinn ansetzen. Auf der Basis unseres recherchierten Materials wollen wir performativer und interdisziplinärer arbeiten“, so Amme. Das heißt im Klartext: neue Formate, offene Herangehensweisen, heraus aus dem klassischen Theaterraum. Anders formuliert: Das ist Theater, wie es heute auch gelebt wird.

Die erste Arbeit des Kollektivs stützt sich aber mit dem monologischen Text „Land ohne Worte“ von Dea Loher noch auf eine fertige Vorlage, in der die Autorin bereits vor 15 Jahren ihre Erfahrungen einer Afghanistan-Reise verarbeitet hat und darin die Frage nach den Möglichkeiten der Kunst stellt. Wenn diese Arbeit am Donnerstag im Festspielhaus Hellerau zur Premiere kommt, wird dem Publikum viel Offenheit geboten werden.

In Planung: „Face2Face“

Im Dalcroze-Saal wird sich dann keine klassische Bühnensituation finden. „Es ist eher wie eine Art Ausstellungsraum, der für die Zuschauer unterschiedlichste Perspektiven bietet“, verrät Julia Amme. Dabei spricht sie von monolithischer Dichte und wenigen, leisen Veränderungen, die in ihrem Minimalismus dem Textfragment gerecht werden. Zur Erweiterung der Perspektive und der künstlerischen Möglichkeiten wurden für diese Arbeit die bildende Künstlerin Svea Duwe und Nora Schott als Choreografin mit ins Boot geholt. Auf die Regie wirft Nora Otte ein Auge.

Und das nächste Projekt ist tatsächlich schon in Planung. Im Wortsinn als Vehikel für die geplanten künstlerischen Recherchen dient ein Lastenrad, das zum „mobilen Büro für echte Befindlichkeiten“ umgebaut wird. Mit ausklappbaren Wänden, einem Tisch, mit einem Teppich und mehreren Klappstühlen wird das „Büro“ voraussichtlich ab April an mehreren Orten in der Öffentlichkeit auftauchen. Dann werden die Passanten dazu eingeladen, mit den Künstlern eine Tasse Kaffee zu trinken und miteinander ins Gespräch zu kommen.

Julia Amme erläutert auch hier den Hintergrund: „Wir wollen die Menschen befragen, wie sich in ihren Augen die Stadt seit 2015 verändert hat. Wir wollen ihre Meinungen hören, Stimmungen auffangen und hoffen, auf möglichst unterschiedliche Ansichten zu treffen. Wir wollen nichts erklären. Im Idealfall irritieren die Ergebnisse.“

Premiere wird die Arbeit mit dem Titel „Face2Face“ im September im Societaetstheater haben, wenn der neue Intendant Heiki Ikkola mit einem großen Fest unter dem Motto „Theater für alle“ seinen Einstand feiern wird.

„Land ohne Worte“ am 20., 22. und 23. Februar im Festspielhaus Hellerau

Von Rico Stehfest