Das Wichtigste zuerst: Pünktlich zum Weltfriedenstag startet am Dienstag der Theaterkahn in seine 26. Spielzeit – und zwar volle Pulle. Das bedeutet derzeit: ein normales Programm, allerdings per Hygienekonzept und mit 46 Prozent der maximalen Auslastung, was im Saal genau 100 Plätze plus symptomfreie Akteure, eine sorgsame Vermeidung von Gruppenansammlungen plus Maskenpflicht bis zum Sitz bedeutet.

Eigens dafür hat Intendant Holger Böhme sich und seine sechsköpfige Crew im August aus der Kurzarbeit geholt und rasch in Urlaub geschickt, damit nun alle wieder arbeiten können – denn der Spielplan bis Dezember ist voll wie ehedem – und der Start mit drei Premieren beachtlich. Nach „Backes Fest“ (heute mit Peter Flache) und Tom Quaas‘ „Tauben vergiften“ (morgen) aus dem bewährten Repertoire, was derzeit aus zwölf Produktionen besteht, gibt es am Freitag die wohl „ausgefeilteste Produktion der Kahngeschichte“, denn nach schon vier Tage nach der bislang jüngsten Vorstellung am 13. März machte sich Böhme mit seinem Chefmusikus Michael Fuchs an das jetzige Startwerk, welches am Freitag als im Ungewissen ausgegorene Quarantänerevue namens „Hurra, wir machen zu!“ ihre Uraufführung feiert.

Also fünf Monate Reife, die nun vom Fuchs-Trio sowie Uta Simone und Felix C. Voigt als Spielduo umgesetzt wird. Geschrieben und geprobt in der Kurzarbeit, die je zehn Prozent Arbeitszeit für den Chef und die Kasse offenhielt, und die Böhme bei der Spielzeitvorstellung lakonisch wie witzig kommentiert: „Da wir eh kein Geld für Regisseur wie Autor gehabt hätten, bin ich ganz froh, dass ich mich habe.“ Die Komödie vom Frührentner Kleinschmidt alias Felix C. Voigt und einer jungen, attraktiven, alleinstehenden Chinesin in Form von Uta Simone – beide die letzten in ihrem Haus, weil die anderen beim Lockdown auf Hawaii oder im Bungalow hängen geblieben sind – spielt bewusst mit dem abstrakten Allgemeinfall der Quarantäne in Seuchenzeiten, wobei er sie für eine Agentin hält, was ihm ringsherum keiner glaubt.

Sternstunden und Bühnenjubiläum

Schon am Freitag darauf wartet mit „Vier Stern Stunden“ nicht nur die Antwort auf die Frage, was Kultur oder Liebe eigentlich bedeutet – und damit die nächste Regiearbeit des Intendanten. In der der Doppelpaarkomödie von „Nordwind“-Erfolgsautor Daniel Glattauer spielen neben Beate Laaß und Thomas Förster auch Cordula Hanns und Maximilian Westphal, das Bühnenbild stiftet Carsten Nüssler, die Kostüme Katharina Lorenz. Bei der dritten Premiere am 22. September – die populär-koschere „Extrawurst“ mit Dörte Dreger und Mario Grünewald führt dann Arne Retzlaff Regie. Es ist also auch ein wenig Landesbühnenrevivalfeeling angesagt.

Dazwischen wartet noch ein großer Sonntag. Denn der Brettl-Gründervater Friedrich-Wilhelm Junge, gebürtiger Schweriner des Jahrgangs 1938 und bis 2005 hier selbst Intendant sowie langjähriger sächsischer Kultursenator, feiert am 20. September sein 60. Bühnenjubiläum – und gönnt sich mit szenischen Monologen aus Robert Seethalers Roman „Das Feld“ einen besonderen Abend, unterlegt mit Kompositionen von Gabriel Fauré, Richard Strauss sowie Michael Fuchs am Klavier und Matthias Bräutigam am Cello. Junge, der hier vor zwei Jahren schon seinen 80. mit einem neuem Herz-Fuß-Programm feierte, ist zudem mit vier weiteren Programmen am Neustart im September beteiligt!

Besonders beachtlich: All diese Neuproduktionen machen in den nächsten Monaten rund die Hälfte des Spielplans aus, dazu kommen die drei beliebten Matineereihen mit den Titeln „Elbgespräche“, „Schäferstündchen“ (mit Alexander G. Schäfer, Sohn des unvergessenen Gerd. E., der auch bei der Extrawurst mitspielt und am 20. September Jutta Wachowiak zu Gast hat) und „Brüche“ in der Moderation von Frank Richter, derzeit mit SPD-Ticket im Landtag. Dort kommt es am 18. Oktober unter dem passenden Titel „Entscheidung zwischen Irrtum, Weisheit & Ohnmacht“ zum Aufeinandertreffen von Christian Dertinger und Markus Meckel, also dem ersten und letzten DDR-Außenminister.

Die Crux der Spiellust

Bisher zog der Theaterkahn rund 40 000 bis 43 000 Zuschauer per anno und bekommt rund 140 000 Euro an institutioneller Förderung durch die Stadt, was 13 Prozent des Etats entspricht. Das heißt: sieben Achtel der Million wurden bislang selbst erwirtschaftet. Böhme vergisst dennoch nicht, die Hilfen und Helfer in der Schließzeit zu loben: Geert Mackenroth ( CDU) oder Martin Dulig ( SPD) und auch Richter riefen an, ob sie was tun könnten, auch das Kulturamt habe immer wieder aktiv den „Wald der Möglichkeiten“ ausgeleuchtet. Nur so konnte der Kahn überleben und nun neu starten, wobei das Schlimmste die Ungewissheit war, wie Böhme resümiert.

Die Crux am Eröffnen liegt dennoch auf der Hand: Alles ruht auf dem Prinzip Hoffnung nach alten Zeiten. Bei rund 63 Prozent Auslastung, also ungefähr jener bis März 2020, beginnt sich das freie Theaterspiel zu rechnen – die Gage wird nach Vorstellungszahl gezahlt, wodurch der Eintritt je nach Spielstärke des Ensembles schwanken kann. Also kann man nicht durch mehr Vorstellungen das Defizit ausgleichen – sondern ganz im Gegenteil. Zudem ist so ein Schiff (Jahrgang 1918) im Unterhalt teurer und die ewige Brückenbaustelle „nervt“ sowohl Theater als auch Restaurant. Dennoch lobt Böhme – neben der Affinität und der Treue des Dresdner Publikums auch die lokale Bühnenvielfalt, die wohl einzigartig in Deutschland sei: „Es kann gar nicht genug Theater geben“, zeigt er sicher. Und scherzt sogleich: „Nur zu wenig Leute.“

Von Andreas Herrmann