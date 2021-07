Theater für alle im Sonnenhäusel im Großen Garten Dresden

Dresden

Nehmen wir Dornröschen. Dort tritt einem doch die ganze Geschlechterproblematik entgegen. Da hat die holde Prinzessin minikurz mal nicht richtig optimal aufgepasst und – bääm – Tiefschlaf! Und das 100 Jahre lang, nix pillepalle nur für ein paar Tage! Während sie so daliegt und absolut nichts macht, also ganz Mädchen, ganz passiv ist, schlägt sich der Königssohn, vom Typ her voll Prinz Charming, durchs Gestrüpp und erledigt die ganze Heldenarbeit.

Nach heutigen Maßstäben unspielbar

Und als wäre diese Old-School-Sicht auf Männer und Frauen nicht schon verheerend genug, lassen die alten weißen Männer, die das Märchen verfasst oder wenigstens aufgeschrieben haben, die Grimms also, den Prinzen die im Tiefschlaf schlummernde Maid auch noch ungefragt küssen – ganz krasser Fall von frauenverachtender sexueller Übergriffigkeit!

Das Märchen ist nach heutigen Maßstäben also unspielbar, aber Marie Bretschneider (Regie) und Jörg Bretschneider (Spiel) präsentieren mit dem Stück „Dornröschen und die Monsterbande“, das sie demnächst im Sonnenhäusel im Großen Garten zeigen, eine ganz eigene Version der Geschichte. Hier tauchen Monster auf, eine ganze gummibärenfressende Monsterbande, die Kindern nicht ganz unbekannt ist. Diese „Unholde“ können, weil sie ständig Unsinn machen, zwar nicht verhindern, dass Dornröschen 100 Jahre schlafen muss, aber sie können helfen, einen guten Prinzen zu finden, ihn das Küssen zu lehren, damit er die Prinzessin schön wach küsst. Offenbar sind sie sogar erst der Grund dafür, dass alles überhaupt ein gutes Ende nimmt.

Ein gutes Ende zeichnet so ziemlich alle Inszenierungen aus, die in den kommenden Wochen zwischen diesem Wochenende und dem 2. September im Sonnenhäusel zu sehen sind. Denn ja, es ist wieder soweit. So sicher wie das Amen in der Kirche und das Ausschwärmen von uns Sachsen sommers in diverse Urlaubsgebiete, so sicher ist auch, seit ein paar Jahren jedenfalls, dass im August im Sonnenhäusel Puppen aller Art zum Einsatz kommen, die Kinderaugen zum Leuchten und -münder zum Lachen bringen. Das Figurentheater Jörg Bretschneider ermöglicht nicht nur die Begegnung mit Dornröschen und der bereits erwähnten Monsterbande, sondern durch das Stück „Feuerwerk für den Fuchs“, mit dem am heutigen Sonnabend, 16 Uhr der Reigen an Vorstellungen eröffnet wird, auch mit Pettersson und Findus.

Am gleichen Tag, aber um 19.30 Uhr, ist zudem die Kabarett-Inszenierung „Dr. Zwerchfells Liebesperlen“ mit Bianka Heuser und Jörg Bretschneider zu sehen, denn an jeden Samstagabend finden in diesem Sommer erstmals auch explizit Kabarett-Vorstellungen für Erwachsene statt. In „Dr. Zwerchfells Liebesperlen“, bei dem Matthias Nagatis Regie führte, treffen sich Männer und Frauen, die nicht oder zu viel miteinander reden: ein Rentner mit Doppelherz, ein sinnlicher Treckerfahrer, ein geschiedener Eheberater, ein Muttersöhnchen vor dem Jungfernflug, ängstliche Psychologen, trinkfreudige Chirurgen und passionierte Patienten.

Marie Bretschneider und die Theatermanufaktur

Im Sonnenhäusel gastiert wiederholt auch Marie Bretschneider. Sie zeigt etwa das Stück „Lieschen Radieschen“ oder auch die mit Flachfiguren und einer wölfischen Tischmarionette gespielte Geschichte „Der kultivierte Wolf“, die frei nach dem Bilderbuch von Pascal Biet und Becky Bloo entstand und offenbart, wie aus einem kleinen, ungebildeten Raufbold durch Lernen ein berühmter Schriftsteller werden kann.

Etliche Vorstellungen bietet nicht zuletzt die Theatermanufaktur Dresden, wohinter sich Bianka Heuser verbirgt. Sie steuert zum Vorstellungsreigen eine Adaption des Märchens „Die kleine Meerjungfrau“ bei, ermöglicht die Begegnung mit der kleinen Arielle. Neu im Repertoire Heusers ist das Stück „Die Salzprinzessin“, die am 5. August, 10 Uhr, fröhliche Premiere im Sonnenhäusel feiert und auf einem slowakischen Volksmärchen und Motiven der Brüder Grimm beruht. Das Figurentheater für Kinder ab vier Jahren erzählt laut Homepage der Theatermanufaktur „davon, dass man, anstatt zu streiten, nach Lösungen und gegenseitigem Verständnis suchen sollte. Und natürlich davon, wie schnell wir in unserem komfortablen Alltag die scheinbar kleinen Dinge und deren Werte vergessen.“

Von Christian Ruf