Meißen

In Hans Christian Andersens Märchen von des Kaisers neuen Kleidern ist es ein Kind, das sieht, was alle anderen nicht zugeben wollen: Der Herrscher ist ja nackt. Eigentlich ist die Sache sogar noch schlimmer: Er hat Unterhosen an. Nackt wäre er ja fast eine klassische Figur aus stiller Einfalt und edler Größe. Aber weil nur die Oberkleider aus Luft gewebt gewesen waren, steht die Macht am Ende in lächerlicher (und wer weiß vielleicht auch nicht taufrisch aus der Wäschekammer geholter Unterbuchse?) dar.

So viel erfrischende Naivität, auszusprechen, was die berufsmäßigen Wichtigtuer nach Kräften leugnen, ist Erwachsenen meist abhanden gekommen. Gruppenzwang, Denkfaulheit und soziale Abstiegsangst verleiten Opportunisten dazu, dem Potentaten nach dem Maule zu reden.

Anzeige

48 Veranstaltungen fielen wegen Corona aus

Andersens Märchen funktioniert bis heute, auch wenn viele allergisch reagieren, wenn ihre Diskurshoheit und ihr Interpretationsmonopol zur Disposition gestellt werden. So gelesen ist Yasmina Rezas Theaterstück „Kunst“ eine adaptierte Version von Andersens Klassiker: Es wird über eine weiße Leinwand diskutiert, deren ästhetischer Gehalt so sonnenklar inexistent ist wie die Seidengewebe im Märchen. Die Leinwand hat nichts an, aber die Kunstkritik jubelt.

Weitere DNN+ Artikel

Am 10. Oktober gastiert Silvana Mehnert alias Miss Rockester in Meißen. Quelle: PR

Andersens Märchen ist eine von vielen Produktionen, mit denen das Theater Meißen in der neuen Spielzeit 2020/21 Zuschauer locken will. Theaterchefin Ann-Kristin Böhme ist froh, dass es wieder los geht. 2019 war alles gut gelaufen. Mit insgesamt 41 551 Gästen im Haus fast 20 Prozent mehr Zuschauer im Vergleich zum Vorjahr, eine fast 80-prozentige Auslastung – es hätte so weiter gehen können, aber dann kam im März der Lockdown. Der war ein „krasser Einschnitt“, zehn von den zwölf festangestellten Mitarbeitern des Hauses mussten in Kurzarbeit und 48 Veranstaltungen fielen aus.

Neben Gastspielen auch Meißner Amateurtheatergruppen dabei

Von denen können nun immerhin 24 mit in die neue Spielzeit genommen werden, was einen „dichteren Spielplan ergibt“, wie Böhme gegenüber den DNN erklärte. Mit der Veröffentlichung des Programmhefts hat man lange gewartet, länger als sonst üblich. Nun aber steht der Spielplan und bietet eine bewährte wie bemerkenswerte Mischung aus Neuem und Bewährtem.

Neben allerlei Gastspielen werden auch diverse engagierte Meißner Amateurtheatergruppen ihr Können zeigen. So hebt sich am 5. Mai kommenden Jahres erstmals der Vorhang für die „Des Kaisers neue Kleider“-Adaption der Pestalozzi-Oberschule Meißen, bei der sich Schauspiel, Schwarzlicht- und Schattentheater mit Chor-, Tanz und Schulband-Darbietungen verbinden.

Arbeit mit regionalen Künstlern forciert

Außer ’nem König, der naksch ist, schlagen auch die Schneekönigin (15.11., Tanztheaterprojekt der Landesbühnen Sachsen für die ganze Familie) und zudem am 24. Februar 2021 im Rahmen eines Musicals des Franziskaneums ein Mädchen namens Alice (die aus dem Wunderland) im Meißner Theater auf. Alles in allem gibt es ein Dutzend Premieren, sowohl aus dem Profi- als auch dem Amateurbereich.

Forciert wurde – man ist nun mal ein Theaterhaus ohne eigenes Ensemble – nicht zuletzt die Arbeit mit regionalen Künstlern, von Frank Fröhlich über Tom Pauls und Peter Kube bis hin zu Micha Winkler. 147 Veranstaltungen finden sich im Programm – inklusive der Neuen Burgfestspiele. Eine Premiere besonderer Art ist das Neujahrskonzert unter dem Motto „Gestatten, Kästner“. Mit von der Partie sind Tom Quaas und die Batzdorfer Hofkapelle, mit denen man laut Böhme künftig „häufiger kooperieren“ wolle. Man würde sich jedenfalls freuen, „wenn es mit jährlichen Fortsetzungen dieses neuen Formats klappen würde“.

Peter Flache am 9. Oktober zu Gast

Erster Höhepunkt der neuen Saison ist am 9. Oktober, 19.30 Uhr. In der zweiten Auflage der „Komödianten-Kosmos“-Reihe hat Moderator Martin Quilitz den Komiker und Schauspieler Peter Flache zu Gast, vielen bekannt durch Rollen in Theaterstücken des Radeberger Biertheaters. Quilitz ist es auch, der am 20. November sowie am 20. März in Meißens erster Late Night Show „Kaff&Kosmos“ mit Witz und Charme zum dann vierten sowie fünften Mal jeweils „durch einen bunten Abend voller Meißner Überraschungsmomente“ führt.

Am 10. Oktober, ebenfalls 19.30 Uhr, gastieren Miss Rockester und die Elblandphilharmonie Sachsen im Rahmen einer Record-Release-Tour auf der großen Bühne. Hinter dem Namen Miss Rockester verbirgt sich die Sängerin, Komponistin und Texterin Silvana Mehnert (Mitglied der A-Cappella-Band medlz), die sich mit der Elblandphilharmonie zusammengetan hat, um mit ihrem dritten Album „Dieser Moment“ sich in die Seele blicken zu lassen. Das medlz-Gesamtpaket gastiert dann am 1. Mai 2021 in Meißen, um den „Soundtrack des eigenen Lebens“ vorzustellen.

Hygiene-Konzept abgesegnet

Was Corona angeht, kommt die schwere Zeit für das Theater Meißen womöglich erst noch. Bislang gelang es, die Hälfte des Etats über die Einnahmen (verkaufte Karten, Verköstigung im Theaterrestaurant und so weiter) zu erzielen, nun ist man froh, dass der Kulturraum und die Stadt Meißen 2019 noch eine Erhöhung der Förderung auf 57 500 Euro beschlossen hatten. Um spielen zu können, hat man ein Hygiene-Konzept erstellt, das zum Glück von den einschlägigen Stellen abgesegnet wurde. Von 440 Plätzen darf man – Stand heute – maximal 280 besetzen, sogar ein kleiner Barbetrieb wurde genehmigt. Im Foyer und an der Kasse sind Masken zu tragen. Die Möglichkeit eines Abonnements gibt es nicht, „wir können einfach kein seriöses Angebot machen“, wie Böhme sagte. Es sei ratsam, sich zügig Plätze zu sichern und vorab im Internet oder telefonisch (03521/ 41 55 11) zu informieren, ob die Termine stattfinden.

Internet: www.theater-meissen.de

Von Christian Ruf