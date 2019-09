Meißen

Es gab Zeiten, da war die Taube wohlgelitten. Ölzweig, Picasso, andererseits hörig dem anthrazitgeschwärzten Bergmann. Aber dann ging etwas schief in der lange so harmonischen Beziehung Mensch-Taube. Als der österreichische Meister des schwarzen Humors Georg Kreisler „Geh’ ma Tauben vergiften im Park“ in d...