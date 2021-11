Theater-Festival „Fast Forward“ in Dresden: Spagat der Unkorrektheit

Dresden

Die Leistungsschau ist eröffnet: Just am polnischen Nationalfeiertag, an dem sich hier ein paar komische Einheimische lieber verkleiden und Rathausschlüssel sowie Pfannkuchen einfordern, gab es eine fulminante Eröffnung, die sogar jene, die nicht in Dresden oder im exklusiven Kreis im Kleinen Haus weilen konnten, als eindrücklich empfunden haben werden, denn es wurde per respektabler Kameraführung ins weltweite Theaterneuland übertragen.

Geboten wurde Wiktor Bagińskis Regiedebüt am TR Warszawa, mit dem er die Krakower Theaterakademie abschloss und dafür gemeinsam mit Martyna Wawrzyniak die Erzählung „Herz der Finsternis“ von Joseph Conrad (in der polnischen Heimat als Józef Teodor Nałęcz Konrad Korzeniowski bekannter) mit Teilen aus seiner eigenen Biografie überschrieben – denn er hat als schwarzer Pole durchaus leibhaftig mit steten Problemen im Alltag zu kämpfen.

Regisseur Wiktor Bagiński. Quelle: Monika Stolarska

Kolonialverbrechen: Schuld vererben oder ablegen?

Die Geschichte des Seemanns Charles Marlow auf zentralafrikanischer Flussdampferreise in jenes finstere Herz brutaler britischer Kolonialverbrechen, anno 1902 veröffentlicht, taucht nur schemenhaft und als Traum- oder Drogenrauschszenen auf und wird quasi als Rahmen vom jüngeren Bruder Konrad (Jan Dravnel) erzählt. Es ist aber eine wirklich gelungene Analogie zu der Frage, wie sich historische Schuld und einstige Unterwerfung für Opfer wie Täter als Komplex vererben oder ablegen lässt.

Raffinierte Familiengeschichte

Im Kern ist „Serce“ („Herz“) – von einem beeindruckend spielenden weißen polnischen Profiquartett gegeben – eine raffinierte Familiengeschichte, die durchaus dramatisch, aber mit positiven Anschlussoptionen für Gedankenspiele endet. Denn jener Marlow, gespielt von Dobromir Dymecki, einem großen blonden Schlaks, gibt dem vermeintlichen Alter ego Baginskis durchaus jene Ambivalenz zwischen echter und gefühlter Diskriminierung, gepaart mit machohafter Lässigkeit, einer Menge Jähzorn und der üblichen Orientierungslosigkeit europäische Jungschlurfies vom Typus Generation Z in der Endzeitdekade – gern gepaart mit Genussmitteln von Sushi bis Tabletten.

Herrlich politisch unkorrekt

Dazu eine herzhafte Affäre als Fastabiturient mit der 24-jährigen Moureen, Studentin aus Nairobi (Aleksandra Popławska), die das Geld für die Abtreibung von Marlows Mutter nimmt, es aber anderweitig ausgibt und ihren Weg als Psychologin geht. Großartig gibt Magdalena Kuta die alleinstehende Mutter der beiden wilden Knaben. Ihr gebührt die Aufklärung über das unfreiwillige Anderssein von Marlow – ein großartiger, bewegender Theatermoment, selbst an unbequemen Schreibtischbildschirmen. Eine packende wie moderne Inszenierung mit mehreren akuten Bezügen, teilweise aus allen Blickwinkeln herrlich politisch unkorrekt.

Vier Produktionen live in Dresden

Noch bis Sonntag erlebt Dresden, insbesondere das Festivalzentrum im Kleinen Haus, nun mit „Fast Forward“ das junge Festival für europäische Regie, das auf die Kooperation innerhalb der European Theatre Convention mit rund 40 Theatern aus 20 Staaten fußt und schon seit 2011, also noch in Braunschweiger Zeiten, von Charlotte Orti von Havranek kuratiert wird. Der furiose Start mit Warschauer Herz ist eine von immerhin vier Gastproduktionen, die nun in Dresden leibhaftig mit allen Sinnen zu erleben sind, und der einzige Beitrag aus Osteuropas.

Junge Regisseure aus ganz Europa

Am heutigen Sonnabend folgt mit „Ama“ aus Istanbul die erste abendfüllende Regiearbeit von Nadir Sönmez, am Sonntag mit „Ravachol“ in Regie und Text des Belgiers Axel Cornil der Abschluss im Kleinen Haus – dies als szenische Lesung. Im Festspielhaus Hellerau kommt am Sonnabend und Sonntag zwei Mal „Kultur“, also der britische Beitrag namens „Civilisation“ von Jaz Woodcock-Stewart.

Auch per Livestream oder Film

Andere Beiträge aus Frankreich, Griechenland oder München werden per Film oder auch als Livestream aus Österreich via eigens dafür gebastelter Netzpräsenz gezeigt. Am Sonntag ist die Siegerehrung (geplant für 22.15 Uhr) – allerdings so wie vier der allabendlichen Partys gegen Mitternacht urst hygienisch im digitalen Reinstraum zu erleben. Dennoch eine faire Geste gegenüber den gebuchten DJs und -innen.

Internet: fastforw.art

Von Andreas Herrmann