Theater Bautzen bringt mit Schirachs „Gott“ die Sterbehilfe-Debatte auf die Bühne

Bautzen

Wieder war Bautzens Intendant Lutz Hillmann recht schnell: Wie schon bei der „Extrawurst“ voriges Jahr kommt ein neuer Stoff kurz nach der Uraufführung am Deutsch-Sorbischen Volkstheater – diesmal aber ganz anders: todernst und mit großem Tiefgang: jener präsente „Gott“ von Ferdinand von Schirach. Es führt, wie dessen Meisterwerk „Terror“, das in Bautzen unter Regie von Stefan Wolfram am Landgericht nach vier Jahren immer noch erfolgreich läuft (36 Vorstellungen), wieder in eher trockenes, aber intellektuell komplexes wie anregendes Setting.

Wie hältst Du’s mit dem Lebensende?

Damals war es ein kompletter Gerichtsprozess nach dem Abschuss einer Flugzeugs durch die Luftwaffe, nun eine Sitzung des Deutschen Ethikrates über einen fiktiven Einzelfall. Und wie damals darf dann, nach zwei Stunden plus Pause, das Publikum per Hammelsprung abstimmen. Das Thema Sterbehilfe hat von Schirach sorgfältig vorbereitet und klug mit der Fertigstellung abgewartet: Denn erst am 26. Februar hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe die Sterbehilfe erlaubt – eine klare Ohrfeige für den amtierenden Bundesgesundheitsminister, der sich immer noch für ein Verbot der angeblich „geschäftsmäßigen Förderung“ von Suizid einsetzt. Die Grund- als die etwas andere Gretchenfrage lautet hier: Wie hältst Du’s mit dem Lebensende? Egal, ob mit, ohne oder welcher Art von Religion.

Anzeige

Der Wunsch, in vertrauter Umgebung schmerzfrei und in Würde aus der Welt zu scheiden, also nicht als Folge von Krankheit, Unfall, Hunger, Krieg oder anderer Verzweiflung, ist jedermann und -frau als Thema geläufig. Die Verfassungsrichter gestehen nun das Recht auf selbstbestimmtes Sterben zu. Suizid und die Hilfe dazu – nicht nur im Christen- und beim Ärztetum ist das eine Frage der Moral. Denn jene Götter in Weiß haben ja den Eid des Hippokrates geschworen, wollen aber keine „Klempner des Todes“ mit Preisliste werden und befürchten in leichter Mehrheit einen Dammbruch bei der Zulassung…

Darf ein gelungenes Leben ein selbst bestimmtes Ende finden?

Die Geschichte, jüngst auch im gleichnamigen ARD-Fernsehfilm leicht gekürzt zu erleben, ist simpel: Nachdem seine Frau nach langer schwerer Krankheit recht qualvoll starb (weil ihr die Sterbehilfe verweigert wurde), will der 78-jährige Richard Gärtner nicht mehr leben. Der Architekt hat alles getan, sein Leben war erfüllt und glücklich – also rundum gelungen und er ist immer noch kerngesund. Nun mag er nicht mehr alleine sein – die Einsamkeit frisst ihn an und auf. Die Kinder wissen Bescheid, die Enkel sind zu jung…

Lesen Sie auch

Ralph Hensel hat nicht viel Text, aber spielt diesen kargen Alten mit Bravour – während sein Anwalt ihn vehement und immer wieder mutwillig zu laut verteidigt: Torsten Schlosser als Rechtsanwalt Biegler meistert die Duelle mit den Kontrahenten. Fast alle sind gegen seinen Mandanten und dessen Wunsch auf ein erlösendes Medikament – allen voran Augenärztin Dr. Brandt (Anna-Maria Brankatschk), die Gärtner sehr mag und so als eine Art Hausärztin fungiert, aber ihn niemals beim Ableben helfen könnte.

Nun soll der Ethikrat entscheiden und hört sich dazu Todesexperten aus relevanten gesellschaftlichen Teilsystemen an. Einige dieser Duelle haben großes philosophisches Format, vor allem das letzte mit Erik Dolata als Bischof Thiel. Es wird (wie im Film, aber emotionaler) von beiden wendungsreich ausgespielt. Aber auch die kühlen wie schlauen Damen als Sachverständige – also Fiona Piekarek-Jung als Dr. Keller, Maja Adler als Prof. Litten und Petra-Maria Wenzel als Prof. Sperling, die Ethikrat, Recht und Medizin auf höchster Ebene vertreten – leisten in diesem Verbalthriller punktgenau Erstaunliches.

Bühnenschweigen nach der Premiere

Regisseur Hillmann lässt den trockenen, aber ausgebufften Text von Schirachs, der keine Bösewichte kennt und keine Haltung anprangert, in grauer Kulisse und jetzigen Kostümen (Ausstattung: Katharina Lorenz) pur, also ohne Musik und fast ohne Lichtstimmungen bei leichtem Saallicht wirken. Und er kann sich auf Alexander Höchst als Vorsitzenden und Moderator verlassen, der zum Schluss dem Publikum die entscheidende Frage stellt: Genau zwei Drittel sind bei der Premiere dafür, unentschieden geht nicht. Kurz nach der Premiere – auch der zweite „Gott“ ging zugunsten von Ralph Hensel aus – war wieder Bühnenschweigen verfügt.

Das Kultur-Update der DNN als Newsletter Theater, Musik, Tanz oder Ausstellungen – wir wissen, was läuft. Das wöchentliche Update zur Kultur in Dresden jeden Dienstag direkt ins E-Mail-Postfach.

Hillmann, der sein Theater nicht per Knopfdruck aus dem Kunst- oder Finanzministerium finanziert bekommt und zudem in einer Region im argen Wandel agiert, wo neben Klima- und Wirtschafts- auch noch Parteienerosion vorherrscht, kann sich als aktueller Vorsitzender des Deutschen Bühnenvereins sächsischer Natur mangels Mehrheit nicht für den Verband äußern. Aber er fragt im Gegensatz zu anderen sächsischen Intendanten schon nach der Alternativlosigkeit von Theaterschließungen – bei mehreren, der Lage angepassten Hygienekonzepten und ohne bekannte Infektionsfälle.

Das Stück wäre auch guter Schul- oder Kirchgemeindenstoff – bei besten Bedingungen: mit guter Luft, jeder Menge Abstand und im Einbahnstraßensystem im ganzen Haus. So mussten in Bautzen 82 Vorstellungen allein im November ausfallen, die große Weihnachtsvor- und -spielfreude war gänzlich abgeschafft, auch die göttliche Premierefeier fiel flach. Da nun auch im Dezember immer noch Bühnenstille verfügt ist, bleibt nur der Livestream-Tipp: am 17. Dezember (ab 9.30 Uhr) tagt der Ethikrat in Berlin zur „Phänomenologie der Sterbe- und Selbsttötungswünsche“ – der perfekte Termin zur Reflexion.

bis jetzt geplante Termine: „Gott“ in Bautzen am 29. Dezember. 8. Januar und 20. Februar

www . theater-bautzen.de

Von Andreas Herrmann