Coswig

Manuel Süß hat den Einzug ins Halbfinale der Castingshow „ The Voice of Germany“ verpasst. Mit dem Song „ Animals“ von der US-amerikanischen Pop-Rock-Band Maroon 5 sang er sich zwar in die engere Auswahl, musste seinen Platz aber schlussendlich für einen anderen Kandidaten räumen.

Auch wenn die Reise bei der Castingshow für den in Coswig lebenden Sänger damit vorbei ist, enttäuscht ist der 23-Jährige nicht. „Ich habe die Zeit genossen und bin sehr zufrieden mit dem, was ich geschafft habe“, sagt Manuel Süß.

Anzeige

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Manuel Süß: Ich habe eine Chance, wenn ich dafür kämpfe

Für den 23-Jähirgen ging es nicht darum, den Wettbewerb zu gewinnen. Vielmehr wollte er sich als Künstler etablieren. Denn er will als Berufsmusiker leben, damit sein Geld verdienen (DNN berichteten).

Durch den Zuspruch seiner beiden Juroren Yvonne Catterfeld und Stefanie Kloß ist sich Manuel Süß sicher: „Ich kann darauf vertrauen, dass ich eine Chance habe, wenn ich dafür kämpfe.“

Von ffo